Luxo, arquitetura e design: imersão exclusiva no Arquétipo de Luxo

A 1ª Masterclass do Grupo Empório reuniu, no dia 13, profissionais de arquitetura, design e decoração na Casa Verde. Com curadoria de Elis Piñón e mediação da jornalista Maria Landeiro, a experiência sensorial teve o tema “Arquétipo de Luxo: você sabe o seu?” e abordou arquétipos de luxo e seu papel no mercado contemporâneo. “Somos um ecossistema de experiências, inclusive as do saber”, destacou Elis. A atividade prática incluiu criação de moodboards e promoveu conexões além da estética, com propósito e excelência.

A APAS, feira da Associação Paulista de Supermercados, movimentou São Paulo na última semana, reunindo grandes empresários do setor. Um dos destaques foi a presença do chef Felipe Bronze, com duas estrelas Michelin, que atraiu olhares em uma aula-show concorrida. A ação foi um sucesso de marketing, celebrada por João Osmário, representante da Tirolez. A próxima parada pode ser no Yacht Clube da Bahia.

A SSA LIVE – startup e hub criativo, surgiu com o propósito de conectar marcas ao público por meio de experiências criativas, culturais e estrategicamente estruturadas. A empresa chega ao mercado com a proposta de atuar como um hub de inovação e produção, com três frentes principais de atuação que se complementam e podem operar de formas independentes e integradas. A SSA LIVE foi fundada na conexão entre o empresário Marcelo Britto e Fernando Magno, unindo suas expertises complementares no mercado.

O urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do IBCR, comanda no próximo dia 27, às 19h, na Casa MD (Ondina), o evento de lançamento da edição 2025 da Blue Run Salvador – Corrida da Prevenção. A ocasião reunirá imprensa, patrocinadores, influencers e lideranças esportivas da capital e do interior, para apresentação das novidades da corrida, que acontece no dia 2 de novembro, no Jardim de Alah. As inscrições serão abertas nesta mesma data, pelo site www.ticketsports.com.br.

A produtora de moda Vera Pontes vai movimentar mais uma vez a cena fashion baiana com a 33ª edição da Expo de Moda, de 27 de maio a 1º de junho, no Salão Pepe Otero do Clube Espanhol. A feira de pronta entrega, uma das mais tradicionais do país, apresenta as tendências da coleção Outono/Inverno, com looks para atualizar o guarda roupa a preço de fábrica. A novidade este ano será a entrada gratuita e a participação de criadores baianos com suas peças de moda autoral.

O cineasta, roteirista e publicitário, Ernani Nunes, propõe uma imersão no universo do audiovisual com o cinema na prática. Em quatro dias de aulas online, os alunos conhecerão o processo real de produção de um filme, com base no método exclusivo VSA – Visão de Set Aplicada. A formação oferece uma introdução prática e inspiradora, abordando desde o desenvolvimento do roteiro até a rotina de um set de filmagem. Criador de séries e programas, Ernani compartilha sua visão técnica e criativa, revelando os bastidores da sétima arte e despertando novos talentos. Inscrições: blackbirdproducoes.com.

Silvinha e Marcelo da Gama Lobo retornaram de temporada americana de 40 dias em Pittsburgh, na Pensilvânia, hospedados com o filho Lucas, a nora Renata e as lindas netas Valentina, Rafaela e Isabela, que lá residem desde o ano passado. A família aproveitou o feriado escolar local e foi comemorar o aniversário de Rafaela em Nova Iorque, onde fizeram gostosos passeios e assistiram ao musical Wicked, um dos maiores sucessos atuais da Broadway.

Celinha Falcão e Eliana Pedroso retornaram de dez dias movimentados na Turquia, visitando a bela Istambul, Pamukkle, Kusadasi e Capadócia, onde curtiram a maior atração da cidade, o passeio de balão com paisagens únicas, como os vales e as famosas chaminés de fada.

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) apresenta neste sábado, às 17h, a segunda edição da Série Carybé em 2025, projeto dedicado à música de câmara e a formações mais intimistas da música clássica. O evento, que contará com o Quarteto de Cordas, será realizado no Cineteatro 2 de Julho, no prédio do IRDEB, no bairro da Federação.

A psicóloga baiana Rozani Lemos, há 36 anos em Paris, está de férias no Oceano Índico, nas ilhas da Reunião, Nosy Be e agora Madagascar, onde se hospeda no luxuoso Carlton, visitando a capital Antananarivo, antes do retorno à Cidade Luz para preparar seu próximo congresso com o célebre médico Wetchoko, autoridade mundial em autismo e histamina.

Hoje (17): Elisa Maria Duarte, Márcia Salles, Lia Ferreira, Carol Lisboa, Eugenia Carvalho, Nelson Taboada, Cristianderson Luna

Amanhã (18): Daniel Boaventura, Gel Suarez Pinheiro, Pedro Barretto de Araújo, Fernanda Carvalho

Segunda (19): Joseph Antoine Jasmin, Rogerinho Carvalho, Rita Pinho, Sylvia Najar Duro