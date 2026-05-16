FIEB e Banco Fator promovem encontro sobre investimentos e futuro

Álvaro Rezende no encontro do Sistema FIEB sobre investimentos na Bahia - Foto: Divulgação

Encontro

Álvaro Rezende, responsável pela área de originação do Banco Fator, esteve entre os anfitriões do encontro promovido pelo Sistema FIEB, em parceria com o banco, com foco na atração de investimentos e no fortalecimento da indústria baiana. O evento reuniu empresários e investidores para o debate “Economia brasileira pós-2026: perspectivas e oportunidades para a Bahia”, tema da palestra do economista Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES.

Palestra

O advogado Vivaldo Amaral é um dos destaques do Rotary Day, que acontece hoje, às 9h, no Colégio Estadual Rotary, em Itapuã. Ele ministra a palestra “Jovem, qual o futuro que você deseja para sua vida?”. A ação reúne serviços de saúde e atividades educativas. Com 93 anos de atuação, o Rotary Club da Bahia contribui de forma ativa para a transformação social na capital e no interior.

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Vivaldo Amaral leva reflexão sobre o futuro dos jovens ao Rotary Day | Foto: Divulgação

Estreia

LUTTE lança o projeto “Pra Forreguear” em Salvador, unindo reggae e forró em uma proposta inovadora. O show de estreia acontece no dia 16 de maio, no Nank Gastrobar, no Rio Vermelho. Com quase 30 anos de carreira, o artista apresenta um repertório que mistura canções autorais e releituras em novos arranjos, criando uma experiência dançante que conecta tradição e experimentação, integrando ritmos e públicos.

LUTTE leva ao palco a mistura de reggae e forró em noite especial no Rio Vermelho | Foto: Divulgação| (Rafa Chaves)

Congresso

Danniela de Pinho, especialista da Nudik, participa do Full Face, maior congresso de harmonização facial do mundo, realizado de 27 a 30 de maio de 2026, no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. O evento reúne referências internacionais e oferece imersão completa, do planejamento à execução das técnicas mais inovadoras da área. Durante quatro dias, profissionais têm acesso a conteúdos atualizados e palestrantes de destaque global.

Danniela de Pinho estará no Full Face, acompanhando as principais tendências da harmonização facial | Foto: Divulgação

Beneficente

O clima de São João já começa a tomar conta de Salvador. Hoje, das 15h às 21h, o NASPEC, no Engenho Velho de Brotas, realiza mais uma edição do tradicional Arraiá da instituição, evento beneficente que une forró, comidas típicas e solidariedade. A grande atração será a cantora Karoll que fez grande sucesso na edição do ano passado e foi convidada a voltar na festa deste ano. Vão se apresentar também Pé de Barro e Xodó de Pai e Karoll.

Mutirão

Referência em uma das áreas mais complexas da ortopedia, o médico Fernando Azevedo está à frente de um mutirão inédito de cirurgias de mão, promovido pelo Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, que é administrado pelo Einstein Hospital Israelita. A ação vai reunir 21 especialistas para atender 86 pacientes regulados pelo SUS, ampliando o acesso a procedimentos de alta complexidade em uma área que ainda possui poucos profissionais habilitados no país.

Parisiense

Ontem, na Casa do Brasil da Cidade Universitária de Paris, a grande atriz germano-brasileira Gabriella Scheer interpretou, com todo o seu talento, O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, genial poeta, jornalista e escritora ucraniana de nascimento e coração brasileiro, que nos deixou em 1977, dona de obra imortal, atual e universal. Esse conto metafísico de 1960 utiliza a imagem cotidiana de um simples ovo para mergulhar em questões existenciais como a criação, o sagrado e o amor. Foi show!

Aniversários

Hoje (16): Heliana Diniz, Reinaldo Braga, Sérgio Fernando Nogueira Jr., Christiane Matta Bruni, Chico Fernandez

Amanhã (17): Elisa Maria Duarte, Márcia Salles, Lia Ferreira, Carol Lisboa, Eugenia Carvalho, Nelson Taboada, Cristianderson Luna

Segunda (18): Daniel Boaventura, Gel Suarez Pinheiro, Pedro Barretto de Araújo, Fernanda Carvalho

Entrevista Alma Baiana com Bruna Varjão

Bruna Varjão | Foto: Divulgação| (Luisa Chequer)

Dando continuidade à série especial em homenagem às mulheres que vivenciam a maternidade pela primeira vez — uma experiência marcada por intensidade, descobertas e transformações —, a reportagem ouviu a jornalista, empresária e mãe Bruna Varjão, que compartilhou um relato sensível sobre os primeiros meses ao lado do filho, Antônio.

Ao falar sobre a chegada do seu primeiro Dia das Mães, Bruna revela que a data, embora simbólica, acaba sendo diluída na rotina intensa que envolve os cuidados com o bebê. Para ela, a emoção da maternidade não se concentra em um único dia, mas se manifesta nos pequenos gestos cotidianos: em uma oração silenciosa, no reencontro após sair de casa ou, simplesmente, no momento de acolher o filho nos braços. É nessa constância de afeto que ela reconhece o verdadeiro significado da data.

Desde o nascimento de Antônio, Bruna percebe mudanças profundas em sua forma de enxergar o mundo. Segundo ela, a maternidade despertou uma sensibilidade maior, tornando-a mais humana e atenta ao valor dos instantes simples vividos em família. Essa nova perspectiva também trouxe aprendizados importantes, que ela resume em uma hierarquia de prioridades: fé, saúde, família e trabalho.

Ao projetar o futuro e imaginar uma mensagem para o filho, a emoção se intensifica. Bruna destaca que Antônio foi amado desde o instante em que soube da gravidez e que esse sentimento se renova diariamente, mesmo diante dos desafios que fazem parte da maternidade. “Meu filho é a minha grande bênção, sou completamente apaixonada”, afirma, sintetizando em poucas palavras a profundidade de um amor que se constrói e se fortalece a cada dia.