Exposição “Os Baianos”, de Armando CR, reflete o cotidiano, alegria e fé em fotos em preto e branco

Desde o dia 10 acontece no Shopping da Bahia a exposição Os Baianos, com fotos do livro homônimo do fotógrafo Armando CR. A mostra reúne fotografias em preto e branco que refletem o cotidiano, a alegria e a fé do povo baiano. Imagens cuidadosamente selecionadas e que fazem parte da história de Armando. "Gosto de registrar o cotidiano simples das pessoas”, explica Armando. A mostra fica disponível até o dia 30.

Fotógrafo Armando CR lança coletânea no Shopping da Bahia | Foto: Divulgação

Premiada

Na última terça-feira, Taissa Gama e Carlos Vasconcellos foram premiados com o "Destaques do Ano" pelo projeto Tudo para Brasileiros. O evento aconteceu no Sea World, em Orlando, e homenageou brasileiros que têm se destacado no mercado americano. A premiação reconhece o talento e a dedicação de profissionais que estão conquistando espaço e fazendo a diferença fora do Brasil.

Taissa Gama e Carlos Vasconcellos são premiados em Orlando (EUA) | Foto: Divulgação

Destaque

Agnaluce Moreira, gestora do Sabin Diagnóstico e Saúde em Salvador, e a médica Carolina Neves, gestora do serviço de imagem da empresa, estiveram presentes na edição de 2024 do Prêmio Benchmarking Saúde, que aconteceu no dia 3, no Hotel Fasano. O evento reconheceu a empresa como melhor “Laboratório de Análises Clínicas”. “Essa importante premiação nos deixa muito orgulhosos, principalmente no ano em que o Grupo Sabin completa 40 anos”, afirma Agnaluce.

Agnaluce Moreira e Carolina Neves marcam presença no Prêmio Benchmarking Saúde 2024 | Foto: Divulgação

Sucesso

Ter um mercado autônomo em condomínio é uma comodidade cada vez mais comum. Foi pensando assim que a cofundadora do Sotero Mercados, Kamila Ariela, deixou uma grande corporação para alçar voo. Hoje, com unidades e atendendo a área metropolitana de Salvador, a Sotero Mercados é um sucesso no segmento, atendendo moradores em condomínios. “Atender com hospitalidade e a alegria baiana, está em nosso DNA”, ressalta Kamila.

Kamila Ariela aposta na inovação e excelência para crescimento dos mercados autônomos em condomínios | Foto: Divulgação

Liderança

O cardiologista do Hospital Mater Dei Salvador, Nivaldo Menezes Filgueiras Filho, foi eleito vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Com uma carreira marcada pela dedicação e liderança, o especialista já atuou em diversos cargos de destaque na área médica. Atualmente, ele exerce a vice-presidência da Associação Baiana de Medicina (ABM) e integra o Comitê Científico da SBC.

Nivaldo Menezes Filgueiras Filho assume vice-presidência nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia | Foto: Divulgação

Lançamento

O vocalista da banda Bragadá, Lucas Melo, acaba de dar um passo importante passo em sua carreira. O artista baiano lançou seu primeiro livro e contou com a presença de amigos, artistas e parceiros. Intitulado “Axé Music: Lado A, Lado B”, a obra mergulha nos bastidores e na trajetória do ritmo. No livro, Lucas explora os aspectos menos conhecidos da indústria musical, trazendo um olhar íntimo sobre os desafios e experiências que moldaram sua trajetória.

O maquiador Zezinho Santos prestigia o amigo Lucas | Foto: Divulgação

Casa Nova

Carol Brasileiro e Francis Sampaio receberam uma turma de convidados para a reinauguração da unidade da Serrara Joalheria, no Shopping Barra. O novo espaço marca a renovação de sua identidade visual e conceito, abraçando uma proposta mais atual e focada nas novas necessidades e expectativas dos seus clientes. O coquetel, que teve bufê de Vini Figueira e assinatura da Licia Fabio Produções, movimentou o piso L 4 do centro de compras com entra e sai de gente encantada com a nova coleção da marca que também repaginou a unidade do Salvador Shopping.

Carol Brasileiro e Francis Sampaio reinauguram unidade da Serrara | Foto: Tati Freitas

Acadêmica

A posse da nova diretoria da Academia de Letras da Bahia será em 10 de março de 2025, na sede do Palacete Góes Calmon, em Nazaré. Na presidência, o professor, escritor e poeta Aleilton Fonseca, e, na vice, o professor, jurista e advogado Edvaldo Brito.

Primaverinha

Maria Antônia (Mia) vai comemorar seus dois aninhos com uma animada tarde de brincadeiras e guloseimas, amanhã, no Bambuzal Festas e Parque, no Shopping Barra. A festinha foi preparada carinhosamente pelos pais, Renata e Carlinhos Joaquim de Carvalho, para celebrar esse momento tão especial para Mia.

Referencial

Sílvio Batalha hoje tem um marco referencial, ao participar de eventos sociais e reuniões prestigiando amigos, que sempre lhe falam da Praça Carlos Batalha e da Cartilha Histórica da Bahia. Em recente encontro com ACM Neto, o mesmo lhe perguntou sobre a Praça. Sílvio informou que existe um projeto formado por uma comissão para comemorar, em janeiro, os 30 anos da inauguração, nove da reinauguração e os 110 anos de nascimento do homenageado. Neto confirmou presença.

Aniversários

Hoje (17): Ana Paula Isensee, Cláudia Gordilho, Sérgio Rabinovitz, Regina Padilha, Elaine Hazin, Claudia Neri, Laura Lavigne

Segunda (18): Leur Antônio de Lomanto Britto, Verinha Luedy, Ana Carolina Macedo Costa, José Nunes, Oscar Lobo, Andrea Novaes, Pablo Luis Mayo, Vanda Alencar