Isaac Edington lança livro sobre mudança de atitude em Salvador

Isaac Edington em noite de lançamento prestigiado por lideranças e nomes do meio empresarial e cultural - Foto: Divulgação| (Elias Dantas)

O hábito de reclamar ganhou espaço no dia a dia e virou quase automático. É a partir dessa reflexão que o executivo baiano Isaac Edington lança o livro “Já Deu, Né? – Pare de Reclamar e Reinvente Sua Vida”, apresentado nesta quinta-feira (19), no Cocar Showroom Brands, no Rio Vermelho. A obra propõe substituir a queixa por atitudes mais conscientes, reunindo referências e caminhos práticos para mudanças no comportamento cotidiano.

Exposição

A arte ganhou protagonismo em uma celebração marcante no Museu da Misericórdia. A Mostra 477 reuniu 62 artistas sob a curadoria de Chico Mazzoni e Ângela Petitinga, em uma exposição especial que reverenciou Carybé. O evento integrou as comemorações pelos 477 anos de Salvador e se destacou pela diversidade de obras e forte presença de público, consolidando-se como um grande sucesso cultural.

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João Osmário prestigia Ângela Petitinga em uma noite marcada por arte e celebração cultural | Foto: Divulgação

Formatura

Igor Schindler celebrou hoje um momento marcante: sua formatura em Administração de Empresas pela UFBA. A solenidade, reservada apenas à família, foi repleta de emoção e orgulho. A mãe, Helaine Schindler, não escondeu a felicidade diante da conquista do filho, que já inicia essa nova fase com o pé direito, atuando profissionalmente na Ambev. A avó, Helaine Meyer, também celebrou com muito orgulho esse momento tão especial. E as comemorações continuam: no dia 11 de abril, a família e amigos se reúnem para uma festa à altura dessa grande conquista.

Igor e sua mãe, Helaine Schindler, que é pura felicidade | Foto: Divulgação

Gastronomia

A Feijoada ao Mar chega à 27ª edição ainda mais especial, no dia 11 de abril, na Arena A TARDE, em Salvador. Tradicional no verão baiano, o evento reúne música, gastronomia e um público seleto em uma experiência premium. Com open food e atrações como Cheiro de Amor, com seu repertório vibrante, e Pierre Onassis, referência em animação, a festa promete energia do início ao fim. E pode se preparar: vem mais novidade por aí. Mais informações: (71) 99298-4421.

Raquel Tombesi leva toda sua energia contagiante para a Feijoada ao Mar | Foto: Divulgação

Congresso

A presidente do Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI), Amélia Garcez, será a anfitriã do 3º Congresso Baiano de Direito Imobiliário, que acontece no dia 28 de maio, no Hotel Wish. Esta edição celebra os 10 anos do IBDI e reúne nomes como Alexandre Gomide, Olivar Vitale, Mariana Chiesa, Rogério Princhak e Isabela Suarez. As inscrições e painéis estão disponíveis no site www.congressoibdi.com.br

Amélia Garcez realiza 3º Congresso Baiano de Direito Imobiliário | Foto: Divulgação

Comemoração

Adelaide e Bernardo Rezende celebram os 14 anos da Strix Educação, trajetória marcada por dedicação, excelência e compromisso com a qualidade. Os sócios destacam a gratidão por essa construção coletiva ao lado de colaboradores, parceiros e clientes. Reconhecida pela confiança e seriedade, a instituição comemora o marco com orgulho e entusiasmo reforçando seu propósito de transformar esforço em legado.

Adelaide e Bernardo Rezende comemoram 14 anos da Strix Educação | Foto: Divulgação

Exclusivo

As empresárias Lidiane Angelim, Telma Almeida e Vânia Andrade promovem, no dia 25, às 16h, um encontro exclusivo voltado ao universo do luxo em beleza, bem-estar, ciência e autocuidado. O evento acontece na D’Linea, no Shopping Cidade, no Itaigara, reunindo convidadas para uma experiência com olhar sofisticado sobre os cuidados pessoais. À frente da Clínica Nutriderm, Lidiane destaca: “O verdadeiro luxo está no cuidado com a saúde e no bem-estar integral”.

Lidiane Angelim participa de encontro de luxo e bem-estar | Foto: Divulgação

Parisiense

Hoje, a coreógrafa, dançarina e professora cachoeirana Dimi Ferreira, há mais de 30 anos radicada na França, apresenta os espetáculos "Mosaico" e "Esta Noite se Improvisa #10", no auditório do Conservatório Charles Münch, em Paris.

Artística

A turnê nacional que celebra os 80 anos de vida de Alceu Valença ganhou um componente artístico que vai além do palco. A Viva Agência de Ideias, liderada por Paula Hazin, é responsável pela concepção da performance cênica, transformando algumas das canções mais icônicas do artista pernambucano em intervenções performáticas espalhadas pelos espaços das apresentações. A direção de arte do projeto é assinada por Erick Saboya.

Caminhada

Del Passos Multiterapias realiza, no dia 29, a 4ª Caminhada do Autismo, em Alphaville 1. A ação, que acontece a partir das 7h30, integra o período de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e reúne famílias, profissionais de saúde, educadores, empresas parceiras e a comunidade em um momento de sensibilização e inclusão.

Aniversários

Hoje (21): ): Gabriela Pinheiro Guimarães, Ana Cláudia Queiroz Pereira

Amanhã (22): Isabel Souto, Silvio Camelyer, Géza Ürméyi, Sinízia Côrrea Ribeiro, Sérgio Bezerra, Renata Barreto de Araújo, Lia Bernardes Batatinha, Célia Souza, Fabíola Xavier, Antônio Gatto, Anapaula Andrade