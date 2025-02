Luis Eduardo Magalhães Filho vai usar o Instagram para compartilhar insights

Duquinho compartilha experiências profissionais no Instagram - Foto: Divulgação

Luis Eduardo Magalhães Filho tem experiência de sobra no setor de entretenimento, somando mais de duas décadas focado na complexa e desafiadora operação que existe por trás dos eventos. Ele aprendeu lições que só a experiência ensina e que fazem toda diferença entre criar uma festa e construir um negócio duradouro. Agora, o empresário vai utilizar o Instagram para compartilhar alguns insights que o ajudam a tomar decisões importantes e que podem ser valiosos para quem atua ou pretende atuar nesse mercado.

Exu

Na espetacular festa dos Amado para Yemanjá, domingo, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, falava dos preparativos para a Festa de Exu, que acontecerá no dia 8 de março, na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa. O festejo tem tudo para abrilhantar ainda mais o calendário oficial das festas populares do verão de Salvador.

Secretário Maurício Bacelar com Conceição, na festa para Yemanjá no Memorial do Rio Vermelho | Foto: Duda Tawil

Premiação

O Projeto Corais de Maré, promovido pela Carbono 14 e patrocinado pela Braskem, foi agraciado com o Prêmio Bahia Sustentável 2024, em cerimônia realizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia no último dia 29. A iniciativa, que utiliza o plástico e outros materiais numa tecnologia inédita para recuperar corais nativos na Baía de Todos-os-Santos, destacou-se pela inovação e impacto ambiental positivo. Estiveram presentes à solenidade de premiação José Roberto Caldas, CEO da Carbono 14; Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia; e Alessandra Silva das Neves, diretora-presidente do Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA).

Alessandra, Magnólia, José Roberto no evento do Prêmio Bahia Sustentável | Foto: Divulgação

Festejos

O condomínio Maison Montmartre está na 7ª edição da Festa de Yemanjá e este ano foi ainda mais animada. Antes do show do sósia de Bell Marques, Jai, num belo palco montado e da deliciosa feijoada, o grupo saiu com a fanfarra pelas ruas do Rio Vermelho. Entre os participantes dessa folia em homenagem a rainha das águas, estavam as auditoras fiscais da SEFAZ, Marileide Cerqueira, Eliane Nilo Dantas e Karla Borges, além de mais de 100 pessoas entre condôminos e amigos.

Marileide, Eliane e Karla participam dos festejos do dia 2 de fevereiro | Foto: Divulgação

Odoyá

Marta e José Sérgio Caloula, com o apoio da filha Larissa e do genro Ilan Iglesias abriram as portas do antiquário para comemorar o 2 de Fevereiro cercado por amigos. A festa para 180 convidados, uma das mais disputadas da Bahia, também reuniu conceituados especialistas em arte. O prestígio da festa fez Vera Tostes, ex-diretora do Museu Histórico Nacional, enviar mensagem de Portugal explicando o motivo da ausência.

Larissa Caloula e Heitor Reis em dia de festa no antiquário | Foto: Tarso Marketing

Destaque

Leda Mota, da LM Eventos, teve um papel fundamental na montagem dos camarins durante os cinco dias do Água Fria Fest, realizado em janeiro. O evento, organizado pela prefeitura municipal e pelo prefeito Renan de Ziza, trouxe artistas como Leo Santana, Bello, Eduardo Costa e Zé Vaqueiro. Com mais de 15 anos de experiência, a LM Eventos se destaca pela excelência e profissionalismo em cada detalhe, contribuindo para o sucesso de grandes eventos.

Leda Mota, da LM Eventos, ao lado de Leo Santana | Foto: Divulgação

Novidade

Mais nova baiana contratada pela Agência Vogue, Brenda Xavier Souza Santos, 13 anos e 1m72 de puro charme, é filha da cidade de Pojuca-BA, e além da carreira de modelo, pretende ser também advogada. Com contrato fechado pelos próximos 2 anos, Brenda conta com o apoio da família e aposta no carisma e na elegância para conquistar a Bahia e o mundo. Com unidades em SP e RJ, a Agência Vogue atua há 33 anos em campanhas diversas e é conhecida por lançar modelos globais. Fiquemos de olho!

Brenda agora faz parte do cast da Agência Vogue | Foto: Divulgação

Pré-carnavalesca

Com o apetitoso tema Cheiro de Feijão no Ar, a famosa Feijoada ao Mar, com uma tradição de 25 anos, está de volta, para alegria de muitos foliões, e de endereço novo: será no Camarote da Barra, no bairro emblemático do Carnaval de Salvador, pertinho do mar. Um dos maiores eventos pré-carnavalescos da cidade, esta edição será em homenagem à sua saudosa anfitriã e foliã, a jornalista July Isensee, minha tia, que me ajudou a criar, idealizar e realizar, com todo o prestígio que sempre teve, ao assinar esta coluna por quase seis décadas. A ela, meus eternos agradecimentos, e anotem: é no próximo dia 21, das 13h às 19h, com bufê livre, e a animação por conta das duas grandes atrações, que são Seuilsom e Negra Cor. Mais informações: (71) 99965-9228 e (71) 99956-9228.

Benzaê

Acontece, no dia 9, a primeira edição da festa Benzaê, com um line-up de tirar o fôlego. O evento será realizado a partir das 13h no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, e contará com shows de Maria Gadú, as bandas de samba Benzadeus, Bom Te Ver e Samba Maria e da DJ Gabi da Oxe. A primeira edição da festa tem assinatura das produtoras Posh Agência, Bomfim Produções e Periferia do Futuro e os ingressos estão à venda através do site Ticketmaker.

Aniversários

Hoje (04): Jairo Gusmão, Estevão Terceiro, Vera Magalhães

Amanhã (05): Lúcia Mascarenhas Costa, Nathália Valladares, Caco Marinho, Mauro Anchieta, Aline Magistrini, Guilherme Dantas Perroni Gueudeville Vita