Grupo Bravo celebra 31 anos com ampliação do projeto de expansão

Luiz Mendonça, Alessandra Lobo e Marcelo Cruz - Foto: Divulgação

A Bravo Caminhões e Ônibus celebrou seus 31 anos de atividades com a inauguração de duas novas unidades em Minas Gerais, nas cidades de Governador Valadares e Coronel Fabriciano.

A expansão, que gerou cerca de 50 empregos, reforça a presença da marca no estado. Integrante do Grupo Luiz Mendonça, a Bravo conta com mais de 500 colaboradores. O evento marcou mais um capítulo da trajetória de crescimento e proximidade com os clientes.

Renovação

Membro da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, o médico e pesquisador Sérgio Dória conclui a implantação de uma estrutura de ponta voltada à promoção da saúde, com foco em emagrecimento e longevidade.

Criador do Método DORIA, que trata a obesidade desde a origem, ele considera fatores como genética, rotina e estilo de vida. Nesta nova fase, lança um dos núcleos mais completos da Bahia para tratamento do couro cabeludo e disfunções capilares, fruto de pesquisas e da participação em congressos.

Excelência e inovação marcam o trabalho do médico e pesquisador Sérgio Dória | Foto: Divulgação

Saneamento

Na última semana, em São Paulo, Marcelo Sacramento e Renan Menicucci representaram a Bahia na Feira Nacional de Saneamento, realizada no Center Norte.

Considerado o maior evento do setor na América Latina, o encontro evidenciou a força do saneamento no país, impulsionada pelo Marco Regulatório que prevê a universalização dos serviços até 2030. Empresas baianas marcaram presença com destaque nacional por sua atuação e inovação na área.

Marcelo Sacramento e Renan Menicucci representam a Bahia na principal feira de saneamento da América Latina | Foto: Divulgação

Nutrologia

Analuzia Moscoso, membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, participou do Nutrology Conference 2025, realizado entre os dias 24 e 25, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro.

O evento reuniu os principais especialistas do país para debater avanços da nutrologia, destacando a relação entre alimentação, saúde e metabolismo. Analuzia participou ativamente das sessões, reforçando seu compromisso com a promoção da saúde.

Analuzia Moscoso participa do Nutrology reforçando seu compromisso com a promoção da saúde | Foto: Robson Faria

Náutica

A Bahia Marina recebe, de 30 deste a 2 de novembro, o Salvador Boat Show 2025, um dos maiores eventos náuticos do país. Roberta Ramalho, CEO da Intermarine, destaca que “a Bahia sempre foi um mercado muito importante para nós, e apresentar três novas embarcações é um marco que nos enche de orgulho”.

No evento, os visitantes poderão conhecer de perto os novos modelos, que representam a excelência da empresa em diferentes categorias. A feira reúne amantes do setor, empresários e especialistas em um espaço de inovação e networking.

Roberta Ramalho destaca a importância do mercado baiano durante o Salvador Boat Show | Foto: Divulgação

Alimentação

Joseane Bouzon, referência brasileira em seletividade alimentar e uso de neurotecnologias na saúde infantil, participará do workshop Distúrbio Alimentar Pediátrico e Novas Tecnologias, em Lisboa.

O evento, em parceria com o Grupo Neuroempreenda, reunirá profissionais da saúde e pais interessados em estratégias seguras para introdução de novos alimentos. Joseane abordará aspectos clínicos, comportamentais e o papel das tecnologias no acompanhamento infantil.

Joseane Bouzon leva expertise brasileira a workshop internacional sobre alimentação infantil | Foto: Divulgação

Inauguração

O Vidya Studio celebrou a inauguração do Núcleo Ohana, um núcleo de estética facial e corporal de alta performance em Salvador, liderado por Larissa Ohana. A manhã foi marcada por uma aula exclusiva de Hot Yoga, reunindo convidados para uma experiência de bem-estar, movimento e conexão.

Com protocolos exclusivos e foco em resultados naturais, o Núcleo Ohana nasce com o propósito de oferecer cuidados estéticos avançados, unindo tecnologia, saúde e acolhimento em um só lugar.

Larissa Ohana e Carol Rocha em dia de celebração | Foto: Robson Faria

Negócios

A 2ª edição do Summit de Negócios Made in Bahia, principal encontro empresarial do estado, acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, reunindo lideranças empresariais, representantes de governos e investidores. O evento abordará temas estratégicos como inovação, economia, crédito, infraestrutura, turismo, educação, desenvolvimento social e comunicação.

Segundo Mário Dantas, presidente do LIDE Bahia, “a presença de especialistas e gestores públicos aproxima visões e alinha estratégias para o desenvolvimento do estado”. Inscrições no Sympla.

Previdência

Entre hoje e amanhã, o evento on-line Diálogos Jurídicos sobre RPPS, iniciativa do Sunset Colóquio, reunirá profissionais, gestores e estudiosos do Direito Previdenciário em debates sobre os Regimes Próprios de Previdência Social. Transmitido ao vivo e gratuitamente pelo canal JurisPodMais, o encontro homenageia o Dia do Servidor Público. Especialistas abordam governança, auditoria, sustentabilidade atuarial, boas práticas de gestão e desafios da legislação vigente. Coordenado pela advogada Elba Braga, o evento promove troca de experiências e atualização técnica.

Nova data

A 2ª edição do Brasil Brew Festival foi adiada e acontece entre os dias 30 deste e 2 de novembro, no estacionamento E do Shopping da Bahia. Com entrada gratuita, o festival manterá a proposta de reunir mais de 100 rótulos de cervejas artesanais premiadas, gastronomia, música e diversão em um ambiente para toda a família.

A organização do Brasil Brew Festival, idealizado pelos empresários Saulo Passos e Lara Kertész, reforça o compromisso de realizar o melhor festival de cerveja do Nordeste. “Acreditamos que, juntos, podemos transformar este desafio em uma oportunidade de celebrar a boa cerveja, a gastronomia e a convivência”, afirmam os organizadores.

