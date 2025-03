Exclusividade e sofisticação marcam jantar da Rolex no Palacete Tira chapéu

Patrícia Dejesus, Rafa Brites e Monica Benini prestigiam o jantar exclusivo para convidados - Foto: Divulgação

A noite da última sexta-feira, 14, marcada pela elegância e alta gastronomia, encantou os convidados da Rolex no rooftop do restaurante Pala 7, localizado no icônico Palacete Tira chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O evento exclusivo reuniu celebridades, artistas e influenciadores para uma experiência sensorial inesquecível, com menu assinado pelo renomado chef francês Claude Troisgros, harmonizando sabores refinados com a atmosfera única do espaço. Entre um brinde e outro, a noite celebrou o encontro entre tradição, inovação e excelência, valores que tanto a relojoaria de luxo quanto a alta gastronomia compartilham.

Estrelas

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce e sobrinha de Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita Pontes, foi agraciada com o Prêmio Estrelas do Diálogo, na categoria Diálogo Social, pela sua atuação à frente da instituição fundada pelo Anjo Bom do Brasil. A premiação foi entregue no dia 17, em São Paulo. Promovido pelo Instituto Pelo Diálogo Intercultural, a iniciativa busca reconhecer e valorizar personalidades que se dedicam a promover o respeito e o entendimento mútuo.

Maria Rita Pontes é agraciada com o Prêmio Estrelas do Diálogo em Sampa | Foto: Divulgação

Terra e Mar

Thaise Costa Pinto e André Leão vão receber convidados para um jantar exclusivo no Restaurante do Farol, no Projeto Tamar, celebrando os vencedores do concurso gastronômico “Terra e Mar”, do Festival Praia do Forte com Dendê. O encontro acontece no dia 22. A noite contará com um menu degustação elaborado por grandes chefs e apresentações musicais, destacando os sabores e a cultura da Bahia.

Thaise Costa Pinto e André Leão celebram vencedores do concurso Terra e Mar | Foto: Divulgação

Imersão

Victor Pochat acaba de voltar dos Estados Unidos, onde fez mais uma imersão na área de cirurgia plástica facial, especialidade em que o médico é referência em Salvador. Durante sua passagem por lá, o profissional foi recebido pela segunda vez no Beverly Hills Center, na Califórnia, pelo também cirurgião plástico Ben Talei, um dos médicos mais respeitados no segmento de beleza e estética.

Victor visita referência mundial em cirurgia plástica na Califórnia | Foto: Divulgação

Baby

No último domingo, a advogada Renata Rebouças e o ex-deputado federal Uldurico Júnior celebraram a descoberta de que o seu primogênito, José Alencar, está chegando. O chá revelação ocorreu em Guarajuba, onde os avós, Josemita e Marcelo Rebouças e Dionee e Uldurico Pinto, junto aos pais do futuro bebê, celebraram a chegada do primeiro neto, em um momento intimista que contou apenas com a família e amigos próximos do casal. Foi um momento lindo e de muita emoção!

A felicidade plena dos futuros papais, Renata e Uldurico | Foto: Divulgação

Ponte aérea

A jornalista baiana Monique Melo estará em São Paulo entre os dias 20 a 22, para participar do ‘Happiness Summit Brasil 2025’, onde integrará o painel ‘A história que você escolhe contar’, ao lado do organizador do TEDx, Caetano Tona . O evento, criado por Sandra Teschner e Tatiana Monteiro de Barros, vai reunir ciência, práticas de vivência e os maiores especialistas em felicidade, bem - estar e liderança.

Monique participa de evento em SP voltado para a felicidade no trabalho e na vida | Foto: Divulgação

Lançamento

Mais de mil pessoas estiveram reunidas na manhã do último domingo, na Praça Central do Shopping Barra, para conhecer em primeira mão as novidades dos roteiros Disney para 2025 e 2026. O evento foi um momento especial para a apresentação dos pacotes de viagem, permitindo que os passageiros tirassem dúvidas, conhecessem os detalhes das excursões e pudessem interagir com os monitores e acompanhantes que farão parte da experiência.

Angela Carvalho , Suzana Mamede e Kika Mamede lançam novidades para Disney 2025 | Foto: Divulgação

Experiência

A Casa Pia de São Joaquim abre as portas do seu casarão colonial bicentenário, localizado na Calçada, para proporcionar uma nova experiência aos baianos e aos turistas: uma visita ao Espaço Cultural Casa Pia. O passeio promove o diálogo entre o passado e o presente, em uma viagem pela história, pela arquitetura e pela arte, nos corredores e salões da instituição. No local, está instalada também uma exposição permanente da Paulo Darzé Galeria. A visita guiada é gratuita, e acontece mediante agendamento prévio, através do telefone (71) 99669-2876.

Mídia

O Grupo de Mídia Bahia promove um encontro no próximo dia 26, em parceria com a Biggie, com tema “O Futuro do Consumo e do Trabalho: Das Gerações de A a Z”. O evento propõe um debate sobre as transformações que moldam o comportamento do consumidor e o ambiente profissional em um cenário de mudanças cada vez mais aceleradas. Para conduzir a discussão, o evento contará com a presença de Christovam Bluhm Jr., especialista com mais de 25 anos de experiência em marketing e comunicação.

Aniversários

Hoje (20): Aldaci (Dadá) dos Santos, Sandra Rangel, Helena Degasperi e Silva, Dinay Oliveira, Flávia Goulart Roza, Cristiana Mendonça Mathias, Leonel Jardim Neto, Isabela Campelo Ribeiro

Amanhã (21): Gabriela Pinheiro Guimarães, Ana Cláudia Queiroz Pereira, Sahada Josephina Luedy Mendes