Festival A TARDE FM celebra 42 anos da rádio com 2 dias de música

Luciano Neves, João de Mello Leitão e Eduardo Dute celebraram o lançamento do Festival A TARDE FM - Foto: Divulgação | Renata Marques

O lançamento oficial do Festival A TARDE FM aconteceu no dia 9, no Cocar Showroom, no Rio Vermelho. A cantora Thathi fez um pocket show, antecipando o clima da primeira edição do festival, que será nos dias 30 e 31 de agosto. A iniciativa celebra os 42 anos da rádio A TARDE FM e marca uma nova fase do Grupo A TARDE, agora voltado também para projetos culturais e de entretenimento. Serão dois dias de shows na Arena A TARDE. Entre os confirmados estão Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú e Rael, Edson Gomes, Marcos Clement e Thathi. Margareth Menezes fará uma participação especial com a Banda Oliveira.

Surpresa

Na última quarta-feira, cerca de 50 amigas de Tânia Andrade animaram o Sette Restaurante, na Ladeira da Barra, com uma festa surpresa. Organizado por Cris Dantas, Eugênia Coelho e Lúcia Avena, o almoço celebrou a aniversariante com muita dança e emoção. Tânia recebeu um belo colar de pérolas da Claudia Belfort Joias como presente. Entre as convidadas estavam Cristina Goes, Sônia Dracoulakis, Cristina Luna, Janete Freitas, Rita Magalhães, Dodora Coim, Poly Regis e outras queridas.

Tânia Andrade celebra com amigas em festa surpresa cheia de emoção | Foto: Divulgação

Celebração

Juliana Bacelar Costa comemorou seu aniversário com um almoço no restaurante Alfredo, em Ondina. Muitas amigas estiveram presentes, algumas vindas de Feira de Santana, cidade onde Juliana reside atualmente com seu marido, Felipe Costa. Ao lado da filha Sophia, que completará dois anos em dezembro, da mãe, Mônica, e das avós, Mathilde e Zilmar, Juliana se desdobrou em mimos e carinhos, recebendo e abraçando todas as amigas que foram cumprimentá-la.

Juliana Bacelar celebra o aniversário ao lado da filha Sophia | Foto: Divulgação

Memória

Sílvio Batalha, mantenedor da Praça Engenheiro Carlos Batalha, e Pedro Godinho, autor do projeto de lei que criou a praça no Rio Vermelho durante sua presidência na Câmara de Vereadores, encontraram-se no local para celebrar os nove anos de sua reinauguração. A comemoração aconteceu neste mês, que também marca o aniversário de nascimento do engenheiro homenageado, falecido há 45 anos. Amigo de longa data de Pedro, Sílvio mantém a praça impecável, como seu adotante, investindo recursos próprios em mão de obra especializada para preservar esse importante patrimônio público.

Sílvio Batalha e Pedro Godinho celebram nove anos da Praça Engenheiro Carlos Batalha | Foto: Divulgação

Ancestralidade

A estilista e designer de joias Márcia Ganem, reconhecida internacionalmente por seu trabalho inovador e sustentável, lança oficialmente, amanhã, o Movimento IRUN — uma iniciativa que une arte, ancestralidade e sustentabilidade. Inspirado na palavra tupinambá “irun”, que significa “irmão” ou “companheiro”, o movimento busca fortalecer redes culturais e valorizar os saberes tradicionais como patrimônio vivo. A partir da Casa de Castro Alves, em Salvador, o IRUN propõe ações como formações, exposições, giras de saberes, feiras e saraus. Para marcar o lançamento, haverá, às 19h, o pocket show Cantos de Òrìṣà, com a cantora lírica Irma Ferreira.

Márcia Ganem lança Movimento IRUN na Casa de Castro Alves | Foto: Divulgação | Ricardo Castro

Comemoração

O chef Gian Angelino inaugurou o mais novo projeto do seu Bella Napoli, iniciando as comemorações dos 63 anos da casa fundada por sua família de imigrantes italianos. Batizada de Brindiamo a Napoli, a ação reuniu clientes, amigos e apreciadores de vinhos que aprovaram a criação do Clube do Vinho. Durante o evento, conduzido pelo sommelier italiano Gianni Tartari, que veio de São Paulo especialmente para a ocasião, os apreciadores puderam degustar vinhos especiais de vinícolas brasileiras. A ideia é a cada edição trazer um especialista para falar sobre vinho, sempre acompanhado de uma jantar especial harmonizado com os rótulos apresentados.

Maira, Ana e Gian Francesco Angelino iniciam as comemorações dos 63 anos do Bella Napoli | Foto: Divulgação

No Giro de Moeda Podcast

Lições sobre poesia, dinheiro, sucesso, arte, direito, crítica literária, mentoria de vida e a recitação de seu poema A Caturna. Breno Serretti entrevista o autor do autobiográfico Se você quer subir, não aperte descer: a intuição do verdadeiro Maslow no case Taurino Araújo (Instituto Memória. Curitiba: 2023, 2ª edição), aprovado com louvor pelo Curso de Gestão de Pessoas Carreira, Liderança e Coaching da Escola de Negócios da PUC-RS em 2021.

Taurino Araújo é uma figura que desafia classificações. Como bem disse Agenor Sampaio Neto, Taurino não cabe em classificações pequenas, mas somente a partir dos campos interdisciplinares. Ele é um pensador brasileiro de múltiplas faces — jurista, poeta, crítico literário, professor, mentor — com obras que transitam com naturalidade entre o mundo acadêmico, “tema para doutorado, romance e samba-enredo”, como diz Agenor.

No encerramento do episódio, Breno Serretti definiu a entrevista como “um episódio para inspirar, desafiar e, sobretudo, emocionar”. Com a recitação do poema A Caturna e reflexões sobre a vida, Taurino mostrou porque é considerado um dos pensadores mais originais que o Brasil já produziu.

A entrevista está disponível no YouTube: Taurino Araújo: Se você quer subir, não aperte descer | Giro de Moeda Podcast

Taurino Araújo: um episódio para inspirar, desafiar e, sobretudo, emocionar | Foto: Divulgação

Premiado

O baiano Wagner Moura recebeu o seu prêmio de melhor ator das mãos da atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri do Festival de Cannes 2025, na noite de encerramento do Festival Cinema Paradiso Louvre, evento da produtora MK2, de filmes ao ar livre neste verão parisiense, quando foi projetado "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Foi uma surpresa memorável e emocionante, muito aplaudido, já que ele não pôde estar presente na cerimônia de Cannes, por compromissos no Reino Unido. Já Kleber havia recebido o prêmio de melhor diretor, na ocasião. Parabéns a ambos!

Oficina

A Oficina Engenharia da Produção no Cinema, que acontece em Salvador nos dias 19, 20, 26 e 27, no Museu de Arte da Bahia, contará com a participação especial de Suely Weller, gerente de Conteúdos Originais da Globoplay e Canais Pagos Globo. Produtora criativa de destaque, Suely tem em sua cartela de trabalhos, sucessos como Os Outros, Arcanjo Renegado e Ainda Estou Aqui — este último, vencedor do Oscar 2025.

Encontro

A Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio BA se reuniu para discutir avanços e estratégias voltadas ao fortalecimento da malha aérea e à melhoria da infraestrutura de acesso ao Aeroporto Internacional de Salvador. O encontro foi conduzido pelo coordenador da Câmara, Júlio Ribas, e contou com a participação de representantes do trade turístico e da Vinci Airports, concessionária que administra o terminal.

Durante a reunião, foi apresentado o Projeto "Kiss & Fly", uma iniciativa cujo objetivo prevê a otimização do fluxo de embarque e desembarque com maior segurança e fluidez, especialmente em horários de pico.

Aniversários

Hoje (12): Kátia Bacelar, Gleice Santos

Amanhã (13): Estácio Gonzaga Neto, Luisinho Soares, Rosa Matos, Osmar Martins

Amanhã (14): Luciana Barbosa, Biga Suarez, Luiz Carlos Henriques Ramos, Aparecida Costa, Sylvie Durand