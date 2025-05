GACC-BA realiza 3ª edição do Jantar do Amor

Gian Angelino, chef do Bella Napoli, e o Roberto Sá Menezes, presidente do GACC Bahia - Foto: Divulgação

O GACC-BA promove, no dia 20, o Jantar do Amor, uma noite especial de solidariedade. O evento é uma iniciativa do restaurante Bella Napoli e nesta edição, o evento será ainda mais especial com a presença da palestrante, pesquisadora e mentora Maiara Liberato, que trará a reflexão “Os 7 Pilares do Bem-Estar e da Saúde Integral”. “Cada edição do jantar reforça nosso compromisso com o tratamento das crianças. É muito significativo ver tantas pessoas se mobilizando para transformar realidades por meio da solidariedade”, comenta Roberto Sá Menezes.

Aprovação

O Hospital da Obesidade celebra a aprovação de 13 estudos para o CBOSM 2025, que ocorre entre os dias 29 e 31, em Belo Horizonte. Promovido pela ABESO, o evento destaca avanços contra a obesidade. Os trabalhos abordam nutrição, medicina e psicologia, reforçando a abordagem integrada do hospital. “É um marco científico”, diz Márcia Magalhães. Mais informações em www.cbosm2025.com.br.

Márcia Magalhães, doutora em nutrição e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do hospital | Foto: Divulgação

Girassóis

Luiz Mendonça Filho brindou a chegada dos seus 75 anos com um almoço especial, no último domingo, no seu apê, no Corredor da Vitória. O encontro animado de amigos e familiares contou com o show de Adelmo Casé, buffet do Mignon, drinques da Concept Bar e a decoração com lindos girassóis simbolizando a felicidade, carinho e vitalidade, como o anfitrião. Mas, quem tomou a cena foi sua netinha Manuela, que com seu carisma e simpatia circulou entre os convidados fazendo graça e dançando na maior alegria. O vovô era só emoção!

Luiz feliz ao lado de suas filhas, Marcela e Mariana, e da netinha, Manuela | Foto: Elias Dantas

Matrimônio

Raquel Dórea Costa e Antônio Augusto Cardoso Dórea Filho oficializaram sua união em uma cerimônia emocionante, no Alto do Itaigara. A noiva foi conduzida ao altar por seu padrasto, Ricardo Peidró Conde e a celebração da cerimônia foi feita por Sônia Dórea. As alianças foram levadas por seus filhos e a daminha foi a afilhada do casal, Nina. O buffet ficou por conta do Mignon, e a decoração, por Emília Chaves e Marta Gordiano. Já a trilha sonora, ficou a cargo de Vini Brasil. Os noivos passaram a lua de mel no Kenoa Resort, em Maceió.

Raquel Dórea Costa e Antônio Augusto Cardoso Dórea Filho trocam alianças | Foto: Divulgação

Celebração

A administradora Micchela Costa festejou mais um aniversário em grande estilo ao lado da família e de amigos como Carla Catapano. A celebração aconteceu no condomínio Ludco, no Greenville, num clima de alegria e confraternização. Acompanhada do marido, o advogado Sérgio Pereira, e dos filhos, Heitor e Henri, a aniversariante recebeu os convidados com uma feijoada intimista. A banda Lys deu o tom da festa.

A aniversariante Micchela Costa ao lado da amiga Carla Catapano | Foto: Divulgação

Comemoração

O chef Edinho Engel comemorou seus 70 anos em uma noite especial no restaurante Amado, onde reuniu amigos e familiares, em uma atmosfera leve e afetiva, marcando um momento importante da sua trajetória. A celebração também marcou simbolicamente o início de um novo ciclo; em breve, será inaugurado o Amado Salvador, no Salvador Shopping, projeto assinado por Edinho ao lado do sócio Flávio Bandeira. Um novo espaço que preserva a essência do restaurante original e expande sua proposta para novos públicos.

Ao lado da esposa, Wanda, e da filha, Júlia, Edinho celebra seus 70 anos | Foto: Tati Freitas

Mudança

O Núcleo de Decoração da Bahia (NDB) inicia um novo ciclo com mudanças em sua diretoria. A presidência passa a ser comandada por Marisa Mancuso, da Empório Magma, que assume o cargo com a missão de dar continuidade ao trabalho de valorização dos segmentos de arquitetura e decoração no estado. Com a movimentação, Caio Dias assume agora a diretoria financeira do NDB. As expectativas são altas: o NDB promete muitas novidades e iniciativas que reforçam sua posição como referência no setor no estado.

Atual mesa diretora do Núcleo de Decoração da Bahia | Foto: Divulgação

Exposição

Hoje, a Aliança Francesa de Salvador inaugura a exposição Emma Valle na coleção de Dimitri Ganzelevitch, uma imersão no universo singular de uma das artistas mais instigantes da arte baiana. A mostra, com curadoria do próprio Ganzelevitch, reúne cerca de 40 obras da enigmática criadora entre telas, objetos entalhados, talhas, azulejos, utensílios domésticos e suportes inusitados, revelando a potência criativa de uma mulher que transformou o cotidiano em delírio e matéria poética.

Sinfônica

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta a segunda edição do concerto #Shostavibes, dentro do projeto Viagens Sinfônicas, no dia 10, às 20h, na Casa Salvatore (Cabula). Idealizada pelo curador artístico e regente da OSBA, Carlos Prazeres, a série Viagens Sinfônicas propõe uma verdadeira imersão nos universos sonoros de obras marcantes da música clássica.

Lançamento

Guiga Sampaio, escritor e um dos empresários mais reconhecidos do trade do entretenimento baiano, lança seu segundo livro, intitulado Bilionários de Amor. A inspiração para o novo livro veio de uma viagem de bike realizada em 2022 pelo empresário por algumas regiões do litoral baiano. Ele é autor também de Fantasia Eterna - que retrata histórias de personagens envolvidos na maior festa popular do mundo, o Carnaval de Salvador. Guiga tomou gosto pela escrita e se aventura em uma nova e empolgante história, que será lançada hoje, às 17h, no Shopping da Bahia L2, na sede da Diva.

Aniversários

Hoje (06): Adriana dos Santos Lemos, Francisco Celso de Araújo Gomes, Lícia Valério de Carvalho, Ligia Chabert

Amanhã (07): Alex Cunha Guedes, Leninha Félix de Souza, Sérgio Auster, Zilene Frota Brandão