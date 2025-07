Fera Palace Hotel, em Salvador, tem novo gerente geral

Ruben Leme assume a gerência do Fera Palace com foco em excelência e cultura local - Foto: Divulgação

O Fera Palace Hotel anunciou Ruben Leme como novo gerente geral. Com mais de 20 anos de experiência na hotelaria de luxo, ele chega com a missão de consolidar o hotel como o mais sofisticado de Salvador. Paulistano e residente na Bahia há sete anos, Ruben já comandou o L’Hotel PortoBay e o Campo Bahia Hotel. No Fera, também liderará a reformulação dos bares e restaurantes do grupo. Sua gestão é marcada pela excelência operacional e valorização da equipe. Entre os focos estão o aprimoramento de processos e o fortalecimento da cultura local.

Insight

Com foco em inovação e na oferta de soluções integradas, a ATcom lança o Núcleo de Inteligência de Mercado. A expansão, liderada pelas sócias Cinthya Medeiros e Suely Temporal, é uma parceria de negócios com Juliana Montenegro, planejadora e estrategista de comunicação e mídias. O núcleo utiliza ferramentas que antecipam comportamentos, mapeiam tendências e dimensionamento de crises. Com as informações e expertise profissional da equipe ATcom, será possível traçar diretrizes e ações, com uma visão integrada entre reputação, planejamento e inteligência de dados.

Juliana Montenegro integra o novo Núcleo de Inteligência de Mercado da ATcom | Foto: Divulgação

Certificação

O empresário Bruno Benetti, COO da Seazone - maior gestora de imóveis do Airbnb no Brasil, está comemorando mais uma conquista da startup em que atua: o selo de Superhost, que é um reconhecimento concedido pela Airbnb a anfitriões com excelência em hospitalidade. Apesar do desafio, a obtenção deste selo é uma conquista, pois leva em conta critérios diversos, como taxa de resposta, avaliações dos hóspedes, taxa de cancelamento (quanto mais baixa, melhor) e constância no número de reservas. A Seazone administra mais de dois mil imóveis ativos em 55 cidades brasileiras, sendo mais de 100 em Salvador.

Bruno Benetti celebra selo Superhost do Airbnb para a Seazone | Foto: Divulgação

Conexão

A ABAP-BA realiza, no dia 25, seu primeiro evento público da gestão 2025–2027, com a participação do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Sidônio Palmeira. A palestra Café com o Ministro será às 16h, no auditório da FIEB, no Stiep, para convidados. O evento reforça o papel da ABAP-BA como espaço de articulação coletiva do ecossistema publicitário e tem a proposta de fortalecer conexões institucionais e estimular debates sobre comunicação. A iniciativa marca simbolicamente o início do novo ciclo da entidade.

Sidônio Palmeira ministra palestra no evento de abertura da nova gestão da ABAP-BA | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Feijoada

O GACC-BA e a Arena Fonte Nova lançaram a 5ª edição da Feijoada do Amor, que será realizada no dia 20 de setembro, no Lounge Premium. A cerimônia de assinatura do convênio teve participação do presidente do GACC-BA, Roberto Sá Menezes, e do presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga. “Eventos como esse só são possíveis graças a uma rede sólida de apoio, como a da Arena Fonte Nova, que está conosco desde o início”, diz Roberto.

Roberto Sá Menezes e Alexandre Gonzaga reafirma parceria para a Feijoada do Amor | Foto: Divulgação

Coworking

Liderada por Camyla Celly e Rusthenes Júnior, a HOF traz um conceito inovador na saúde: o coworking médico. O espaço premium oferece flexibilidade, permitindo locação por hora, turno ou dia, sem contratos de fidelidade. Destinado a profissionais que buscam autonomia e praticidade, conta com infraestrutura de ponta. A proposta une qualidade e sofisticação, ajudando a otimizar custos sem abrir mão do atendimento diferenciado.

Rusthenes Júnior e Camyla Celly lideram a inovação com o coworking médico da HOF | Foto: Divulgação

Conclave

A arquiteta Camila Maia participa, pelo sexto ano, da CASACOR Bahia 2025, que acontece até o dia 9 de setembro, no Convento das Mercês. Ela assina o ambiente Living Conclave, uma referência ao processo de escolha do Papa, em homenagem ao Frei Luís, pároco da Igreja da Vitória, que cedeu peças de seu acervo pessoal para compor o espaço. Entre os destaques estão uma Bíblia Sagrada do século XVII, uma escultura de Cristo presenteada por Carlos Medrado, fotografias com o Papa João Paulo II, o livro Bíblia Citações Pinturas, de Carlos Araújo, com assinatura original do Papa Bento XVI, além da bata do próprio frei, que será nomeado cônego em agosto.

Camila Maia participa da CASACOR Bahia com o espaço Conclave | Foto: Divulgação | Renata Marques

Exposição

A Paulo Darzé Galeria convida para a abertura simultânea das exposições Arquétipos, de O Bastardo, e Arranjos, de Bernardo Conceição — dois artistas que, a partir de perspectivas singulares, mergulham em questões profundas da ancestralidade negra e de seus desdobramentos no presente. Entre traços que alimentam e imagens que curam, as duas mostras oferecem uma experiência sensível e potente, onde passado e presente se entrelaçam em caminhos de arte, resistência e imaginação. A abertura será às 19h do dia 22, e as exposições seguem em cartaz até o dia 25 de agosto.

Lançamento

A renomada cravista, pesquisadora e doutora em Informática Rosana Lanzelotte chega a Salvador com uma contribuição singular para a história da música brasileira: o livro Já raiou a liberdade – D. Pedro I compositor e a música de seu tempo. A obra revela uma faceta pouco conhecida do imperador Dom Pedro I: a de músico e compositor, oferecendo um mergulho inédito no uso da música como expressão política, afetiva e identitária no Brasil do século XIX. O lançamento acontece no dia 20, às 16h30, no Salão Diamante do Wish Hotel da Bahia e integra a programação especial do portal Musica Brasilis, fundado por Lanzelotte em 2008 e atualmente o maior acervo digital gratuito de partituras de música brasileira.

Aniversários

Hoje (19): Alex Góes, Bebeth Silva Costa, Maria Célia Mesquita

Amanhã (20): Ana Virgínia Vilalva Ribeiro, Luiz Renato Isensee Costa, Marília Fernandes, Marília Xavier Pereira, Nilma Copello, Marcel Lautenschlager Arriaga, Vlady Di Alves, Inês Bartilotti, Liris Letieres, Thiago Borges, Marcos Almeida, Emilie Najar