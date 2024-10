Instituto Feminino da Bahia reabre para casamentos e eventos de alto padrão

O Instituto Feminino da Bahia - Foto: Divulgação

No auge de seus 101 anos e totalmente restaurado, o tradicional prédio do Instituto Feminino da Bahia, com sua atmosfera clássica, anunciou sua abertura para casamentos e eventos de alto padrão. Um ambiente que oferece requinte e elegância com uma verdadeira experiência de nobreza. A sua impactante beleza faz do local um dos mais belos prédios da cidade, com uma longa tradição de celebrações singulares das famílias baianas.

Florzinha Tavares organizou um almoço no Restaurante Oceânico, na última quarta, para comemorar o aniversário de Angela Cardoso e convidou as amigas para juntas celebrarem a vida da querida aniversariante. Uma tarde agradável, de muita alegria, bom papo e descontração. A aniversariante, como boa doceira que é, deu de lembrança seus apreciados sequilhos.

Gilberto Gil, acompanhado pelos filhos Bem e José, e os netos João e Flor, encerrou anteontem em La Rochelle, linda cidade da costa atlântica da França, a vitoriosa turnê Aquele Abraço Tour, que o levou para a Europa e países asiáticos. Foi uma consagração, com o Teatro Nacional La Coursive de 997 lugares, lotado havia semanas, de pé, a ovacionar o grande artista baiano, após mais de duas horas de repertório primoroso, que abraçou várias fases da carreira de 60 anos, desde a inauguração do Teatro Vila Velha, em 1964, até hoje. Já de volta ao Brasil, ele apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em 23 de novembro, a ópera-canção Amor Azul, de 40 músicas inéditas, em parceria com o maestro italiano Aldo Brizzi. Que show!

O Rotary Clube Salvador Nazaré/Santo Antônio, um dos clubes filiados ao Rotary Internacional, convidou o empresário e ativista social Clarindo Silva para uma palestra exclusiva sobre sua experiência empresarial e seu impacto na comunidade do Centro Histórico. O evento ocorreu na terça, no Palacete Tira Chapéu. A palestra não apenas inspirou os presentes, mas também fomentou discussões sobre o papel do empreendedorismo social na construção de um futuro melhor para todos.

Um mar rosa e azul de corredores e apoiadores da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul vai tomar conta das ruas da Barra e da Ondina para chamar a atenção sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. A 3ª edição da Corrida de Rua Yacht acontecerá no próximo dia 20 de outubro, entre 6h45 e 8h30, com percursos de 5 e 10Km, entrando, pela primeira vez, na Avenida Milton Santos, antiga Adhemar de Barros. A corrida será encerrada com uma recepção com som ao vivo e um delicioso café da manhã.

“A ideia é incentivar a prática da atividade física, que beneficia, comprovadamente, a saúde das pessoas em todas as faixas etárias. No caso do câncer de mama, mais especificamente, a realização regular de exercícios físicos reduz em até 30% o risco de desenvolver a doença”, afirma Carolina Argolo, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Bahia, também idealizadora do perfil Seio que Cuido, focado na divulgação de conteúdo sobre o câncer de mama.

A Tidelli, marca referência em móveis para área externa, irá realizar no dia 21, um evento em celebração aos seus 35 anos. Os convidados terão a oportunidade de explorar os ambientes da mostra e também poderão desfrutar de uma apresentação exclusiva da peça "Nunca desista dos seus sonhos", do escritor e palestrante Augusto Cury. O som de Magary Lord vai animar ainda mais o evento. O buffet ficará a cargo do chef Vini Figueira.

O baiano Ramon Mendes celebrou com grande satisfação o sucesso da primeira edição do Meet The Experts - edição Bahia. O evento reuniu 50 renomados médicos coloproctologistas e gastroenterologistas de várias regiões do Brasil, todos experts em doença inflamatória intestinal. Durante o encontro, organizado pelo Instituto Ramon Mendes, uma obra de arte pintada por Fábio Teixeira foi leiloada, com toda a arrecadação destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.

Marcelo Neeser Nogueira Reis e Livia Maria Nascimento Nogueira Reis, José Mauro de Abreu Pires e Paola Martins Bagueira Bandeira estão enviando os convites de casamento dos seus filhos Marcela e Pedro Henrique, a realizar-se às 19h, do dia 16 de novembro, no Igreja e Convento de São Francisco, no Pelourinho. A recepção será no Cerimonial Solar Cunha Guedes, onde os noivos receberão os cumprimentos.

