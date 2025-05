Grandes nomes do mercado palestram durante o Innocation Day

Maurício Landi ministra palestra - Foto: Divulgação

Maurício Landi, diretor de Marketing e Comercial do Mercado Livre, fará a palestra de abertura do Innovation Day/Semana S do Comércio, evento aberto ao público, no próximo dia 16, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Landi falará sobre “A força do comércio eletrônico do Estado da Bahia”, seguido da apresentação de Daniela Lacerda, especialista em Marketing de Influência e ESG, que falará sobre “Influência que vende: como construir marca, propósito e lucro no novo mercado”. Já Claudinei Elias, diretor da unidade ESG da Ambipar, encerra a programação. As vagas são limitadas e gratuitas, e podem ser reservadas por meio do link disponível no site e redes sociais da Fecomércio BA.

Surpresa

A amiga Christiane Peleteiro vestiu a sua Casa Tua com balões, flores, doces e amigas de Anna Libório para celebrar a passagem do seu aniversário! O fim de tarde foi repleto de carinho e alegria e transbordou quando Anna, ao chegar, encontrou a surpresa mais do que especial! “Pensei que iria trabalhar e encontro tanto amor, assim, o coração dispara. Aliás, desde o momento que posei em Salvador, na segunda, venho festejando esta data querida! Confesso que amo minhas amigas e fico à procura de criar situações para nos encontrarmos, tudo tem sido especial demais na minha vida!”, declara a aniversariante.

Anna recebe o carinho da sua mãe, Norma Possídio | Foto: Divulgação

Magna

A Unijorge celebra a nova fase do Campus Comércio com aula magna hoje, às 18h, no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino. O evento, para convidados, terá o professor e historiador Francisco Senna. O tema será “Conexões Estratégicas: Educação e Gestão Pública na Revitalização do Bairro do Comércio”, reforçando o compromisso da instituição com a região.

Francisco Senna é convidado da Unijorge para aula magna sobre revitalização do bairro do Comércio | Foto: Divulgação

Aceita um Espresso?

O jornalista baiano Vitor Evangelista assina a curadoria e análise das notícias no Espresso News, uma newsletter semanal gratuita que propõe uma leitura rápida, direta e descontraída das principais notícias do Brasil e do mundo — como um café espresso para quem busca começar o dia bem informado. É escrito com muito bom humor e de forma descomplicada, fruto da trajetória profissional e também pessoal de Vitor. Vale acompanhar: @espressonews_

Victor Evangelista, do Espresso News | Foto: Divulgação

Premiação

A equipe técnica e multiprofissional do Instituto de Cegos da Bahia, formada pelas especialistas Maria de Fátima Neri, Ana Carine Martinez, Adriana Machado e Patrícia Lima, foi destaque no 10º Congresso da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, durante o Prêmio Victor Siaulys pelo trabalho intitulado "Dados estatísticos do follow up no ICB”, que aconteceu no último final de semana, em São Paulo.

Ana Carine Martinez, Patrícia Lima, Adriana Machado e Maria de Fátima Neri | Foto: Divulgação

Laços

Em uma tarde cheia de sentimentos e significados, a família Cuden se reuniu para celebrar dois momentos especiais em uma comemoração intimista, no último dia 3. Ciril Bernard, que completou nova idade, e sua filha Cecília, que festejou 21 anos no final de março. A comemoração, planejada por Edilma, esposa de Ciril e mãe de Cecília, contou também com a presença do amigo Décio Calado. Cardápio japonês impecável e drinks frutados adicionaram mais leveza e sabor ao encontro, que teve a vista da Baía de Todos-os-Santos.

Entre brindes e risadas, Cecília, Edilma e Ciril celebram em grande estilo | Foto: Divulgação

Promessa

A Bahia vibra com Gabriel Oliveira das Neves, um nome que promete revolucionar o cenário mundial do karatê-dô. Aos oito anos, o jovem talento já coleciona títulos baianos e brasileiros, além de já ter ocupado a quarta posição no ranking nacional da modalidade. Treinado pelo pai, Paulo Tuchê – faixa preta e profissional de educação física –, Gabriel é filiado à Federação Bahiana de Karatê-Dô Tradicional.

O pequeno Gabriel Oliveira das Neves celebra as medalhas ao lado do pai e treinador, Paulo Tuchê | Foto: Divulgação

Mostra

A Mostra Prêmio Bahia Aplaude se prepara para a segunda leva de apresentações presenciais no próximo final de semana, com o espetáculo adulto Os dias lindos de Celina Bonsucesso, entre os dias 16 e 18, no Teatro Martim Gonçalves, e o espetáculo infantojuvenil Meninas contam a Independência, entre os dias 17 e 18, no Teatro SESI Rio Vermelho. Ambas as peças prometem trazer histórias para refletir, inspirar e empoderar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Festival

O Shopping Paseo será palco do 2º Festival de Artes Marciais Kids Masters, com a modalidade Judô, no sábado, das 9h às 12h, no piso L1, em frente ao restaurante Soho. O evento, realizado em parceria com a Escola de Artes Marciais Japonesa Kids Master e com o apoio das federações de artes marciais, terá entrada gratuita e promete movimentar o mall com apresentações e muito espírito esportivo, incentivando a prática de atividades físicas e os valores das artes marciais entre as crianças.

Museu

O Museu do Mar Aleixo Belov integra a 23ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), com o tema “O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação”. Durante toda a semana, o museu oferecerá atividades presenciais, incluindo palestras, exibição de curtas-metragens, oficinas, rodas de conversa, cursos e apresentações artísticas. A abertura acontece hoje, com uma palestra da oceanógrafa e diretora executiva da Fundação Aleixo Belov, Larissa Nabuco, e participação da museóloga Alana Silva.

Aniversários

Hoje (13): Leonardo Vasconcelos, Elvira Santos

Amanhã (14): Verônica Garcia, Luciana Barreto, Katia Badanez, José Azevedo