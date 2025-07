Lume conquista Top Mega Brasil da Região Nordeste

Cristina Barude e Nilza Barude são vencedoras do Top Mega Brasil - Foto: Divulgação

Pioneira em assessoria de comunicação e imprensa na Bahia e comemorando 40 anos de existência, a Lume Comunicação Integrada é uma das vencedoras do Prêmio Top Mega Brasil. Fundada pela empresária Nilza Barude e dirigida pela mentora e consultora de comunicação corporativa, Cristina Barude, a agência foi contemplada com o Top 5 da Região Nordeste. A premiação será entregue em agosto, em São Paulo.

Inauguração

Os clientes, amantes de atividade física e qualidade de vida, já podem comemorar. Hoje , uma unidade da Rede Alpha Fitness será inaugurada no Shopping Itaigara, às 9h, no estacionamento G2. Reconhecida entre as principais academias do Brasil, a Rede estreia com um atendimento de alto padrão e suporte personalizado aos clientes. A Alpha se destaca pela variedade de serviços e atividades oferecidas, para proporcionar uma experiência diferenciada aos alunos.

Férias

Carla e Mito Calabrich passaram os dias do feriado junino na bela Paris em companhia da filha, Beatriz, que está por lá estudando há oito anos em Sorbonne, na área de Direito Internacional. Em seguida, foram a Madrid em busca de mais antiguidades para seu antiquário virtual. Aproveitaram e jantaram no icônico restaurante Le Train Bleu que foi inaugurado em 1901. Com sua decoração exuberante que remete a palácios do período, é uma verdadeira obra-prima inspirada na Belle Époque.

Euronoise 2025

Depois de se apresentar na INDEX – Interior, Design & Furniture Exhibition, realizado em Dubai, a arquiteta baiana Débora Barretto está em Málaga, na Espanha, para acompanhar as novidades do Forum Acusticum Euronoise 2025, fórum internacional que reuniu profissionais, pesquisadores e empresas inovadoras do setor acústico em toda a Europa. Na volta ao Brasil ela vai se dedicar a realização do Audium Tour, uma ação exclusiva no segmento de Acústica e Iluminação que vai trazer para a capital baiana profissionais de todo o Brasil. “É uma imersão de três dias visitando vários empreendimentos de Salvador que são referência para profissionais do país inteiro”, conta Débora, CEO da Audium.

Palestra

"Olhar Clínico, Coração Ético - Perspectivas psicossociais para o bem-estar oftalmológico". Este é o tema que será abordado durante evento promovido pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, até hoje, no Centro de Convenções de Salvador. A médica do trabalho baiana, consultora e especialista no assunto, Ana Paula Teixeira, foi convidada pela entidade para palestrar durante o evento e abordar os principais fatores psicossociais que impactam na saúde emocional dos médicos oftalmológicos brasileiros.

Pertencimento

Vínculos eternos serão celebrados no dia 12 de julho, no Colégio Marista Patamares. O Encontrão Marista chega à 13ª edição com ex-alunos das décadas de 60 a 90, reforçando memórias e laços construídos no tempo de escola. A festa reúne cerca de 650 pessoas em uma atmosfera de afeto, música e reencontros. A programação inclui rock, axé e DJ, além de comidas que remetem ao recreio. A decoração é pensada para evocar sentimentos de nostalgia. Com 14 anos de tradição, o evento mantém viva a conexão com o espírito marista. A frase “Ex-Marista, nunca” sintetiza o sentimento coletivo.

Inspiração

A médica Talita Lelis se encontrou com a advogada e psicanalista Lorena Brandão e a médica psiquiatra Juliana Regis para um almoço especial, repleto de boas conversas e troca de ideias. O trio discutiu novidades para o Núcleo Dra. Talita Lelis, espaço dedicado à saúde, bem-estar e emagrecimento. Lorena, que recentemente ministrou uma palestra para pacientes do núcleo, foi um dos destaques do evento, recebendo elogios pelo conteúdo e acolhimento. O encontro reforça a proposta de um cuidado cada vez mais integrativo e humanizado.

Franco-brasileira

Entre o Mediterrâneo e o Verdon, a Commanderie de Peyrassol, no sudoeste francês, presta atualmente a sua homenagem ao Ano do Brasil na França: dentro da Temporada France-Brésil, até 2 de novembro acontece a exposição do alagoano Jonathas de Andrade L´art de ne pas être vorace (A Arte de Não Ser Voraz), com curadoria de Mathilde Marchand. A mostra é uma parceria com a Galleria Continua, de Paris, também presente em grandes centros de arte contemporânea do mundo, como São Paulo.

Prevenção

O Hospital Aristides Maltez, em parceria com a ACBG Brasil, realiza em julho a 9ª Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Com o tema “Da boca aos pulmões: inspire prevenção, expire saúde”, a ação reforça a importância de hábitos saudáveis, atenção aos sintomas e diagnóstico precoce. A campanha também busca mobilizar a sociedade e cobrar políticas públicas de cuidado integral. A programação inclui simpósio na UNEB (dia 9), concerto musical (dia 10), coral de pacientes (dia 17), caminhada em Brotas (dia 19) e mutirão de atendimentos (dia 26).

Corrida

Para celebrar duas décadas de atuação na formação de jovens empreendedores, a JA Bahia promove a Corrida VoluntariAR no próximo dia 6 de julho. O evento une esporte e impacto social em um percurso de 5 km e 10 km, com largada às 6h30 no Hub Salvador, no Comércio. As inscrições já estão abertas no site www.corridasjardelmoura.com.br

Aniversários

Hoje (28): Pedro Godinho, Ester Leal, Julia Costa Pinheiro

Amanhã (29): André Portugal Pedreira, Maria Emilia Medauar, Rosário Magalhães, João Paulo Dias, Márcia Basanez, Vírginia Ferraz Colares

Segunda (30): Gorgônio Loureiro, Ana Maria Mettig, Marianna Andrade Dracoulakis, Anne Sergent, Tatau Moniz Barreto, Daniele Coni, Rozani Maria Oliveira Lemos