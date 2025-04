Lideranças e acionistas da Novonor realizam homenagem a engenheiro baiano pioneiro na empresa

Emílio Odebrecht e Piero Marianetti durante homenagem em São Paulo - Foto: Divulgação

Na sede da Novonor em São Paulo, o engenheiro Piero Marianetti recebeu, das mãos de Emílio Odebrecht, uma homenagem especial durante reunião de lideranças e acionistas do Grupo Novonor. Engenheiro de formação pela Universidade Federal da Bahia, Piero faz parte da primeira geração de integrantes da OEC, construtora baiana que completou 80 anos de história, tendo começado como estagiário, apoiando diretamente Norberto Odebrecht, e depois assumido programas relevantes para o desenvolvimento da empresa e formação de pessoas.

Coleção

No dia 3, Sabrina Furtado celebrou mais um ano de vida e a comemoração foi durante a apresentação da nova coleção Outono/Inverno 2025 da sua loja Martha Paiva. A temporada chega repleta de sofisticação e tendências atemporais, trazendo peças que traduzem a essência da mulher contemporânea. Também já foi apresentada à sociedade a 3ª cápsula da marca autoral Essentials, uma seleção exclusiva de peças essenciais, pensadas para compor produções versáteis e cheias de identidade.

Sabrina celebra nova idade e lança nova coleção da Martha Paiva | Foto: Divulgação

Formada

Beatriz Aquino de Barros formou-se em direito pela Unifan, de Feira de Santana, no último dia 29. Magda e Jorge Teixeira prestigiaram a formatura da querida sobrinha e afilhada. A cerimônia de colação de grau ocorreu no auditório do Cajueiro Convenções, presidida pelo pró-reitor acadêmico Gustavo Leite C. Checcuci. O evento contou com o patronato de Igor Nunes Costa e Costa, tendo como paraninfo Átila Leite dos Santos.

A recém-formada Beatriz Aquino de Barros ladeada pelos padrinhos Magda e Jorge Teixeira | Foto: Divulgação

Congresso

O médico Hélio Braga, diretor Regional de Relações Institucionais do Aliança Rede D’OR, participa entre os dias 4 e 5, do X Congresso Internacional da Oncologia D’Or, no Hotel Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro. No evento, Hélio Braga, que é professor de Radiologia da UFBA, dissertará sobre Câncer de fígado. Tumores das vias urinárias. O médico Rafael Vita, diretor Regional da Rede D’OR, ressalta que é um congresso de grande magnitude científica, com a presença de Pablo Menezes, vice-presidente da Rede D’ OR.

Hélio Braga participa de congresso internacional no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

O Pente

O baile O Pente celebra o aniversário (dia 7) do RP e agitador cultural Uran Rodrigues e a cultura negra em turnê pelo Brasil. Em Salvador, acontece hoje, no Bombar, e traz Sibí Dudu, Joana e mais. No Rio, acontece no dia 19, na Casa Savana. Na ocasião, Viniluz recebe Luis Miranda, com Izrra e Kibba. Em SP, o encontro acontece no dia 26, no Mundo Pensante. Gêde Lima comanda com Ayana Amorim e DJs.

Idealizado por Uran Rodrigues, baile une samba raiz e ancestralidade | Foto: Divulgação | Viny Soares

Roteiro

Em mais um roteiro clássico da HappyTour, navegando pelo Baixo Danúbio, Suzana Mamede e Ana Carolina Carvalho acompanham um grupo de mais de 50 passageiros, conhecendo cidades lindas da Hungria, Croácia, Sérvia, Bulgária e Romênia. A grande expectativa é a visita em Brasov ao Castelo do Drácula. O grupo tem a companhia de Christian Abker, diretor do cruzeiro AmaWaterways. Presenças de Vânia Andrade, Luís e Fátima Benjamin, Guto e Luci Silva, Hildebrando e Leninha Amorim, Édson e Cristina Paschoalin, Luis e Adenil Bahia, Du Botelho, entre outros.

Ana Carolina Carvalho, Cristian Abker e Suzana Mamede acompanham grupo em roteiro especial | Foto: Divulgação

Internacional

Edson Piaggio esteve em Curitiba acompanhado de sua esposa, Kátia Lorena, para participar de mais uma edição do Congresso Internacional das Cidades Inteligentes das Américas, que tem como foco ajudar as cidades a serem mais inclusivas, conectadas e resilientes, promovendo um crescimento sustentável que beneficie a todos. Estiveram presentes também Junior Piaggio, prefeito da Cidade de Ipecaetá, Eduardo Pimentel, prefeito da Cidade de Curitiba, Edson Piaggio, na condição de presidente do Instituto Pensar Feira, Nathalia dos Santos e a diretora Executiva do Instituto Pensar Feira. O próximo será o Mundial de Cidades Inteligentes, que ocorre anualmente em Barcelona, na Espanha.

Encontro de líderes em congresso internacional no Paraná | Foto: Divulgação

Rastro

O baiano Igor Rodrigues leva para a próxima edição da SP-Arte, a mostra Rastro. É a primeira vez que o artista, natural de Feira de Santana, participa com um projeto solo, entre os dias 2 e 6, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Na mostra, Igor Rodrigues, representado pela Acervo Galeria de Arte, em Salvador, volta a perceber na natureza uma força que inspira diversas reflexões.

150 anos

A exposição Cosme de Farias - 150 anos, tributo ao filho ilustre da cidade de Salvador, celebra a trajetória de um dos mais importantes defensores das causas populares da Bahia, marcada pela luta contra o analfabetismo e pela promoção da justiça social. A mostra acontece no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, no Centro Histórico, e é composta por material informativo sobre a vida de Cosme de Farias e por diversas obras de artistas soteropolitanos que homenageiam o ilustre major, que neste ano completaria 150 anos.

Concerto

Patrícia e Luiz Henriques Ramos apresentam, no próximo dia 9, às 19h30, o MPB JAM na Cantina Buoni Amici, onde recebe Wolfgang Harling como convidado especial e a direção musical de Giovani Goulart. Será uma noite especial para curtir boa música, bom vinho e bons papos. Reservas pelo telefone (71) 99386-7333.

Aniversários

Hoje (05): Izabel Portela, Karina Muniz, Tina Lima, Mauricio Nunes

Amanhã (06): Lívia Jasmin Tawil, Maria Anita Sá, Paulo Cesár Ribeiro, André Maron

Segunda (07): Mônica Gordilho, Uran Rodrigues, Ricardo Rubeiz, Flávia Avena, DJ Barbie, Vanessa Mattos, André Riguetto