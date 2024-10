Genaro por Vini Figueira foi inaugurado no Wish Hotel da Bahia

Nair de Carvalho e Vini Figueira ao lado da foto de Genaro de Carvalho e dos pincéis e tintas usados por ele - Foto: Renata Marques

Genaro por Vini Figueira é o nome do novo restaurante com assinatura do chef que inaugurou na terça-feira, 15, com um coquetel exclusivo para convidados, no Wish Hotel da Bahia. Instalado em um dos principais espaços de arte do hotel, o Salão Genaro de Carvalho, circundado por um painel de 200 metros quadrados pintado pelo artista que dá nome ao local e retrata as festas da Bahia.

Especializado em culinária brasileira com influência ítalo-ibérica, o Genaro por Vini Figueira tem capacidade para 96 pessoas e tem projeto de decoração assinado pelo arquiteto Marcos Barbosa, que buscou valorizar o design brasileiro no mobiliário que dialoga, quase que silenciosamente com a grande obra de arte que é o salão..

Aberto aos hóspedes e ao público em geral durante todos os dias da semana para almoço e jantar, o restaurante tem um cardápio que reflete a brasilidade de suas raízes. O chef Vini Figueira criou um menu com pratos tradicionais baianos, como arroz de hauçá, sarapatel e maniçoba, além de rabada e a tradicional feijoada de sábado, resgatando a autenticidade da gastronomia local, sem contar as diversas opções de pratos com influências ítalo-ibéricas como espaguete de camarão, arroz caldoso de polvo e bife de chorizo.

“É um privilégio unir minha assinatura a de nomes tão importantes das artes brasileiras como o de Genaro de Carvalho, artista que admiro muito; do Wish, uma rede hoteleira de excelência e, sobretudo, do Wish Hotel da Bahia, um ícone da arquitetura e da cultura baiana. Estou muito feliz e otimista com este novo projeto”, diz Figueira.