Livro infantil sobre Lampião ganha data de lançamento

Lucas Sucupira e Iocaã Simões lançam livro inspirado em espetáculo premiado - Foto: Divulgação

Escrito por Iocaã Simões e Lucas Sicupira, o livro Virgulino, Menino: Futuro Lampião é uma obra que transcende as páginas e nos transporta para o sertão brasileiro, cheio de cores, sons e tradições. A obra tem lançamento marcado para dia 10 de outubro, às 19h, na Livraria Leitura no Salvador Shopping, é inspirado no espetáculo premiado pela Braskem, esta narrativa rica em elementos do sertão é uma verdadeira viagem literária. Com uma prosa repleta de poesia de cordel, forró, xaxado, galope e emboladas, os autores contam a história de Virgulino e seu irmão Antônio, que encontram uma misteriosa caixa de joias no meio da caatinga.



Casa

A Su Misura agora é Su Misura Casa. A novidade foi apresentada no dia 3, na loja localizada na Ladeira da Barra. O evento contou com a presença de arquitetos, designers de interiores e outros profissionais, que foram recebidos por Márcio Sobral, que após firmar uma parceria com a empresária Rita Barros, passa a oferecer o serviço de produção de ambientes. Os convidados puderam conhecer tanto o acervo da Su Misura Casa quanto os novos serviços de ambientação. Os convidados também foram recepcionados por Regina Weckerle, que atuou como RP da iniciativa.

Márcio Sobral e Regina Weckerle na inauguração da nova fase da Su Misure | Foto: Lucas Assis

Saber



A ADEMI-BA lançou o Saber em Construção, no dia 3, projeto de educação continuada para quem quer se atualizar aos novos modelos globais de atuação na carreira e vida. O lançamento aconteceu no The Latvian, na Bahia Marina, reunindo imprensa e associados. O projeto marca a parceria com a ESPM, uma das maiores instituições educacionais do país, que conduzirá a grade do curso, com início em 2025. O vice-presidente da ESPM, Tatsuo Iwata, ministrou a palestra O desafio lifelong learning nas carreiras não-lineares.

Parceiros de projeto: Cláudio Cunha, Diego Oliveira e Eduardo Villa Nova | Foto: Divulgação

Prêmio



O GACC-BA foi premiado pela terceira vez com o Prêmio Melhores ONGs, um dos maiores reconhecimentos do terceiro setor no Brasil. Nesta oitava edição, promovida pelo Instituto Doar, a premiação seleciona as 100 melhores ONGs do país com base em critérios como gestão, governança e transparência. Comemorando, Roberto Sá Menezes, presidente do GACC-BA, destacou: “essa conquista reflete nosso compromisso com o tratamento das crianças e adolescentes e o cuidado com seus familiares. Reconhece o esforço de nossa equipe de colaboradores, voluntários, parceiros e doadores, e nos motiva a continuar transformando vidas".

Roberto Sá Menezes comemora premiação | Foto: Divulgação

Novidade



A Aviva, detentora do destino Costa do Sauípe, reuniu em Salvador quatro dos seus porta-vozes para apresentar novidades do complexo. O gerente de Operações, Paulo Schneider; o gerente geral de Costa do Sauípe, Renilson dos Santos; o diretor de Marketing & Vendas, Edson Cândido; e o gerente geral Corporativo de Alimentos & Bebidas, Rodolfo Vieira, apresentaram, no Blue Praia, no Rio Vermelho, as mudanças em um dos hotéis mais icônicos de Costa do Sauípe, antes conhecido como Premium Sol, que será elevado de categoria e inaugurado, em janeiro, como Sol Grand Premium.

Paulo Schneider, Renilson dos Santos, Edson Cândido e Rodolfo Vieira apresentam novidades do complexo Costa do Sauípe | Foto: Divulgação

Emeque Store



Com peças de design atemporal, a marca baiana Emequê inaugurou sua loja, durante coquetel no último sábado (05/10), em um novo endereço – no Shopping Paseo. O fundador da marca, Fred Brasileiro, recebeu as clientes que agora encontram todas as novidades da marca em uma moderna loja situada no segundo piso do shopping, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 20h. O portfólio da Emequê conta com tecidos 100% naturais e cortes inteligentes para dar vida a peças autorais e coringas, que valorizam a silhueta e podem compor diferentes looks apenas mudando os acessórios.

O empresário Fred Brasileiro inaugura loja em novo endereço | Foto: Renata Marques

Piaçava



Hoje, às 10h, a artista visual Maria Luedy faz um bate-papo na Galeria Cañizares, no Canela, quando do último dia de sua original expo Entrelaces, fruto de sua pesquisa doutoural "O lado sensível da piaçava: a fibra negra quilombola no encontro com a arte e o design" realizada entre o Brasil e a França. Em novembro, a mostra itinerante estará no Latitude 13, e em dezembro segue para o Universo Paralelo.

Pureza

Talentosa estilista baiana, estabelecida há anos entre o Maranhão e a França, Lisyane Arize esteve em Salvador para mostrar a nova coleção, Pureza, na Casa Cor, dentro do evento criadores nordestinos, de Daniela Falcão, no Othon. Daqui, seguiu para como sempre ficar na ponte dos seus três ateliês entre São Luís, Lençóis Maranhenses e Bordeaux.

Vaivém

O jovem casal Bárbara Rubim Trindade e Felipe Lins Lyrio Rezende, ela jornalista e publicitária, e ele médico anestesista, está de volta ao Rio, após linda viagem à Europa, com a Suíça, Itália e Paris no roteiro.

Aniversários

Hoje (08): Maguinha Reis, Paulinho Brandão, Paulo Lins Góes, Ivone Queiróz, Sandra Gonzaga, Luciene Sobral, Patrícia Mattos Guerra, Pedro Cohen, Lara Cardoso

Amanhã (09): Carlos Falcão, Isa Maria Wildberger Lisboa, Marcos Bezerra

Melhores

Parceria: Licia Fabio, Ronaldo Jacobina e Paulo Neto | Foto: Divulgação

Para celebrar a gastronomia baiana feita em Salvador, será lançada, no dia 10, a premiação “Melhores da Gastronomia: Edição Salvador”. O projeto foi criado pela promoter e produtora de eventos Licia Fabio e o jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina - dois nomes de destaque da gastronomia baiana -, com patrocínio do HubNexxo, que tem como CEO o contador Paulo Neto. A premiação, que vai revelar uma lista de destaques e o vencedor dentre os cinco finalistas de cada categoria, vai acontecer em uma cerimônia em 2025.