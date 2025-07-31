Isabela Suarez tomou posse como nova presidente da Associação Comercial da Bahia

Isabela Suarez e Paulo Cavalcanti marcam a transição na liderança da ACB - Foto: Sidney Haack | Divulgação

O salão nobre da Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio, em Salvador, ficou lotado para a posse de Isabela Suarez como nova presidente da entidade bicentenária. Visivelmente emocionada, Isabela destacou a honra de assumir o cargo deixado por Paulo Cavalcanti, agora presidente do Conselho Superior da ACB, e ressaltou o papel da associação como símbolo do pensamento econômico liberal e da força do empreendedorismo. Ela é a segunda mulher a liderar a ACB, depois de Lise Weckerle (2003-2007), e comandará o biênio 2025-2027.

Homenagem merecida

O cardiologista e ex-secretário estadual Fábio Vilas Boas foi homenageado na celebração dos 100 anos da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), em Salvador. Reconhecido por sua atuação na pandemia de COVID-19, agradeceu à equipe e destacou a importância da Sesab para os baianos. O evento reuniu ex gestores, autoridades e servidores, incluindo o senador Otto Alencar e o governador Jerônimo Rodrigues. Foi um momento de reencontros, gratidão e celebração do legado da saúde pública no estado.

Fábio Vilas-Boas recebe homenagem nos 100 anos da Sesab | Foto: Divulgação

Aliança

O G10 Bank, braço financeiro do G10 Favelas, é um dos patrocinadores do tradicional "Vem Vem Inverno", evento solidário promovido pela baiana Marta Góes que reúne personalidades em prol de causas sociais. Com o tema "Unidos Podemos Transformar o Mundo", o encontro arrecada fundos para ações que apoiam comunidades vulneráveis. Com a iniciativa, o banco reafirma seu compromisso com o impacto social. “Acreditamos na força da união para transformar vidas”, diz Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e CEO do G10 Bank.

Marta Góes reúne personalidades e apoiadores em evento solidário no inverno baiano | Foto: Divulgação

Inovação

Salvador acaba de receber a sede do Grupo LAS, empresa de inovação, excelência e estratégia em gestão integrada, inspirada no modelo das grandes corporações nacionais. Liderada por Lucas Sena e Ana Paula Marques, a empresa vai na contramão da tendência do trabalho remoto, oferecendo soluções em gestão administrativa, recursos humanos, contabilidade pública, TI, consultoria técnica e projetos. O casarão no Caminho das Árvores acolhe clientes, identifica demandas e operacionaliza processos com especialistas. A proposta é transformar e aprimorar a gestão em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, consolidando o grupo como referência nacional em inovação e inteligência institucional.

Lucas Sena (CEO) e Ana Paula Marques (COO) lideram a expansão do Grupo LAS | Foto: Divulgação

Lançamento

Hoje, a partir das 18h, na Livraria Atlântica, no Boulevard Shopping, em Feira de Santana, Ozana Barreto, Nathalia Sena, Marta Lobo, Leda Freitas, Kell Soares, Janeide Xavier, Ivana Rocha e Agda Moura autografam, como coautoras, o livro Nada Vem Fácil – Como desenvolver uma mentalidade inovadora para vencer em um mundo em transformação. Nas páginas da obra, estão histórias reais contadas por mulheres de Feira de Santana.

Empreendedorismo

A Vale do Dendê, no Pelourinho, será palco hoje, às 18h, do lançamento do livro Empreenda com Propósito, que reúne histórias de empreendedores e empreendedoras de diversas regiões do país que constroem seus negócios com propósito, identidade e impacto social. Psicoterapeuta, especialista em empreendedorismo, desenvolvimento de pessoas e negócios, além de empreendedora, a baiana Tamires Santos é uma das autoras da obra.

Cenário Cultural

Um espaço inédito e sofisticado para celebrações e eventos culturais está prestes a ser lançado em Salvador. Localizado no coração do Centro Histórico, no Pelourinho, o Pátio Ordem Terceira passa a integrar, a partir de agosto, o complexo da Igreja e Museu da Ordem Terceira de São Francisco, um dos mais importantes monumentos barrocos do país, tombado pelo IPHAN e reconhecido como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo.

Aniversários

Hoje (31): Conceição Valente, Lena Tourinho, Ana Zaidan, Lorena Xavier, Gleide Lordello

Amanhã (1⁰): Régine Gauthier, Ricardo Koanuka, Lorena Muricy, Eduardo Pereira, Tati Fernandez

’’Alma Baiana - Pessoas de destaque na Bahia’’

Ricardo Cal | Foto: Divulgação

Os irmãos e sócios Rafael e Ricardo Cal celebram os 19 anos da OQUEI Entretenimento com a festa “Tudo OQUEI na Bahia”. Em entrevista, Ricardo fala sobre suas raízes, o amor pela Bahia e o compromisso da empresa com a cultura e o entretenimento.

O que a Bahia lhe deu — e o que você procura devolver a ela?

A Bahia me deu tudo! Se não fosse baiano, acho que não estaria aqui. Desde criança, eu e meu irmão temos uma conexão forte com a cidade, suas tradições e seu povo. Essa ligação nos levou a trabalhar com entretenimento, refletindo a cultura e a música baiana. Retribuímos mantendo uma empresa comprometida com esses valores, gerando emprego, realizando mais de 100 eventos por ano e fortalecendo nossa baianidade. Nosso slogan resume bem: “Tá Tudo Oquei na Bahia”.

Como sua atuação impacta sua comunidade?

Acredito que somos protagonistas da nossa história. Servimos à comunidade com eventos de qualidade que proporcionam experiências memoráveis. Tudo isso com consciência social, pois é essencial devolver à cidade o que ela nos oferece.

Como foi sua infância e o que ela revelou sobre o adulto que você se tornaria?

Nasci na Barra, numa época em que brincar na rua era seguro. A proximidade com a praia fazia parte da rotina. Crescemos com amor e educação dos nossos avós paternos, que moldaram quem somos hoje. O Colégio Marista também foi fundamental na nossa formação, ensinando não só conteúdo, mas a enfrentar desafios. Lá e no bairro construí amizades que mantenho até hoje.

Como sua origem molda sua identidade pessoal e profissional?

A juventude foi a fase que mais moldou meus valores. Levo comigo ser correto, generoso e comprometido com o outro. Para mim, isso é uma obrigação, não apenas uma qualidade.

O que poucos sabem sobre você?

Desde criança, gosto de ler e sempre reservo um tempo para isso. Além disso, adoro cozinhar, principalmente comida baiana. Aos domingos, sou eu quem faz o almoço em casa!