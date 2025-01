Ju Ferraz lições sobre autoestima a estratégias de empreendedorismo em seu primeiro livro

Ju Ferraz lança livro seu primeiro livro em Salvador - Foto: André Nicolau

No dia 21, a empresária e formadora de opinião Ju Ferraz vem a Salvador para promover o lançamento de seu livro, ‘Empreendedora da Própria Vida’. Baiana conhecida por sua atuação no mercado de eventos e por abraçar causas de grande impacto, quer empoderar mulheres a serem protagonistas de suas próprias trajetórias com o projeto. “Tenho orgulho de ser baiana, e a Bahia, que é meu lugar favorito, me trouxe até aqui. É onde está minha história, família e amigos”, conta Ju.

Ju Ferraz lança livro seu primeiro livro em Salvador | Foto: André Nicolau

Lavagem

Para agitar a temporada mais quente do ano, o Shopping Barra preparou uma programação especial, que começa nesta sexta-feira, com o tradicional cortejo da Lavagem do Barra e a abertura do efervescente e premiado Terraço do Barra. Segundo Karina Brito, gerente de Marketing, o Shopping já se consolidou como um dos destinos de Verão na capital baiana.

Karina Brito destaca agenda de Verão do Shopping Barra | Foto: Divulgação

Big Apple

A NRF Retail’s Big Show 2025 será realizada de 12 a 15, em Nova York. No maior evento de varejo do mundo acontecem inúmeras palestras com CEOs das maiores indústrias e empresas varejistas do mundo, com as narrativas tendências do consumo, indústria e varejo, indispensável para capacitar profissionais do mercado, empreendedores, consultores e palestrantes. Quem já está a caminho é Anna Libório, consultora do Sebrae, e nos contou que o segredo é treinar a mente para os temas abordados, que são os mais atuais, e transbordar na Bahia e Brasil dentro da nossa realidade e tendências peculiares principalmente das indústrias do Nordeste.

Anna Libório embarca para maior evento de varejo em NY | Foto: Divulgação

Lançamento

Marlene Costa Santos lançou no último domingo, o livro “Memória de Viagens” que é relato pessoal sobre as suas mais diversas viagens: à cavalo, trem, saveiro, carro, navio, avião. Como boa sagitariana, a autora pegou gosto pela estrada desde menina e depois, na companhia do seu marido, Severiano Santos, cruzaram mares e ares. Marlene começou a escrever suas histórias à mão durante a pandemia aos oitenta e um anos e não parou mais, este é o seu quarto livro, antecedido por Relato de Amor, Celebrando à vida, Conto Histórias.

Marlene e sua filha Ana Cecília Costa em dia especial | Foto: Divulgação

Prêmio

No congraçamento anual realizado nos salões do hotel Portobello, em Ondina, a Academia de Cultura da Bahia, abrilhantada pelo coral dos Odontólogos da Bahia, regida pelo maestro Alcides Lisboa, outorgou o prêmio Destaque Acadêmico 2024 aos confrades, Cicero Sena, Benjamim Batista e Luiz Cláudio Guimarães; Joaci Góes, como palestrante; os escritores Gil Vieira, José Bezerra e Joceval Carneiro.

Benjamin Batista, Rozendo Neto e Cícero Sena recebem prêmio de Destaque acadêmico 2024 | Foto: Mauro Coelho

Natalícia

Dia 7 foi o aniversário de uma pessoa alegre, alto astral, amada por todos por sua simpatia e gentileza, a querida Regina Weckerle. Apesar de não ter feito grandes comemorações, recebeu o carinho de inúmeros amigos que foram abraçá-la no Ateliê de Fause Haten, brindando com ela essa data especial. Entre eles: Janete Freitas, Fábio Sande, Gabriela Cruz, Jammil Moreira, José Mion, Ronaldo Jacobina, Sérgio Nunes, Márcio Sobral, Jussara Amorim, Rita Barros, Telma Almeida, Sandra Sampaio, Marilda Silva, Alê Mattos, Maisa Britto, Laura Tanure, Ana Paula Magalhães, Vânia Andrade, Ângela Freitas, Tita Souza, Fernanda Souza, Aninha Franco, entre outros.

Regina Weckerle brinda nova idade entre amigos | Foto: Divulgação

Verão da Arena

O presidente da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, anuncia a programação especial “Seu Verão é na Arena”, em 2025. De janeiro a março, o público poderá curtir apresentações como "A Melhor Segunda", com Xanddy Harmonia e convidados; o Pranchão, comandado por Durval Lelys, Timbalada e Filhos de Jorge; além de dois grandes momentos com ícones da música brasileira. No dia 8 de fevereiro, Caetano e Bethânia para mais uma celebração com o público baiano, e no dia 15 de março, Gilberto Gil inicia sua aguardada turnê de despedida, “Tempo Rei”.

Alexandre Gonzaga anuncia programação especial de verão na Arena | Foto: Divulgação

Racismo

De origem senegalesa, o ex-consul honorário da França na Bahia Mamadou Gaye foi vítima de injúria racial e batalha na justiça por retratação pública. A carreira a serviço do público e a favor da promoção e valorização da arte e cultura franco-brasileira não impediram que Mamadou fosse mais uma vítima do racismo no Brasil. O processo judicial segue em terceira instância e Mamadou acionou a Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo do Ministério Público para adoção de providências na esfera criminal.

Comemoração

No ano em que celebra seus 80 anos, sendo mais de 50 deles dedicados a levar sua música a todos os cantos do mundo, Geraldo Azevedo preparou uma série de shows comemorativos, que inclui reedições especiais de seus maiores projetos e uma turnê inédita com sua banda. A festa começa em Petrolina, cidade natal do artista, com um show exclusivo d’O Grande Encontro, dia 29 de março, em homenagem ao aniversariante.

Churrasquinho

A Menos é Mais chega em Salvador no próximo sábado, com o projeto "Churrasquinho Menos é Mais". A turnê do grupo de pagode acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio, a partir das 14h, e os últimos ingressos podem ser garantidos no www.churrasquinhomenosemais.com.br.

Aniversários

Hoje (09): Tieta Sá, Sônia Baqueiro Huet, Maria Júlia Mendonça, Mônica Carvalho, Gustavo Sarkis

Amanhã (10): Fátima Suarez, Ana Karissa Corrales, Kátia Borges