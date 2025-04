Fernanda Brinço dá festão de aniversário no Palacete Tira Chapéu

Fernanda Brinço festeja mais uma primavera com linda e animada festa - Foto: Elias Dantas

Fernanda Brinço comemorou seu aniversário com uma linda e animada festa, no dia 28 de março, no Palacete Tira Chapéu. Presentes, familiares como o marido, Fabio, e a filha, Helena, além de 400 convidados que estavam encantados com a decoração do local, que estava linda de viver, repleta de parreiras de uvas por todos os salões do icônico prédio histórico.

A sala de doces foi um caso à parte, com as iguarias de Patrícia Prazeres. As centenas de amigos dançaram muito com um super show de Tony Garrido e de Adelmo Casé. Foi uma noite inesquecível!!

Posse

Gegê Magalhães toma posse como conselheiro da Casa Pia de São Joaquim | Foto: Divulgação

Gegê Magalhães, atual diretor de turismo de Salvador, tomou posse como membro do Conselho de Administração da Casa Pia de São Joaquim. A assembleia contou com a participação do provedor da instituição, Jayme Garcia Rosa Filho.

Assim como todos os demais conselheiros, Gegê irá atuar de maneira voluntária, com o propósito de gerir a instituição, garantindo que seus princípios e atividades continuem a impactar positivamente a vida de crianças com famílias em situação de vulnerabilidade social.

Primavera

A querida Janete, ladeada pela filha, Fernanda, e pelo neto, Flávio | Foto: Divulgação

Janete Freitas preparou festa bonita para comemorar seu aniversario na quinta-feira passada. Nos salões do Portobello Ondina Hotel, embelezados pelos toques mágicos de Edna Sena, a dona do espaço, circularam as amigas da colunista, recebidas por ela, sua filha, Fernanda Freitas, e seu neto, Flavio Freitas Roth.

À tarde, que se estendeu noite afora, foi pontuda por uma gastronomia perfeita harmonizada com taças borbulhantes de champanhe geladinho. A festança foi como a aniversariante prometeu: alegre, leve e num clima de alto astral.

Recordes

Beatriz Pedreira ao lado do atleta profissional Bruno Jacob | Foto: Tarso Marketing

Bruno Jacob, desde a adolescência dedica-se a ser um atleta profissional. A determinação e disciplina o fizeram bater todos os recordes brasileiros no Jet Ski Freeride Motosurf e a conquistar os títulos de campeão Mundial, Sul-americano, Brasileiro e Baiano.

Em uma recente apresentação em frente ao Terminal Turístico Náutico da Bahia, perante uma plateia que aplaudiu com grande entusiasmo ao show de acrobacias, também estava Beatriz Pedreira, a primeira-dama do coração do atleta.

Que Assim Seja

Padre Manoel Filho lança coletânea de homilias | Foto: Divulgação

Conhecido por suas palavras inspiradoras, Padre Manoel Filho lançará a coletânea de livros Que Assim Seja, com homilias proferidas entre 2017 e 2020. O evento de lançamento ocorrerá amanhã, às 19h, com uma sessão de autógrafos na Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia.

A obra oferece momentos de reflexão e transmite mensagens baseadas em trechos da bíblia, permitindo que seus ensinamentos inspirem o dia a dia dos leitores.

Disputados

Chris e Ronaldo Peleteiro estão à frente da Casa Tua | Foto: Elias Dantas

Os vasos da Organne, importados do Vietnã, são itens disputados. No dia 2, a partir das 18h, a Casa Tua realizará um coquetel para convidados, celebrando a abertura do espaço da Organne na loja. A Casa Tua, que tem à frente os empresários Chris e Ronaldo Peleteiro, é a distribuidora homologada da marca na capital, e inaugura o espaço da Organne dentro de suas cômodas instalações. O evento, que terá o casal como anfitrião, contará com a presença do fundador da Organne, Paulo Henrique Costa.

Felicidade e liderança

Sandra Teschner, Monique Melo e Caetano Tona | Foto: Divulgação

O Happiness Summit Brasil 2025, reuniu em São Paulo, a nata empresarial e palestrantes renomados. O evento de sucesso, idealizado por Sandra Teschner e Tatiana Monteiro de Barros, mesclou ciência e práticas vivenciais com especialistas em felicidade e liderança, como o painel 'A história que você escolhe contar', com a jornalista baiana Monique Melo e Caetano Tona, do TEDx, levando insights transformadores.

Hoje

Nesta terça, na Embaixada do Brasil em Paris, Ricardo Neiva Tavares, embaixador do Brasil na França, ao lado de Marco Antônio Nakata, diretor do Instituto Guimarães Rosa (Ministério das Relações Exteriores) e de Emílio Kalil, comissário da Temporada Brasil-França de 2025, estará apresentando esse grande evento histórico que englobará inúmeras ações, em vários campos do conhecimento, entre os dois países, até o final do ano. Hoje, 1° de abril, é a sua abertura oficial.

Coleção

A Tidelli Salvador lançou a coleção Pentagrama, criada pelo artista italiano Francesco Maccapani Missoni. O evento, que contou com a presença de 60 arquitetos e decoradores convidados, trouxe um coquetel assinado por Ricardo Silva, som do DJ Chamusca e uma conversa com Tati Mandelli, fundadora da Tidelli Brasil, que destacou a importância da nova linha.

Rota

O Salvador Bahia Airport e a Sky Airline lançam a nova rota direta entre Salvador e Buenos Aires. Esta é a primeira conexão aérea direta entre as duas cidades operada pela Sky. O evento marcará o início das operações deste novo voo, que será realizado duas vezes por semana, às quartas e domingos, com partida de Santiago do Chile e escala em Buenos Aires.

Aniversários

Hoje (1º): Lomanto Oliveira, Heloína Padilha, Emília Navarro de Brito, Tânia Abreu

Amanhã (02): Priscilla Diniz, Claudio Miranda Maia, Adriana Noya