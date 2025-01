Happy Tour lança pacote exclusivo para o Carnaval na Colômbia 2025

Suzana Mamede leva passageiros para o Carnaval na Colômbia 2025 - Foto: Divulgação

A Happy Tour não para. Desta vez, o destino dos sonhos é a Colômbia, num pacote exclusivo durante o Carnaval, como antecipou Suzana Mamede, sócia da agência. Entre as atrações da viagem, passeios em Bogotá, Cartagena e a interessante visita à Catedral do Sal de Zipaquirá. O roteiro é ideal para quem deseja aproveitar o feriado prolongado em um destino internacional próximo, com menos horas de voo e um excelente custo-benefício. “O roteiro do Carnaval na Colômbia é uma tradição para nós na Happy Tour, e sempre destacamos a riqueza cultural e as belezas desse destino”, explica Mamede.

Marca

A jornalista Monique Melo é coautora do livro Marca que marca, lançado em São Paulo. Ela escreveu sobre gestão de crise e comunicação não-violenta no capítulo "Branding em Tempos de Crise". A obra, que em breve será lançada em Salvador, marca o início das comemorações pelos 30 anos de sua agência, Texto&Cia, celebrando uma trajetória de contribuições ao mercado de comunicação.

Confra

A fisioterapeuta Adriana Kill promoveu a confraternização de fim de ano de sua clinica, reunindo todos seus colaboradores em um clima de união e alegria no Canto Hotel. Foi uma noite repleta de risadas, homenagens calorosas e muito agradecimento pelo ano de 2024, valorizando a amizade e as parcerias cada vez mais sólidas de uma equipe tão conectada. Adriana é só gratidão a todos que tornaram essa celebração memorável.

Lançamento

Os cearenses foram os primeiros a ganhar dedicatórias do baiano Carlos Barral, que lançou o livro Enquanto Existe Azul durante a sessão coletiva de autógrafo do Fotofestival Solar, no último sábado, em Fortaleza. Ainda na programação do evento, uma de suas fotografias do livro pôde ser vista na exposição Ali onde as imagens são os nomes das coisas, com curadoria de Diógenes Moura, que reúne trabalhos de 80 fotógrafos. Em janeiro, Barral lançará o livro junto com uma exposição, em Salvador.

Formanda

Maria Clara Pondé, filha de Rose Pondé, concluiu com mérito o curso de medicina em São Paulo pela Faculdade Nove de Julho, recebendo nesta semana a outorga do curso e segue em São Paulo para prestar residência em ginecologia e obstetrícia. Clara sempre foi uma menina inteligente e dedicada, se destacando com excelentes notas, e seguirá em um novo caminho, ampliando a atuação da tradição dos Pondés.

Prêmio

O arquiteto Adriano Mascarenhas, titular do escritório Sotero Arquitetos, foi premiado na categoria Design de Produto do 14° Prêmio Brasileiro de Design, pelo trabalho elaborado para o novo mobiliário urbano de Salvador, tendo como cliente a empresa Eletromídia. “O traço elegante e original do trabalho, juntamente com a adequação dos materiais às características urbanas da cidade, alcançou um resultado que foi positivamente reconhecido”, declarou o arquiteto.

Evento

Francisco Carozzo, CEO da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, integrou o painel "Incorporadores de Sucesso", durante o evento Imersão Incorporador Profissional em São Paulo. Francisco compartilhou sua trajetória pessoal e profissional, destacando os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas ao longo de sua carreira, reafirmando a posição da Carozzo como referência no setor imobiliário.

Macetando o Apocalipse

O verão começa em alta com o retorno triunfal de Los Catedrásticos. O icônico grupo baiano está de volta com uma nova montagem, intitulada Macetando o Apocalipse, para divertir, provocar reflexões e arrancar muitas risadas. A estreia oficial será no dia 16 de janeiro, às 20h. As apresentações acontecerão às quintas e sextas-feiras, às 20h, até 21 de fevereiro, no Teatro Módulo. Cyria Coentro, Jackson Costa, Maria Menezes e Zéu Britto compõem o elenco.

Formatura

Gael Valença Santiago Masini de Almeida, de 11 anos, concluiu na Escola Chapeuzinho Vermelho, em Conceição do Coité, o Fundamental I, com formatura e festa. Muito felizes também os pais Luciana Maria e Luís Vanderlei de Almeida.

Aniversários

Hoje (26): Gracinha Pedreira Lapa Tubiana, Bruno Tawil Alcuri de Souza

Amanhã (27): Caco Monteiro, Estácio Gonzaga Filho, Alicinha Abreu, Jolivaldo Freitas, Diego Ribeiro, Mônica Ribeiro