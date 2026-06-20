Maison do Horto entra no clima da Copa com festa junina exclusiva

Exclusiva

A empresária Nanda Lebram reuniu clientes, parceiros e convidados no Forró da Copa, realizado na Maison do Horto. O evento apresentou novidades das marcas Bee Home, Bee Kids, Bee Flowers, Pyhia e Claudia Santoro, além de pop-ups da Maju e LooLoo. Com decoração temática, delícias juninas e muito forró, a ação celebrou as tradições nordestinas em clima de confraternização e ainda contou com uma promoção especial para os clientes que compareceram vestidos de verde e amarelo.

Imersão

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Luciana Ramos, CEO do Instituto Ramos – Clínica Integrada, participa em São Paulo, do Authentic Expression, encontro promovido pela Allergan Aesthetics que reúne alguns dos maiores especialistas da estética mundial para debater ciência, anatomia, inovação e tendências do setor. Um dos destaques do evento é a presença da Dra. Jean Carruthers, pioneira na introdução da toxina botulínica para fins estéticos e referência internacional na área.

Luciana Ramos entre grandes nomes da estética mundial no Authentic Expression - Foto: Divulgação

Podcast

O advogado, escritor e estrategista em ESG Guga Cruz estreou o podcast Band ESG Move Negócios, realizado em parceria com a Band Bahia. A atração reúne importantes lideranças empresariais para discutir sustentabilidade, governança corporativa, inovação e oportunidades de mercado. Entre os convidados estão Luiz Gavazza, da Bahiagás; Fábio Góis, da PetroReconcavo; Robson Casali, da Braskem; Patrícia França, da Enseada Indústria Naval; e Olivier Jones, da MDC Energia.

Guga Cruz estreia o podcast reunindo líderes empresariais para debater sustentabilidade, governança e os desafios do futuro dos negócios - Foto: Divulgação

Reconhecimento

O educador físico e especialista em psicomotricidade Cléber Lima participa, a convite da professora Jeane Assunção, da banca de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos estudantes de Educação Física da Unijorge. A participação reforça o reconhecimento de sua trajetória profissional e sua contribuição para a formação acadêmica, compartilhando conhecimento e experiência com os futuros profissionais da área.

Cléber Lima e a professora Jeane Assunção durante a banca de TCC dos estudantes de Educação Física da Unijorge - Foto: Divulgação

Africanidade

Até 8 de julho, a Galeries Lafayette Paris Haussmann promove a segunda edição do Africa Now, iniciativa que destaca a criatividade e a força da moda africana no cenário internacional. O projeto reúne estilistas e marcas de diversos países do continente, apresentando coleções de prêt-à-porter, bolsas, joias e acessórios. A ação reforça a valorização da identidade cultural africana e sua crescente influência na indústria global da moda.

Fórum

Mais de 80 personalidades das áreas de liderança, sustentabilidade, política, ciência, cultura e empreendedorismo já confirmaram presença no Welcome Women Forum (WWF), que acontece nos dias 29 e 30 de junho, no Palacete Tirachapéu e no Fala Artes e Design, na Rua Chile, em Salvador. Entre os nomes anunciados estão Klester Cavalcanti, Maria Marighella e Nelma Fernandes, que participarão de painéis, oficinas e debates voltados ao fortalecimento da liderança feminina.

Arraiô

A Costa do Sauípe preparou uma programação especial que une duas das celebrações mais vibrantes do calendário brasileiro em 2026: o São João e a Copa do Mundo. Até o final de julho, o complexo realiza mais uma edição do Arraiô, projeto temático inspirado nas tradições nordestinas, com atrações culturais, gastronomia típica e experiências ligadas ao universo do futebol. A iniciativa promete envolver hóspedes de todas as idades em uma imersão de festa, cultura e entretenimento.

Aniversários

Hoje (20): Alessandra Franco, João Costa, Jamil Moreira Castro, Rita Lima Barros, Reynivaldo Brito, Alice Cristina Neves, Alice Britto

Amanhã (21): Nara Laudano, Luiza Pinheiro, José Eutropio Vaz, Andrea Passos Mendonça, Márcia David Gesteira de Pinho

Segunda (22): Lore Cajueiro, Clarisete Teixeira Cerqueira, Claudenice Mayo, Vanderce Mirene Ferreira

Entrevista com Marcelo Fróes, consultor do Sebrae-BA

Mais do que uma das maiores manifestações culturais da Bahia, o São João também representa um importante motor da economia do estado. Em entrevista, Marcelo Fróes, consultor do Sebrae-BA, fala sobre os impactos da festa para o turismo, os negócios e o desenvolvimento dos municípios.

Marcelo Fróes, consultor do Sebrae-BA - Foto: Divulgação

O São João já pode ser considerado o principal evento econômico do interior da Bahia?

Sem dúvida, vez que os festejos acontecem, em maior ou menor grau de intensidade, em todos os municípios baianos, movimentando diversas cadeias produtivas, envolvendo desde o empreendedor informal, passando pelos MEIs, microempresas até os médios e grandes empresários. Além disso, as prefeituras também movimentam grandes somas em contratações para a festa, o que pode implicar em retenção dos recursos públicos arrecadados dentro do próprio Estado, com aquecimento consequente da sua economia.

O aumento do fluxo de turistas gera resultados duradouros para os municípios?

Se considerar apenas as festas juninas em si, não. Mas considerando um fluxo turístico permanente oriundo da combinação das belezas naturais do local, da gastronomia, dos eventos culturais, esportivos e até mesmo de negócios, sim, uma vez que o fluxo turístico, neste caso, implica no aumento do número de pessoas consumindo produtos e serviços de diversas naturezas, o que aquece a economia local e gera produção e desconcentração de riquezas pelas oportunidades ampliadas para muitos pequenos negócios.

Qual o perfil do empreendedor que mais cresce durante o período junino?

Aqueles que estão diretamente relacionados com o consumo de produtos e serviços da festa junina, a saber: produtores de alimentos e bebidas típicos da festa, tais como amendoim, milho, canjicas e licores; restaurantes, lanchonetes, quitandas e vendedores ambulantes,; hospedagens formais e informais; transportes intermunicipais e locais; cantores e bandas musicais associadas ao forró, grupos culturais diversos, postos de combustíveis, dentre outros.

Que legado econômico uma cidade pode construir a partir de uma festa junina bem planejada?

A certeza quase absoluta de que o turista não apenas retornará em outros anos, quem sabe com a família ou uma série de amigos, assim como falará bem do evento no “boca a boca” e nas redes sociais, configurando uma propaganda sem custo para as prefeituras ou para o empresariado local e, como consequência, induzirá o aumento de visitantes nos anos vindouros com a possibilidade da criação de um ciclo virtuoso sustentável de prosperidade local, provocando uma “contaminação” positiva em outros territórios com melhorias do ambiente regional de negócios e impactos efetivos na qualidade de vida das futuras gerações.

Qual a principal mensagem para quem deseja transformar o São João em uma oportunidade de crescimento econômico?

O São João é um festejo que pode atrair muita gente para a localidade que organiza e executa a festa. Isso significa aumento do consumo local de uma grande variedade de produtos e serviços e você também pode atrair essa oportunidade para seu quintal. A questão é que você ainda não pensou nisso, como poderia. A boa notícia é que sempre há tempo para fazer o que é certo!