Florisvaldo Mattos lança novo livro no Museu de Arte Contemporânea

Florisvaldo Mattos lança Catorze janelas abertas - Foto: Victor Hugo Soares

A P55 Edição convida para o lançamento de Catorze janelas abertas: sonetos reunidos, com inéditos (1983-2023), o mais novo livro de poemas do escritor Florisvaldo Mattos. O evento gratuito será realizado em Salvador no dia 21, das 17h às 20h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), com a presença do autor para autógrafos. O livro reúne 176 sonetos, dos quais 19 são inéditos.

Portenha

O empresário de turismo Pedro Galvão, aniversariou no dia 14, e comemorou ao lado de Anna e dos amigos Victoria e Julian González, e Maria Pia e Hernan. A cidade escolhida foi Buenos Aires, com direito a superjantar em Porto Madero. Pedro aproveitou para fazer contatos visando aumentar a vinda de argentinos para curtir o verão de Salvador. Além disso, estreitou laços com agências de viagens exportativas, bem como agências de receptivo com guias locais e traslados para Colônia, Montevidéu e Bariloche.

O empresário de turismo Pedro Galvão | Foto: Divulgação

Centenária

Hoje, a querida D. Lourdes Simões, esbanjando simpatia e gratidão, festeja a sua centésima primavera. De uma família tradicional, com muitos irmãos e irmãs, ela se casou com César Germano Câmara em 1948, no Rio. A grande e merecida celebração será realizada no terraço do Ed. Oceania, onde reside desde o início da década de 90. Em 2023, quando dos 80 anos desse icônico prédio, lhe foi feita uma homenagem especial “por sua simpatia e compartilhamento de sua larga experiência de vida”, diz a placa comemorativa! Que beleza! Parabéns!

D. Lourdes Simões: primavera centenária no Oceania hoje | Foto: Divulgação

Formada

Luma Badu se formou em Medicina e vai celebrar com satisfação e alegria essa conquista única. O tão esperado Baile de Formatura vai acontecer no Cerimonial Caminho das Árvores, no dia 19, às 18h. Momento de comemorar com aqueles que sempre estiveram presentes e a apoiaram, de alguma maneira, durante esta linda trajetória.

Luma Badu está nos últimos preparativos para seu Baile de Formatura | Foto: Divulgação

Missão

O desembargador José Rotondano, na qualidade de conselheiro do CNJ e supervisor Nacional do Sistema Carcerário Brasileiro, participará da missão oficial em Portugal. O encontro internacional, que acontece nos dias 27, 28 e 29, em Lisboa, reunirá respeitadas autoridades que se preocupam com o aumento do consumo de drogas. Serão debatidas diversas pesquisas, dinâmicas, operações, modernas atuações de formas de combater o tráfico e novas fontes de atuação na dinâmica de combate ao crime. Rotondano é considerado uma das maiores autoridades nacionais no tema.

José Rotondano participa de missão oficial em Portugal | Foto: Divulgação

Estival

Em mais uma temporada de verão em Salvador, Marlene Gomes, moradora de Milão há muitos anos, passa férias estivais em sua casa na praia do Flamengo, onde sempre recebe amigos. Ela ofereceu um lauto almoço organizado por Marília Fernandes, proprietária de um dos melhores restaurantes de carne da cidade, o Don Juan, que teve as presenças de Nino Nogueira, Sônia Steel, Antonio Gatto , Rodrigo Madeira, Laura Tanuri, Josiane Almeida, Júlio Ribas, Rejane Martinet, Rita Magalhães, Ivan Ito e tantos mais.

Antonio Gatto e Marlene Gomes em encontro de amigos | Foto: Divulgação

Narrativas femininas

O Teatro Gamboa recebe duas ações de autoria da escritora Lucianna Ávila: a exposição LITEATRO - Entre papéis e palcos, que reunirá livros e produções da autora, e a oficina de narrativas femininas, que acontece nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de janeiro. O encontro convida mulheres a escutarem histórias que inspiram e a contarem suas vivências com um olhar empoderador sobre si mesmas.

Luciana Ávila convida para oficina de narrativas femininas | Foto: Divulgação

Amada

O Cortejo de Jorge deste ano, no dia da Festa de Yemanjá, contará com altas novidades e já se firmou como uma das tradicionais comemorações do 2 de Fevereiro. Jonga Amado orquestra uma supercelebração no Memorial Casa do Rio Vemelho, com café, feijoada, samba, espaço de massagem e serviço de transfer partindo do Paseo Itaigara.

Natalícia

Hoje, após a Lavagem do Bonfim, o fotógrafo Hermes Carvalho e filha Mari estarão festejando novas primaveras na festa Axézin Salvador, na Chácara Baluarte, com Alexandre Peixe e É o Tchan, a partir das 15h, no Santo Antônio Além do Carmo.

Harém

O Ensaio do Harém, evento que marca gerações no verão da Bahia, está de volta em 2025. A edição especial será no dia 23 de fevereiro, a partir das 15h, dentro do espaço onde funciona o Camarote Harém, em Ondina, com todo o conforto e segurança que o público merece. Além disso, uma vista privilegiada para as atrações que estiverem passando na rua, na prévia oficial do Carnaval. Dentro do camarote, o som fica por conta do cantor e compositor Alexandre Peixe.

Aniversários

Hoje (16): J. Veloso, Hermes Carvalho, Marcelo Mendonça, Leonardo Barros, Nágila Andrade, Marcelo Zollinger, Vírginia Carneiro, Eduardo Oliva

Amanhã (17): Aldinho Mendonça, Antônio Brito