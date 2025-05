Marcelo Rangel assume a presidência do Clube Bahiano de Tênis

Marcelo Rangel passa a comandar o CBT - Foto: Elias Dantas

O Clube Bahiano de Tênis, um dos mais tradicionais da Bahia, vive um momento de renovação, com as boas-vindas ao novo presidente, Marcelo Rangel, no último dia 23.

O empresário sucede o posto do ex-presidente José Renato Lima, que foi homenageado durante a cerimônia. Além do novo gestor, o clube deverá contar cada vez mais com novas instalações, modalidades, eventos, sistema de sócios e academias complementares.

Café com História

O Palacete Tirachapéu foi o cenário do lançamento, no dia 24, do Café com História, projeto que propõe registrar e relembrar os momentos marcantes do mercado imobiliário ao longo das cinco décadas de atuação da Ademi-BA.

O evento reuniu importantes agentes do setor, marcando o início das celebrações dos 50 anos da associação. Dentre os convidados, os ex-presidentes da Ademi-BA, Mário Suarez e Luiz Augusto Amoedo, o publicitário Fernando Passos e o atual presidente da Associação, Cláudio Cunha. A mediação foi realizada pelo jornalista José Pacheco Maia Filho.

Lançamento de projeto celebra a memória do mercado imobiliário baiano e a atuação da Ademi-BA | Foto: Divulgação

Celebrada

Eduardo Ribeiro Lima fez aniversário no dia 25 e foi celebrar a data com sua amada Eugênia, na fazenda Altamira, em Santo Estêvão. O aniversariante foi surpreendido com a chegada de um grupo de amigos da Praia do Forte, capitaneado por Márcio Braga, para a celebração do níver.

Dentre eles, Isabel e Jurandir Almeida, Moema e Paulo Sérgio Ribeiro e Cristina e Paulo Góes. O almoço foi animado por uma banda, regado a muito scotch e bons vinhos, um bufê de comidas regionais, além de amigos da região, se estendendo até altas horas.

Moema, Eugênia, Isabel e Cristina celebram o níver de Eduardo Ribeiro Lima | Foto: Divulgação

Festejada

Flavia Avena, a aniversariante do último dia 7, comemorou seu dia ao lado do marido, Marcus, e dos filhos, Marquinhos e Julia, em Miami. Mas assim que retornou a Salvador, festejou seu aniversário com um super almoço, no Restaurante Morea Asian Fusion, que abriu exclusivamente para o evento, com direito a DJ do início ao fim. Foi uma animação linda, assim como a aniversariante gosta!

Flávia Avena ganha os parabéns das amigas Juliana Penedo e Mariane Chaves | Foto: Divulgação

Lançamento

No último dia 23, na Academia de Letras da Bahia, Taurino Araújo lançou Signos em Transe: uma Fortuna Crítica sobre a Semiótica de Licia Soares de Souza com apoio do CNPq e da Uneb. A obra contou com a participação de 62 expoentes de renome internacional. Na lista, Winfried Nöth, Cyro de Mattos, Rita Olivieri-Godet, Zilá Bernd, Bernard Andrès, Bertrand Gervais, Eurídice Figueiredo, Luiz Eudes, Bertold Zilly, Emiliano José, Brigitte Thiérion Patrick Imbert, Jean François Côté, Claire Varin, Calmon Teixeira, dentre outros.

Pedro Daniel Souza, Aleilton Fonseca, Lícia Soares de Souza, Rodney Saint-Elói e Taurino Araújo | Foto: Divulgação

Cerimônia

Numa bela cerimônia realizada no último dia 24, no Cerimonial Enchanté, tornaram-se marido e mulher o advogado Guilherme Enrico Castro e Thainá Thoffo, sob as bênçãos de seus pais, Wesley Castro e Cleide Soares e Josie Toffo e Wellington Melo. Com uma belíssima decoração e buffet de Nalva Nascimento, receberam os muitos amigos que foram abraçar o novo casal, entre eles estavam Rafael Castro, Washington Santana e Sérgio Egídio.

Rafael, Washington e Sérgio prestigiam o casório de Guilherme e Thainá | Foto: Divulgação

Convite

O professor Cléber Lima participou como palestrante no projeto de Oficinas Ubíquas, apresentando o tema Educação Física e a Psicomotricidade, do curso de Educação Física, realizado na Uninassau Salvador, no dia 22. “Foi uma honra poder compartilhar conhecimentos e trocar experiências. Agradeço especialmente aos professores Gustavo Mores e Teirone Campos pelo convite e confiança”, destaca.

Cléber Lima ministra palestra a convite de Gustavo Mores e Teirone Campos | Foto: Divulgação

Vaivém

Graça Bulhões Meirelles, com o irmão e cunhada, Pedro e Maria Anna Bulhões, voltaram encantados com a viagem de três semanas que fizeram por Istambul, Ancara, Çanakkale, onde estão as ruínas de Tróia, e Capadócia, onde fizeram um fantástico passeio de balão, na Turquia, além de Roma, Milão e a Toscana, na Itália.

Sylvinha Borges retornou de 20 movimentados dias entre a Hungria, onde aproveitou para almoçar no majestoso Café New York, em Budapeste, reduto de intelectuais durante o Império Austro-Húngaro e considerado o mais lindo do mundo, a Sérvia, a Bulgária, a Romênia e, por fim, Berlim, cheia de história e cultura, onde assistiu às óperas Parsifal, de Richard Wagner e Norma, de Vincenzo Bellini.

Doação

O Colégio São Paulo realizou a entrega oficial das doações arrecadadas durante sua tradicional gincana estudantil no último dia 24. A ação, que mobilizou alunos, familiares, professores e colaboradores, resultou na arrecadação de quase meia tonelada de alimentos, além de kits de higiene, limpeza e materiais escolares. As instituições Casa de Repouso de Idosos Bom Jesus, Creche Escola Tia Alda e Paróquia Nossa Senhora da Assunção foram beneficiadas com a iniciativa, que une o espírito lúdico da competição ao fortalecimento da solidariedade.

Aniversários

Hoje (29): Lauro Assunção, Sílvio Batalha, Guilherme Valença, Levi Vasconcelos, Márcio José de Oliveira, Gabriela Vieira, Marcela Pessoa, Leto William

Amanhã (30): Sônia Novis, Aline Weckerle, Liege Brito, Patrícia Yamazaki