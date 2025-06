Grupo Amigas do Itaigara promove encontro para celebrar o Mês das Mães

As organizadoras do encontro, Lara Kerterz e Safira Andrade, com a produtora, Tita Queiroz - Foto: Foto: Divulgação

O grupo Amigas do Itaigara, criado em novembro de 2024, realizou um encontro presencial no Pereira Café, no Shopping da Bahia, na quarta. A reunião celebrou o Mês das Mães e fortaleceu a rede de apoio formada por mulheres do Itaigara e região. Coordenado por Lara Kertesz e Safira Andrade, o grupo promove acolhimento e conexão entre moradoras. Com mais de 1.100 participantes em um aplicativo de mensagens, a plataforma permite troca diária de experiências, serviços e informações.

A capital baiana viveu uma noite de emoção, reconhecimento e celebração com a realização da edição comemorativa de 30 anos do Top of Mind Salvador. Considerada a mais respeitada premiação de lembrança espontânea de marcas da cidade, a iniciativa reafirma sua importância como espelho da memória afetiva e comercial dos consumidores soteropolitanos. Realizado pela MKTConsult, empresa liderada pelo profissional de marketing Enio Carvalho, o prêmio chegou à sua terceira década com a credibilidade de quem acompanha de perto a evolução do mercado local.

Jefferson Beltrão, Marcos Machado, Laura Passos e Enio Carvalho | Foto: Foto: Darío Guimarães Neto

A Berry’s Iced Food, loja com temática country e totalmente instagramável, foi apresentada para convidados, na última quinta-feira, pelos sócios Mariana Hermes, Pedro Hermes, Luís Fernando, Emília Chaves e Rodrigo Jacóh, empresários do Grupo Vision e a 3º Grau Formaturas. A apresentação da Berry's também contou com a presença de Bernardo Gomes, um dos fundadores da marca em Montes Claros, em Minas Gerais. Os convidados, principalmente as crianças, fizeram fotos com a mascote Vaguim, personagem metade vaca e metade pinguim. Sucesso total!!

Mariana Hermes, Pedro Hermes, Bernardo Gomes, Luís Fernando, Emília Chaves e Rodrigo Jacóh | Foto: Foto: Divulgação

No domingo, a Happy Tour entregou os kits da temporada no Shopping Barra, reunindo cerca de 1.200 pessoas. O material inclui informações e itens exclusivos para a viagem. Suzana Mamede, com 40 anos de coordenação Disney, acompanhada de Angela Carvalho e Kika Mamede, esclareceu dúvidas e apresentou os monitores que acompanharão os grupos. Enquanto alguns desfrutam da Disney, outro grupo embarca na Missão Europa, roteiro de 20 dias por cinco países, incluindo Londres, Paris e Lisboa, com experiências culturais e gastronômicas.

Suzana Mamede, Angela Carvalho e Kika Mamede marcam presença na entrega dos kits da temporada da Happy Tour | Foto: Foto: Divulgação

O Salvador Shopping foi eleito a marca mais lembrada no segmento "Shopping Center" na 30ª edição do Top of Mind, com 29,5% das citações. A premiação ocorreu no dia 21, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio. O levantamento abrangeu mais de 150 bairros e todas as classes sociais. Promovido pela Marketing Consultoria Ideias e Resultados, o prêmio reconhece as marcas líderes na capital. José Luiz Miranda, superintendente, destacou a honra do reconhecimento, reforçando o compromisso com clientes, lojistas e colaboradores após 18 anos de atuação.

Norberto Odebrecht Neto e Marianna Muniz, gerente de Marketing do shopping | Foto: Foto: Darío Guimarães Neto

Após 25 anos, a Bahia volta a ter destaque na cirurgia colorretal. O médico baiano Ramon Mendes foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) para 2029/2030, durante o Congresso Norte-Nordeste da especialidade. Fundador do Núcleo de Coloproctologia do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, Ramon é reconhecido pela liderança técnica e institucional. “Feliz e honrado com a escolha, espero aproximar os cirurgiões colorretais do Brasil”, declarou.

Ramon Mendes é eleito presidente da SBCP | Foto: Foto: Divulgação

Graça Gomes dedica sua vida à Educação Parental e à Parentalidade Consciente, atendendo na Clínica SOS. Terapeuta infantojuvenil, terapeuta ABA e mestre em Psicanálise, ela alia técnica e amor no seu trabalho. Graça também é voluntária no LarVida, instituição que acolhe crianças e adolescentes neurodivergentes há 40 anos. No local, amor e acolhimento são princípios fundamentais. “Aprendo diariamente sobre doação e empatia”, diz, citando a inspiração da colega Sônia Argollo. A profissional destaca que o Lar funciona como uma família, com psicólogos, cuidadores e educadores. Ela reforça que a instituição precisa de visibilidade, doações e voluntários para seguir transformando vidas.

Sônia Argollo e Graça Gomes: juntas fazendo a diferença | Foto: Foto: Divulgação

Explorar culturas ao redor do mundo e estimular a troca de experiência através da leitura. Esses são os principais objetivos da Expedição Literária ACBEU, um novo formato do tradicional clube do livro promovido pela Associação Cultural Brasil-Estados Unidos. A estreia do projeto acontece no dia 28, às 18h30, no ACBEU Makerspace Pituba, e as inscrições podem ser feitas via link: bit.ly/ExpedicaoLiterariaACBEU-1.

O legado de amor e serviço da Mãe dos Pobres e a trajetória de mais de seis décadas das Obras Sociais Irmã Dulce serão celebrados na próxima segunda-feira, dia 26, com uma programação especial no Santuário Santa Dulce dos Pobres. Entre os destaques do dia está a Missa em Ação de Graças, às 8h30, que reunirá profissionais, voluntários, pacientes, moradores e religiosos da instituição, além de devotos e admiradores da vida e obra do Anjo Bom. As homenagens pelos 66 anos da entidade contarão com missas também às 7h, 12h e 16h.

A empresária Juliana Nery apresentou a nova coleção outono-inverno 2025 de sua loja Classy The Store, em um evento sofisticado na cantina Di Giuseppe, situada na Villa San Luigi, na Pituba, na última terça-feira. O lançamento contou com a presença de influenciadoras digitais como Carol Felipe e Pri Pena, além de clientes e parceiros da loja, que puderam conferir de perto as tendências inovadoras como couro vegano e mood western.

