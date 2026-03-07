FGM completa 40 anos e inaugura estátua de Moraes Moreira

Fernando Guerreiro lança programação comemorativa pelos 40 anos da FGM - Foto: Carla Lucena

A Fundação Gregório de Mattos lança, no dia 12, a programação comemorativa de seus 40 anos com a inauguração de uma estátua em homenagem ao cantor e compositor Moraes Moreira. Esculpido pelo artista Roberto Manga, o monumento será instalado nas proximidades da Praça Castro Alves. Segundo o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, a homenagem reconhece a importância do artista para o Carnaval e para a música brasileira. A cerimônia começa às 17h e inclui cortejo até o Teatro Gregório de Mattos, abertura da exposição FGM 40+, lançamento de revista comemorativa e show de Davi Moraes.

Inauguração

A superintendente Thaís Leal e a gerente de Marketing, Luciana Coelho, participaram da inauguração da nova loja da Avatim no Shopping Itaigara, ao lado da proprietária da unidade, Márcia Miranda. A marca chega ao empreendimento com sua linha de fragrâncias, cosméticos e itens voltados ao bem-estar e autocuidado, ampliando o mix de operações e reforçando a proposta do shopping de proporcionar aos clientes experiências de compra ainda mais qualificadas e sensoriais.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Márcia Miranda recebe Thaís Leal e Luciana Coelho na inauguração da nova loja da Avatim no Itaigara | Foto: Divulgação

Arquitetura

A engenheira Túlia Ribeiro apresentou a KAHHU REAL ESTATE ao mercado de arquitetura e alta decoração durante o Solar Weekend Melhores do Ano da Circuito G10, no Tivoli Praia do Forte, no fim de semana. No encontro, foi apresentado também o primeiro lançamento da marca: o Amalfi Itaparica Resort Residences, empreendimento residencial e comercial na Avenida Beira-Mar, na região de Bom Despacho, em Itaparica.

Túlia Ribeiro apresentada novidades ao mercado de arquitetura e decor | Foto: Divulgação

Mentoria

Após dias de descanso em família pela Europa, a empresária Rafaela Regis retorna à Bahia com as energias renovadas. À frente da AtrativaRH, a mentora de carreiras retoma a agenda conduzindo projetos de desenvolvimento de lideranças e apoiando empresas na implantação de práticas de gestão de riscos psicossociais. O tema ganha ainda mais relevância com a nova legislação trabalhista, que exige das organizações atenção a esses fatores, sob risco de penalidades e multas.

Rafaela Regis aproveitando dias de descanso em família pela Europa | Foto: Divulgação

Jazz

Em noite de adesão, embalada pelo som do jazz, o historiador Rafael Dantas receberá os abraços pela passagem de seu níver, no próximo dia 13, às 18h30, no Wish Hotel da Bahia.

Imobiliária

A Affonso Henriques Imobiliária realiza até dia 15 de março, no Salvador Shopping, a edição 2026 da Expo Studios, consolidada como o maior evento de investimento do mercado imobiliário da Bahia. Com o conceito “Investir é Global”, a feira reunirá 22 expositores com lançamentos residenciais e comerciais em diferentes regiões do Brasil e também no exterior, conectando investidores a oportunidades alinhadas às novas dinâmicas do setor.

Projeto autoral

Salvador ganha neste Mês da Mulher a 5Sentidos Community By Elis Piñón, comunidade criada pela fundadora do Grupo Empório para promover desenvolvimento pessoal por meio de experiências multissensoriais. A proposta reúne encontros imersivos que integram corpo, mente e convivência, conduzidos por especialistas convidados. A programação inclui ritual do chá, vivência de dança e experiência gastronômica prática. Em março, o espaço também recebe dois Experience Days, nos dias 21 e 28, com uma programação voltada para a valorização do feminino.

Aniversários

Hoje (07): Nagib Dahia, Rodolfinho Maia, Délio Almeida Filho, Gilka Maria Andrade, Hilda Salimão

Amanhã (08): Luiza Mizuki Omuro, Janaína Arnold, Heitor de Almeida Cunha, Sizininha Simões Crepaldi

Segunda (09): Kátia Berbeth, Lívia Monteiro, Lívia Andrade

Entrevista Alma Baiana com a confeiteira Jeanne Garcia e Pierre Cardoso

confeiteira Jeanne Garcia e Pierre Cardoso | Foto: Divulgação | (Pedro Mascarenhas)

Às vésperas da Páscoa, data importante para o mercado, e no mês dedicado às mulheres, a confeiteira Jeanne Garcia reflete sobre os desafios e inspirações da carreira, em um dos segmentos mais criativos da gastronomia. À frente da marca que leva seu nome, ela fala sobre o papel feminino, episódios de machismo que enfrentou e referências que moldaram sua trajetória. No bate-papo, Jeanne e o sócio, Pierre Cardoso, ainda adiantam tendências e apostas para a Páscoa, incluindo um lançamento que vai surpreender os fãs do seu trabalho.

O que é ser mulher na confeitaria?

Poder usar a delicadeza e sensibilidade que nos são ensinadas estruturalmente em prol de algo que nos realiza profissionalmente.

Qual o maior desafio que você já enfrentou na profissão?

Já tive que mandar meu sócio ir sozinho fechar a contratação de um serviço porque a negociação com o responsável simplesmente não fluía comigo à frente. Ele foi, fez exatamente o que eu estava fazendo e conseguiu resolver.

Cite uma mulher que inspira sua trajetória.

Minha mãe. Cresci em uma videolocadora que minha mãe ergueu sozinha no interior onde morávamos. Era mãe solo de duas filhas, cuidava da família e do negócio. Não era perfeita, mas fez mais e melhor que muito homem.

O que ainda precisa mudar para que mais mulheres sejam protagonistas na gastronomia?

A sociedade precisa mudar. O problema não é exclusivo da gastronomia. Infelizmente, a realidade é perversa e isso é estrutural. Começa com piadinhas “inocentes”, como falar que mulher só sabe dirigir fogão, e termina com os índices inaceitáveis de feminicídio.

Quais são suas apostas na Páscoa deste ano?

Nosso principal lançamento será um ovo que traz o biscoito Speculoos (Biscoff) feito artesanalmente, em uma combinação de sabor totalmente fora do óbvio. O sabor ainda é segredo, mas lançaremos em 13 de março. Apostaremos também nos sabores queridinhos do público, como o de Maracujá, campeão de vendas desde a criação, em 2023, e os ovos Pistache e Devil's, que todo ano tem uma excelente vendagem.