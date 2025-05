Maior festival de negócios da Bahia promete experiências exclusivas

Moisés Ribeiro e José Roberto Oliveira trazem a Salvador a 2ª edição do Indelével Business Experience - Foto: Divulgação

Os empresários Moisés Ribeiro (Grupo BRAS) e José Roberto Oliveira (CIN Capital) comandam a 2ª edição do Indelével Business Experience, nos dias 16 e 17, no Centro de Convenções de Salvador. O maior festival de negócios da Bahia traz nomes como Cris Arcangeli e Walter Longo e promete posicionar Salvador como polo nacional de inovação e empreendedorismo. Os ingressos estão à venda no site www.indelevel.com.br, com condições especiais no 1º lote.

Certificado

A comunicadora baiana e CEO da Agência Texto&Cia, Monique Melo, recebeu o certificado de International Speaker pela Must University, durante a 2ª edição do Happyness Brasil Summit, que reuniu em São Paulo os maiores especialistas em felicidade, bem-estar e liderança. Para a executiva, esse reconhecimento reforça ainda mais a sua missão em fortalecer marcas, promover o entendimento e ampliar vozes pelo mundo.

Monique Melo recebe certificação internacional | Foto: Divulgação

Homenagem

Um dos momentos mais emocionantes do 35º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, realizado de 24 a 27 de abril no Centro de Convenções Salvador, foi a homenagem espontânea recebida pelo presidente do evento, o querido Paulo Barbosa. Durante a cerimônia, Paulo foi surpreendido no palco pelo carinho das netas, em uma cena que encantou a plateia. O congresso, que reuniu mais de 3.500 médicos de todo o país, celebrou não apenas o sucesso científico e organizacional, mas também a segunda realização do evento em Salvador, marcando mais um capítulo inesquecível na história da cirurgia dermatológica brasileira.

Paulo Barbosa ganha homenagem surpresa das netas | Foto: Joventino Lima

Primavera

No dia 27, a cirurgiã dentista Lorena Hamaji completou mais uma primavera e a comemoração foi ao lado de seu esposo, Gustavo, sua filha, Luisa, e seus grandes amigos. Em um ambiente repleto de animação e música boa, o aniversário foi no show de Aline Brandão, ao som dos sucessos das músicas sertanejas. Será mais um ano especial, e como toda taurina que contempla seu dia, celebrará cada minuto desse novo ciclo com muita alegria, gratidão e amor. Um brinde à vida de Lore!

Lorena brinda nova idade ao lado do maridão, Gustavo | Foto: Nalini Vasconcelos

Cinematográfica

O 27° Festival do Cinema Brasileiro de Paris foi aberto terça, no Cine L´Arlequin, e segue até 6 de maio, sempre com a direção artística de Katia Adler, da produtora Jangada. O filme de abertura foi Vitória, de Andrucha Waddington, com a grande Fernanda Montenegro. Nesta edição, a homenageada é a atriz e diretora paraense Dira Paes, com a projeção de alguns títulos de sua espetacular carreira de mais de 40 filmes. E hoje será apresentado o premiadíssimo Ainda Estou Aqui, de Walter Salles Jr., Oscar de Melhor Filme Internacional, depois do qual acontecerá um debate em parceria com a Associação Memória da Resistência na França.

Katia homenageia Dira em Paris | Foto: Duda Tawil

Conquista

Após 23 anos da sua primeira formatura em Administração Hospitalar, Poliana Sá se formou novamente, mas em Biomedicina, pela Unifacs, no último dia 26. A nova Biomédica recebeu seu diploma das mãos de sua mãe, Miriam Momm, seus filhos, João Lucas e Bernardo, e seu marido, Hernani, mostrando que nunca é tarde para buscar novos desafios, aprendendo e evoluindo! A conquista foi comemorada com um jantar no Veleiro, no Yacht.

Segunda formatura: Poliana Sá recebe diploma das mãos de familiares | Foto: Divulgação

Primavera

Lucinha e Heub Celestino Silva que todo ano trocam o verão escaldante da Bahia pelo inverno ameno da Flórida, este ano esticaram um pouco mais e foram até London, na província de Ontário, no Canadá, para participarem da comemoração dos 15 anos das netas gêmeas, Júlia e Mariana, filhas de Larissa Fonseca Silva e Daniel Costa Lima, que lá residem há 7 anos e já adquiriram a cidadania canadense.

As gêmeas aniversariantes, Júlia e Mariana | Foto: Divulgação

Centenário

Um grupo de amigos de Mãe Stella de Oxóssi se juntou para celebrar o centenário de nascimento da ialorixá, com duas ações especiais em Salvador: Cartas para Mãe Stella, um seminário no Ilê Axé Iyá Nassô Oká – Terreiro da Casa Branca, no dia 3, às 10h, reunindo reflexões sobre sua produção literária; e o concerto Odé Nfè em parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia, no Cine Solar Boa Vista, no dia 4, às 11h, com participação da cantora Irma Ferreira e de alabês de importantes terreiros de candomblé da Bahia.

Jantar do Bem

A VI Edição do Jantar do Bem tem o objetivo de arrecadar fundos para o Hospital Martagão Gesteira e está previsto para acontecer dia 22, na Pupileira, às 19h. O evento envolve gastronomia, com renomados chefs de cozinha e um serviço em quatro etapas. Essa edição especial dos 60 anos tem a produção de Licia Fabio e uma experiência gastronômica com cinco chefs. Os convidados vão receber um prato de cerâmica estampado com a arte de um artista plástico reconhecido internacionalmente.

Em Casa

O cantor Daniel Boaventura, conhecido tanto pelas novelas e musicais, quanto pela carreira na música, volta a Salvador com a nova turnê “Em Casa”, para um show especial no Dia dos Namorados, 12 de junho, às 21h, no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, dentro da programação do projeto “Noites Culturais”. Com um repertório emocionante e que atravessa gerações, o artista promete encantar com uma apresentação inesquecível. Ingressos através da plataforma Sympla.

Aniversários

Hoje (1): Sônia Novis, Aline Weckerle, Liege Brito, Patrícia Yamazaki

Amanhã (02): José Renato Lima, Ana Maria Marques Costa Siemann, Jean-Paul Gonze, Regina Puja Kinzer