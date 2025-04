Feijoada Bye Bye Verão, de Marta Góes, terá nova edição em maio no Hidden

Marta Góes assina mais uma edição da feijoada Bye Bye Verão - Foto: Divulgação

A tradicional feijoada Bye Bye Verão, assinada pela promoter Marta Góes, vai acontecer no dia 24 de maio, das 13h às 19h, no Hidden Salvador, Centro Histórico. Agora, o tradicional e badalado evento ganhou um reforço. Juntos a ele também estarão a festa Azeite-se e o lançamento da Vem Vem Inverno.

Para animar a galera, a anfitriã convidou a Banda Whiskyzitos e o DJ Kauê. O ingresso dá direito à feijoada completa, água, vodka, cerveja, gin, drinques com saquê e refrigerante.

Homenagem

Edvaldo Brito recebe homenagem da UFBA pelos 50 anos de ensino ininterrupto | Foto: Divulgação

Dentro das comemorações dos 134 anos de aniversário de fundação da Faculdade de Direito da UFBA, o professor Edvaldo Brito foi agraciado com a Medalha do Mérito Orlando Gomes, por ter completado 50 anos de magistério ininterrupto. Brito começou a dar aulas na escola em 1975 e por ele já passaram mais de 50 mil alunos da graduação e das especializações, um feito conseguido por poucos. Atualmente, ele continua ensinando aos alunos do mestrado e doutorado.

Primavera

Sandra Sampaio ganha comemoração surpresa pelo seu dia | Foto: Divulgação

A arquiteta Sandra Sampaio foi a querida aniversariante do último dia 15, e ganhou uma comemoração surpresa preparada por algumas de suas amigas, no Vona Restaurante Italiano. Entre as que prepararam o momento com muito carinho, estavam: Fabiana Amoedo, Thais Andrade, Candice Porto, Roberta Boullos, Valéria Saltro, Daniela Argolo, Kika Mamede, Fernanda Guedes, Fernanda Lorenzo e Ana Furtado. Momento de muita alegria para Sandra.

Mestrado Profissional

Paula Sarno e Fred Didier Jr. apresentam novo mestrado da Baiana de Direito | Foto: Duas Cucas

O meio jurídico baiano esteve em peso no lançamento do novo curso de Mestrado Profissional da Faculdade Baiana de Direito. O evento aconteceu na última quarta, na Casa Amarela, situada na Mansão Wildberger, no Largo da Vitória, e reuniu nomes de destaque da advocacia, formadores de opinião e representantes do meio acadêmico.

A apresentação oficial do curso foi conduzida pelos coordenadores Fred Didier Jr. e Paula Sarno, dois dos principais nomes à frente da iniciativa, que destacaram a proposta inovadora e o impacto do programa na formação jurídica.

Conexões

Parceria de sucesso: Geórgia Damásio, Luzia Novis, Anna Libório e Vitória Sintra | Foto: Divulgação

Diante do sucesso da primeira edição do evento capitaneado por Ana Amoedo, Geórgia Damásio e Vitória Sintra, leia-se Healthy, restaurante com conceito em alimentação saudável, que ganhou o coração de quem curte cuidar da alimentação e saúde, assim como Anna Libório, palestrante baiana, e Luzia Novis, responsável pelas comercializações EnahShopp. Com ideia em conectar pessoas, essas empresárias reuniram-se e criaram conexões de negócios, com experiências como degustação Healthy, mimos e networking, além de conteúdos relevantes ministrados por Libório.

Celebrada

Regina e Florzinha comemoram nova primavera | Foto: Divulgação

Tarde festiva para comemorar as aniversariantes Florzinha Tavares e Regina Magalhães, com um almoço animado no Restaurante Oceânico, ao som de Ademario Ribeiro, que com seu repertório transformou o ambiente numa festa dos anos 80. Participaram Carolina e Cyntia Gutierres, filhas de Regina, Fernanda Tavares, filha de Florzinha, Carol Tavares, Fátima Magalhães, Rita Magalhães, Ângela Cardoso, Ethel Baratz, Tânia Mara da Silveira com Alessandra, Simone Gusmão e Sylvinha Duro, Alicinha Neves, Vera Magalhães, Cecília Garrido, Else Coutinho, Marly Andrade, Helena Degasperi, Laura Tanuri, Riane do Vale, Ceres Marinho e Nina Lamboglia.

Internacional

Marlon Salatiel e Leonardo Cardoso, da Rede Alpha, participam de feira na Alemanha | Foto: Divulgação

Com o propósito de buscar as tendências, inovações e oportunidades do mercado fitness e wellness; e acompanhar o que há de mais moderno no mundo, o CEO da Rede Alpha Fitness, Leandro Cardoso e o Diretor de Desenvolvimento da rede, Marlon Salatiel, embarcaram para a Alemanha, onde participaram da FIBO, maior feira internacional do segmento. “A FIBO é um dos marcos do calendário fitness global. O evento antecipa o que o mundo ainda vai descobrir e, como parte da nossa estratégia de nos atualizarmos sempre com o que existe de mais moderno, viemos acompanhar de perto as inovações”, conta Leandro Cardoso.

Comédia

Tartufo – O Impostor, uma das comédias mais célebres de Molière, retorna aos palcos em curtíssima temporada, no Teatro Martim Gonçalves, com apresentações de 17 a 20 deste, às 20h. A montagem da Companhia Os Argonautas celebra os 25 anos do grupo e os 30 anos de carreira dos atores Marcelo Flores e Alethea Novaes. A peça satiriza a hipocrisia moral e religiosa por meio da figura de Tartufo, um impostor que, sob a máscara da devoção, manipula uma família para alcançar seus interesses.

Lançamento

Semióloga baiana, a canado-brasileira Lícia Soares de Souza é o tema de Signos em Transe: uma Fortuna Crítica. Sob curadoria, organização e apresentação de Taurino Araújo, a obra conta com a participação de 62 expoentes de renome internacional. Escrito em português, espanhol, francês, italiano e inglês, Signos em Transe será lançado dia 23, às 18h, no Palacete Góes Calmon da Academia de Letras da Bahia.

Debret

A Casa da América Latina, em Paris, vai promover a importante exposição O Brasil Ilustrado. A Herança Pós-colonial de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), de 30 deste a 4 de outubro. O evento faz parte da Temporada Brasil-França de 2025. O curadores da mostra são Jacques Leenhardt e Gabriela Longman. Imperdível para quem for à capital francesa no período.

Aniversários

Hoje (17): Larissa Ribeiro, Josenel Barreto, Karlo Dias, Adelle Gatto Tannus, Benjamin Villefort

Amanhã (18): Nádia Khoury Tawil Alcuri Campos, Maraivan Rocha, Gustavo Moreno, Flávia Tourinho, Índia Tiso