Happy Tour celebra 30 anos com o maior embarque turístico do Brasil em 2025

A Happy Tour, agência baiana referência na América Latina pelos roteiros para a Disney, completa 30 anos e lidera o maior embarque do Brasil em 2025: 970 viajantes rumo a Nova York e Orlando. À frente da operação estão Angela Carvalho, Suzana e Kika Mamede.

Suzana também celebra 40 anos dedicados à coordenação de viagens para a Disney — um marco triplamente especial. “Quando entro no Magic Kingdom e me lembro de tantas vezes em que estive neste parque conduzindo grupos, ainda me emociono profundamente. Agradeço a Deus por ter presenciado toda a evolução dos parques e por ainda estar aqui, atuante e com muita vontade de seguir em frente”, comenta Suzana.

Os sócios da Kruschewsky Nunes Ribeiro Advogados Associados, Diego Ribeiro e Sérgio Nunes, participam do XIII Fórum de Lisboa, um dos eventos mais relevantes no cenário jurídico internacional.

Realizado anualmente na capital portuguesa, o Fórum Lisboa é uma iniciativa que reúne juristas, acadêmicos, políticos e lideranças institucionais do Brasil, Portugal e de outros países lusófonos, com o objetivo de promover a reflexão crítica sobre os desafios contemporâneos do Estado de Direito. O fórum contou com a participação de palestrantes de renome nacional e internacional, como ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, deputado Hugo Mota, senador Rodrigo Pacheco, dentre outros.

A Rede Alpha Fitness inaugura uma nova unidade no Shopping Itaigara, com 820m² climatizados e equipamentos modernos. O espaço oferece musculação, bike, dança, pilates solo e ioga, seguindo o conceito Alpha. “O Itaigara é um bairro em crescimento e não poderíamos deixar de levar nosso padrão consolidado há mais de dez anos para a região”, afirma Manuela Schriefer, diretora operacional da Alpha, destacando o compromisso com a qualidade e a experiência dos alunos.

Após dias intensos de apresentações no São João — cantando em diversas cidades do interior no famoso São João da Bahia e participando de especiais de TV e rádio com a Banda Rala Fivela — a cantora Mirella Bastos celebra seu aniversário amanhã, em Salvador, ao lado da família, que já estava com saudades. A bela passará a data cercada de carinho e mimos dos pais, Luizinho e Stelinha Bastos, e do esposo, Fábio Andrade. Parabéns!

Os empresários Daniel e Vivian Barral apresentam o novo showroom CS Home, agora multimarcas de móveis de luxo, reunindo grandes nomes do design nacional e internacional. Com curadoria da arquiteta Adriane Lins, o espaço oferece móveis da Sierra e outras marcas renomadas. A loja também exibe produtos da Cerâmica Studio, que ampliou seu portfólio com louças e metais selecionados pelo arquiteto Gabriel Magalhães. Para celebrar, o lançamento acontece entre os dias 14 e 18, das 10h às 17h, na Rua do Timbó, nº 86, Caminho das Árvores, com coquetel, surpresas e pocket palestras.

A Livraria LDM completa 33 anos neste sábado com um encontro literário no Vitória Boulevard, Corredor da Vitória. Mais de 30 autores, como Aleilton Fonseca e Marcus Vinícius Rodrigues, confirmaram presença para autógrafos e bate-papo. Há 15 anos à frente dos eventos, Luana Maldonado destaca a missão da LDM em incentivar a leitura e criar espaços de afeto e troca na Bahia. A festa acontece das 15h às 20h, com entrada gratuita e clima descontraído para celebrar essa trajetória.

O cirurgião plástico baiano Victor Pochat participou, em Singapura, do congresso internacional promovido pela ISAPS – Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética –, considerada a principal organização mundial da área. Após intensa programação científica, o médico seguiu viagem para a segunda etapa do roteiro: a paradisíaca Bali, um dos destinos turísticos mais desejados do mundo, acompanhado de sua esposa, Marina Pochat.

Hoje, às 11h, será lançado oficialmente o retorno das operações da Copa Airlines em Salvador. A cerimônia conta com a presença de autoridades como o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, e a vice-prefeita Ana Paula Matos. Também participam representantes da companhia aérea, da Embratur e do Salvador Bahia Airport. A coletiva será no 2º piso do aeroporto. A retomada dos voos reforça a posição estratégica de Salvador na aviação internacional e amplia as opções de conectividade aérea da capital baiana.

Com o objetivo de arrecadar recursos para as obras socioassistenciais da Cidade da Luz, a instituição realiza neste domingo, às 10h, o Leilão Chic, que oferecerá roupas e acessórios de grifes sofisticadas, além de consagradas marcas internacionais e brasileiras. Também haverá leilão de obras psicopictografadas pelo médium José Medrado, que às 8h30 ministrará uma palestra com demonstração de pintura mediúnica.

Há 46 anos, em pleno regime militar, nascia o Afoxé Filhas de Gandhy, primeiro afoxé feminino do Brasil. Fundado por mulheres como Silvana Magda, o grupo enfrentou preconceitos e se tornou símbolo da cultura afro-brasileira em Salvador. Em comemoração ao aniversário de fundação, o grupo realizou uma série de atividades culturais dentro do projeto Sons da Independência, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc Bahia. A programação aconteceu ontem, com desfile saindo da Lapinha. Após participação no cortejo oficial, o grupo chegou ao Pelourinho e promoveu uma festa em sua sede.

