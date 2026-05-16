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JULY

FIEB e Banco Fator promovem encontro sobre investimentos e futuro

Coluna July deste sábado, 16

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Álvaro Rezende no encontro do Sistema FIEB sobre investimentos na Bahia
Álvaro Rezende no encontro do Sistema FIEB sobre investimentos na Bahia -

Encontro

Álvaro Rezende, responsável pela área de originação do Banco Fator, esteve entre os anfitriões do encontro promovido pelo Sistema FIEB, em parceria com o banco, com foco na atração de investimentos e no fortalecimento da indústria baiana. O evento reuniu empresários e investidores para o debate “Economia brasileira pós-2026: perspectivas e oportunidades para a Bahia”, tema da palestra do economista Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES.

Palestra

O advogado Vivaldo Amaral é um dos destaques do Rotary Day, que acontece hoje, às 9h, no Colégio Estadual Rotary, em Itapuã. Ele ministra a palestra “Jovem, qual o futuro que você deseja para sua vida?”. A ação reúne serviços de saúde e atividades educativas. Com 93 anos de atuação, o Rotary Club da Bahia contribui de forma ativa para a transformação social na capital e no interior.

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Vivaldo Amaral leva reflexão sobre o futuro dos jovens ao Rotary Day
Vivaldo Amaral leva reflexão sobre o futuro dos jovens ao Rotary Day | Foto: Divulgação

Estreia

LUTTE lança o projeto “Pra Forreguear” em Salvador, unindo reggae e forró em uma proposta inovadora. O show de estreia acontece no dia 16 de maio, no Nank Gastrobar, no Rio Vermelho. Com quase 30 anos de carreira, o artista apresenta um repertório que mistura canções autorais e releituras em novos arranjos, criando uma experiência dançante que conecta tradição e experimentação, integrando ritmos e públicos.

LUTTE leva ao palco a mistura de reggae e forró em noite especial no Rio Vermelho
LUTTE leva ao palco a mistura de reggae e forró em noite especial no Rio Vermelho | Foto: Divulgação| (Rafa Chaves)

Congresso

Danniela de Pinho, especialista da Nudik, participa do Full Face, maior congresso de harmonização facial do mundo, realizado de 27 a 30 de maio de 2026, no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. O evento reúne referências internacionais e oferece imersão completa, do planejamento à execução das técnicas mais inovadoras da área. Durante quatro dias, profissionais têm acesso a conteúdos atualizados e palestrantes de destaque global.

Danniela de Pinho estará no Full Face, acompanhando as principais tendências da harmonização facial
Danniela de Pinho estará no Full Face, acompanhando as principais tendências da harmonização facial | Foto: Divulgação

Beneficente

O clima de São João já começa a tomar conta de Salvador. Hoje, das 15h às 21h, o NASPEC, no Engenho Velho de Brotas, realiza mais uma edição do tradicional Arraiá da instituição, evento beneficente que une forró, comidas típicas e solidariedade. A grande atração será a cantora Karoll que fez grande sucesso na edição do ano passado e foi convidada a voltar na festa deste ano. Vão se apresentar também Pé de Barro e Xodó de Pai e Karoll.

Mutirão

Referência em uma das áreas mais complexas da ortopedia, o médico Fernando Azevedo está à frente de um mutirão inédito de cirurgias de mão, promovido pelo Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, que é administrado pelo Einstein Hospital Israelita. A ação vai reunir 21 especialistas para atender 86 pacientes regulados pelo SUS, ampliando o acesso a procedimentos de alta complexidade em uma área que ainda possui poucos profissionais habilitados no país.

Parisiense

Ontem, na Casa do Brasil da Cidade Universitária de Paris, a grande atriz germano-brasileira Gabriella Scheer interpretou, com todo o seu talento, O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, genial poeta, jornalista e escritora ucraniana de nascimento e coração brasileiro, que nos deixou em 1977, dona de obra imortal, atual e universal. Esse conto metafísico de 1960 utiliza a imagem cotidiana de um simples ovo para mergulhar em questões existenciais como a criação, o sagrado e o amor. Foi show!

Aniversários

Hoje (16): Heliana Diniz, Reinaldo Braga, Sérgio Fernando Nogueira Jr., Christiane Matta Bruni, Chico Fernandez

Amanhã (17): Elisa Maria Duarte, Márcia Salles, Lia Ferreira, Carol Lisboa, Eugenia Carvalho, Nelson Taboada, Cristianderson Luna

Segunda (18): Daniel Boaventura, Gel Suarez Pinheiro, Pedro Barretto de Araújo, Fernanda Carvalho

Entrevista Alma Baiana com Bruna Varjão

Bruna Varjão
Bruna Varjão | Foto: Divulgação| (Luisa Chequer)

Dando continuidade à série especial em homenagem às mulheres que vivenciam a maternidade pela primeira vez — uma experiência marcada por intensidade, descobertas e transformações —, a reportagem ouviu a jornalista, empresária e mãe Bruna Varjão, que compartilhou um relato sensível sobre os primeiros meses ao lado do filho, Antônio.

Ao falar sobre a chegada do seu primeiro Dia das Mães, Bruna revela que a data, embora simbólica, acaba sendo diluída na rotina intensa que envolve os cuidados com o bebê. Para ela, a emoção da maternidade não se concentra em um único dia, mas se manifesta nos pequenos gestos cotidianos: em uma oração silenciosa, no reencontro após sair de casa ou, simplesmente, no momento de acolher o filho nos braços. É nessa constância de afeto que ela reconhece o verdadeiro significado da data.

Desde o nascimento de Antônio, Bruna percebe mudanças profundas em sua forma de enxergar o mundo. Segundo ela, a maternidade despertou uma sensibilidade maior, tornando-a mais humana e atenta ao valor dos instantes simples vividos em família. Essa nova perspectiva também trouxe aprendizados importantes, que ela resume em uma hierarquia de prioridades: fé, saúde, família e trabalho.

Ao projetar o futuro e imaginar uma mensagem para o filho, a emoção se intensifica. Bruna destaca que Antônio foi amado desde o instante em que soube da gravidez e que esse sentimento se renova diariamente, mesmo diante dos desafios que fazem parte da maternidade. “Meu filho é a minha grande bênção, sou completamente apaixonada”, afirma, sintetizando em poucas palavras a profundidade de um amor que se constrói e se fortalece a cada dia.

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