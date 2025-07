Forró do Mídia reúne grandes nomes da comunicação em novo formato

Profissionais do mercado participam de debates e atividades no Forró do Mídia - Foto: Divulgaçãov | Kin Kin

A Central de Outdoor Seccional Bahia realizou a 48ª edição do Forró do Mídia, que estreou um novo formato com painéis, show de Leo Estakazero, stand-up de Leozito Rocha e sorteio de prêmios. O evento reuniu profissionais de publicidade, propaganda, comunicação e mídia exterior, com palestra de Leonardo Lazzarotto, seguida por painel com especialistas em OOH, como Alexandre Martinez e Cristiana Chaves. Após quase cinco décadas, o evento passou por uma repaginação que buscou oferecer ao público uma experiência mais dinâmica, integrando conteúdo de qualidade e momentos de entretenimento.

Anna Libório aportará em Vitória da Conquista no dia 23, no Shopping Conquista Sul, para produzir um desfile e um talk de moda em comemoração ao aniversário do shopping, que acontece no dia 24. O evento conta com o apoio do Sebrae Bahia e promete movimentar o comércio local com novidades e tendências do setor. Após a programação na cidade, Anna retorna a Salvador para seguir com sua intensa agenda de palestras, incluindo apresentações no Shopping Bela Vista, Itaigara e outros pontos estratégicos.

Ana Leão Barretto de Araújo Chalhoub comemorou seu aniversário no dia 3 com um jantar surpresa, organizado por seu filho Guilherme Chalhoub em sua residência no Condomínio Pedras do Rio. Guilherme assinou o menu junto com a chef Domingas. Entre os convidados estavam a filha Carla Chalhoub, a nora Sirley, os netos Bernardo, Gabriela e Bianca, além dos sobrinhos Marcus Barretto de Araújo e família, Ignácio e Ticiana Sollis, Erica Barretto de Araújo Dourado, Daniela Salem, Andrea Cláudia e Falcão, Marcelo Chalhoub e Anna Lúcia Diniz, Yara Fonseca Lima, Carlos Antônio Chalhoub Coelho Lima, Luiz Leão, Maria Helena Fiuza, Renato e Elena Amorim, Ana Célia Salles, Marcos e Roberta Castro.

A jornalista e head da agência Comunicando Ideias, Gabriela Bandeira, vai celebrar seus 42 anos na próxima terça-feira, com um chá da tarde especial para mulheres no Pasta em Casa, no Rio Vermelho. A comemoração promete reunir amigas da aniversariante e familiares em um encontro intimista, regado a boas conversas e delícias do restaurante, que terá um brunch exclusivo criado para ela pelo chef Celso Vieira e Valeska Calazans.

O procurador do Estado do Paraná, Hamilton Bonatto, fará em Salvador o pré-lançamento do livro Governança e Gestão de Obras Públicas, revisado conforme a Lei 14.133/2021. Bonatto também ministra aula na 2ª Imersão em Obras e Serviços de Engenharia, entre os dias 23 e 25, no Hotel Mercure. O evento é promovido pela Res Publicae, com apoio do CREA-BA, Abenc/BA, Sinduscon-BA, SinserconBA e Consórcio CDS Litoral Sul. Informações: (71) 98489-0732. Inscrições em https://respublicae.com.br/2o-imersao-de-obras-publicas/

As psicopedagogas Patrícia de Carvalho Melo Silva, Alzira de Castro e Cilene Lima são as organizadoras do 4º Festival Baiano Literário de Contação de Histórias, que acontece nos dias 26 e 27, no Resort Catussaba. No sábado (26), às 17h, elas lançam a Antologia 2025, obra que reúne crônicas, contos e poesias de 13 autores de diversas regiões do Brasil sobre infância, memória, meio ambiente, identidade, respeito e esperança.

O multiartista Fause Haten lança o livro Eu Sou Um Monstro, relato confessional da performance homônima escrita e encenada por ele. A obra explora os limites entre arte e vida, ficção e realidade, misturando memórias, delírios e cenas performáticas. Com prefácio de Elias Andreato e ensaio de Renato de Cara, o livro é dividido em três capítulos e inclui fotos inéditas e reflexões sobre o processo criativo. No mesmo dia do lançamento, 18, às 20h, o artista reestreia o monólogo Eu Sou Um Monstro no Teatro Cambará (Casa Rosa), até o dia 20. A peça é inspirada em um episódio da vida do pintor Francis Bacon.

Entrevista com Andréa Maron – Head de Relações Institucionais da Mosello Advocacia

O que motivou a criação do Pilares, evento que une poder público, iniciativa privada e o jurídico no dia 16 de julho?

A criação nasce da compreensão de que o desenvolvimento urbano e econômico exige articulação efetiva entre o setor público, iniciativa privada e o meio jurídico. Soluções sustentáveis e duradouras só são possíveis quando há espaço para o diálogo qualificado, para a construção conjunta de caminhos e troca de experiências. O setor jurídico, neste contexto, desempenha papel complementar ao oferecer clareza normativa, segurança nas relações institucionais e suporte técnico à tomada de decisões. O Pilares se propõe a ser espaço de escuta ativa e construção de pontes.

Como essa iniciativa contribui para o avanço socioeconômico e sustentável de Salvador?

O avanço socioeconômico está relacionado à capacidade de promover um ambiente estável, transparente e cooperativo entre os setores produtivos e os entes governamentais. Quando esses atores se reúnem para debater desafios e oportunidades, criam-se condições mais favoráveis à geração de emprego, ao investimento privado e à execução de políticas públicas eficientes. Ao permitir a troca de experiências, contribui para uma Salvador moderna, inclusiva e preparada para crescer com responsabilidade socioambiental.

Renovação do Centro Histórico e o licenciamento ambiental estão entre os temas em pauta. O que podemos esperar da programação?

Com foco em dar voz àqueles que têm atuado diretamente na transformação da cidade. No painel sobre o Centro Histórico, ouviremos empreendedores que enfrentaram desafios e, com coragem e visão, contribuíram para a revitalização de uma das regiões mais simbólicas de Salvador. Quanto ao licenciamento, os palestrantes trarão perspectivas práticas sobre conciliar agilidade segurança jurídica e compromisso com a sustentabilidade. A proposta é trocar experiências e debater soluções viáveis para um tema cada vez mais estratégico na construção civil e no desenvolvimento urbano.

