Ex-presidente da Academia de Letras da Bahia, Edivaldo Boaventura ganha memorial na UNEB

Aleilton Fonseca, Lídia Boaventura e Adriano Eysen na inauguração do Memorial - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual da Bahia (UNEB) inaugurou, na última quinta-feira, o Memorial Professor Edivaldo Machado Boaventura. Localizado no Campus XIV, em Conceição do Coité, o espaço reunirá títulos da biblioteca de Boaventura, obras de arte, condecorações, correspondências e livros escritos ou organizados pelo intelectual baiano. O projeto foi idealizado pelo professor e escritor Adriano Eysen e pela pró-reitora de Planejamento, Lídia Boaventura Pimenta, que é filha de Edivaldo, com a contribuição do historiador Bruno Lopes do Rosário. "O Memorial trata-se de uma homenagem a um ser humano que dedicou a sua vida a pensar, sobretudo, a educação e a cultura brasileiras com um olhar crítico e transdisciplinar”, destaca Adriano.

Aleilton Fonseca, Lídia Boaventura e Adriano Eysen na inauguração do Memorial | Foto: Divulgação

Convenção

A abertura oficial da 34ª Convenção Anual da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) aconteceu na noite de quinta-feira (05), no Iberostar, em Praia do Forte. O evento também abriu oficialmente o 8⁰ FLIMI (Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário). O presidente da ADEMI-BA, Cláudio Cunha, realizou a abertura oficial da Convenção ressaltando os bons resultados do ano de 2024:

“Estamos encerrando este ciclo como líderes em lançamentos e vendas no Nordeste. Melhor do que superar os demais estados, é superar nossas próprias expectativas, comparando ao mesmo período do ano passado”, destaca Cunha.

Bruno Piñeiro, Mila Paes, Cláudio Cunha, José Trindade, Renato Correia, Samio Cássio Melo na abertura da Convenção | Foto: Divulgação

Destaque do Ano

Priscilla de Caires, head de Comunicação Corporativa da Bracell, destaca o reconhecimento do Troféu Jatobá PR, que homenageou a empresa como “Destaque do Ano”. A Bracell apresentou três cases: “Compromisso Bracell 2030”, o documentário do Projeto Star e a campanha interna contra assedio e discriminação, “Não é MIMIMI”. “Este reconhecimento traz muito valor e nos motiva a continuar trabalhando e entregando resultados que impulsionam a reputação da Bracell por meio da competência dos profissionais que trabalham no nosso time. Este troféu reforça um dos nossos valores internos: times que se complementam”, comentou.

Priscilla de Caires e a equipe da Bracell na entrega da premiação | Foto: Divulgação

Avança

O CEO da Petrobahia, Thiago Andrade, foi um dos palestrantes do evento Avança - Edição Bahia, realizado no Palacete Tira Chapéu. Durante o painel que tratou sobre o Agronegócio no Desenvolvimento Socioeconômico da Bahia, ele apresentou a trajetória de crescimento da empresa, que atualmente se posiciona entre as dez maiores distribuidoras de combustíveis do país.

Thiago Andrade ministra palestra no evento Avança | Foto: Adam Vidal

Intensivo

Ana Luiza Habib participou de um curso intensivo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, dando continuidade aos seus estudos em medicina, para alegria de seu pai, o criminalista e professor Sérgio Habib. Ela, que anteriormente formou-se em Direito, exerceu a profissão por um tempo, dedicando-se, agora, a tratar da saúde dos pacientes, sua verdadeira vocação.

Ana Luiza Habib participa de curso em Sampa | Foto: Divulgação

Cúpula Internacional

A head em Relacionamento e Novos Negócios, Raquel Macedo, é a única brasileira a ser convidada pela Coplan - Consultores de Planejamento, do Peru, para coordenar a Cúpula Internacional de Mulheres Líderes no Brasil. No VI Cumbre Internacional de Mujeres Líderes, em Arequipa, ela foi reconhecida pela sua liderança inspiradora, além de comandar uma palestra. CEO da empresa baiana Atitude Consultoria, atua há 25 anos com grandes marcas.

Raquel Macedo é convidada para coordenar a Cúpula Internacional de Mulheres Líderes no Brasil | Foto: Divulgação

Generosa

Aniversariante da segunda-feira vindoura, dia 9, Laura Tanuri passará a data sem comemorações. Mas, coincidentemente, foi a data marcada para a entrega das lembranças de Natal, pelas madrinhas do Martagão Gesteira, das quais ela faz parte, para as crianças que estão internadas naquele hospital. A médica Eny Guimarães Carvalho e Carol Pedreira são as pioneiras e as maiores incentivadoras desse generoso grupo. Parabéns, então, a todas!

Laura Tanuri é a aniversariante de segunda | Foto: Divulgação

Palhaços

Hoje, a magia do circo e a alegria dos palhaços tomarão conta da Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, em Salvador. Das 16h30 às 20h30, o grupo Palhaços do Rio Vermelho realiza um ensaio aberto gratuito, celebrando o Dia Internacional dos Palhaços com uma homenagem especial ao saudoso Anselmo Serrat, fundador do emblemático Circo Picolino.

Atual

O presidente da Academia de Letras da Bahia, Ordep Serra, ministrará a palestra "A atualidade do pensamento de Heidegger", no próximo dia 10, às 18h, na sede da ALB, em Nazaré. O professor e antropólogo vai empreender uma discussão sobre as importantes teses do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), considerado um dos maiores pensadores do século XX, de grande influência no mundo contemporâneo. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

Expo

O Artesanato da Bahia participa da Expoartesanias, feira que visa promover a preservação do artesanato tradicional Latino-Americano, que acontece até o dia 17, em Bogotá, na Colômbia. A Bahia estará representada pelos trabalhos ancestrais das mestras artesãs Maria do Carmo e Dinoélia Trindade e das artesãs Sônia Costa e Claudinea dos Santos, selecionadas pela Apex Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Aniversários

Hoje (07): David Bastos, Elza de Matos, Jorge Pereira, Carlos Santiago, Maurício Menezes, Symona Gropper, Ângelo Oswaldo

Amanhã (08): Luiz Eduardo Magalhães Guinle, Paulo Roberto Sampaio, Cristiane Vita Urményi, Else Coutinho, Anselmo Costa, Maria Cristina Mendonça

Segunda (09): Fernando Freitas Pinto, Laura Tanuri, Paulo Magalhães Jr., Ana Rosa Fernandes