Márcio Sampaio recebe Medalha Thomé de Souza durante cerimônia concorrida

Foi durante uma cerimônia muito emocionante e inspiradora que Márcio Sampaio, diretor de eventos da Saltur recebeu a Medalha Thomé de Souza, proposta pelo vereador e amigo Cláudio Tinoco. A Câmara de Vereadores estava lotada de autoridades, amigos, colegas e admiradores que o abraçaram e aplaudiram a linda e exemplar trajetória de Márcio. Muito emocionado, agradeceu a todos os presentes, à família que sempre esteve ao seu lado, apoiando na sua jornada, e a todas as pessoas que de alguma forma caminharam com ele na vida pública e profissional. “Se todos os seus esforços são vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todos especiais, e no entanto a plateia continua dormindo.”, finaliza o homenageado.

Camarote Brown de Lícia Fábio

Lícia Fábio volta a comandar o Camarote Brown de Lícia Fábio pelo segundo ano consecutivo, de 28 deste até 4 de março, num espaço juntinho ao mar da Barra. Com uma vista privilegiada para as atrações do Circuito Dodô, o camarote será exclusivo para convidados. A promessa Lícia Fábio é especialista e referência em eventos de luxo, e adianta que o camarote entrará no universo do Cacique do Candeal, celebrando o legado de Carlinhos Brown e a história da música baiana. “Este ano, a festa ganha um significado especial, comemorando 75 anos do Trio Elétrico e os 40 anos do Axé Music”, disse Lícia.

Lícia Fábio comandará o Camarote Brown | Foto: Azus Produtora

Expansão

No começo do segundo semestre, o Amado, restaurante criado pelo chef Edinho Engel, abrirá as portas de uma segunda unidade, no Salvador Shopping, inaugurando assim seu projeto de expansão. O novo empreendimento enogastronômico será batizado de Café Amado – Restaurante e Wine Bar e ocupará uma área de mais de 300 m², onde serão distribuídas cerca de 120 vagas previstas no projeto inovador do escritório Caio Bandeira e Thiago Martins.

O chef Edinho Engel ao lado de Flávio Bandeira | Foto: Divulgação

Literária

O lançamento do livro Roteiro de um Estelionato Amoroso - O Perigo por Trás da Tela, de R. Stuart, foi um verdadeiro sucesso e lotou a Varanda do Sesi do Rio Vermelho. Promovido pela editora Futuca Cuca, o evento reuniu leitores, autores, críticos e especialistas, e contorno com o som do DJ Lucas Sacramento, para a apresentação da obra que evidencia os riscos das relações virtuais nos dias de hoje. A propriedade da autora trouxe uma conexão especial com os presentes na expectativa de confirmar sua identidade real: Regina, que agora adotará R. Stuart como nome artístico.

R. Stuart e Fabiana Aragão, diretora da Futuca Cuca | Foto: Alan Calhau

Especialíssimos

Neste sábado, Nino Nogueira, com o coanfitrião David Simone, no seu charmoso rooftop do Rio Vermelho, recebeu convidados especiaisíssimos para comemorar o aniversário da irmã italiana Noêmia Nogueira, aproveitando sua rápida passagem pelo Brasil. O cardápio da festa contará com a famosa feijoada carioca do novo Bistrô RivieRouge, lançada recentemente em um elegante espaço do Rio Vermelho.

A aniversariante Noêmia Nogueira, irmã de Nino Nogueira | Foto: Divulgação

Natália

O famoso transportador ortopedista Roberto Dórea completou mais uma primavera na última terça-feira, recebendo inúmeras provas de carinho. O querido aniversário é diretor da Clínica de Terapia Articular, na Graça, que é referência em ortopedia. Amanhã, Dórea será homenageada por amigos, durante o almoço, quando será saudada pela desembargadora Gardênia Duarte e o advogado Hudson Resedá.

O aniversário Roberto Dorea e a desembargadora Gardênia Duarte | Foto: Divulgação

Furdunço

Com o tema “Viva a guitarra baiana”, a cantora Mirella Bastos vai participar do Furdunço de Salvador, em um eletrizante pranchão musical, no dia 23, no Circuito Ondina-Barra. Com um repertório que valoriza os 40 anos de axé, Mirella, acompanha para o desfile todos os ritmos baianos ao som na guitarra genuinamente baiana e elementos percussivos que dão o ritmo perfeito de pura alegria baiana.

Mirella Bastos promete eletrizar o Furdunço | Foto: Divulgação

Baile do Luiz

No próximo dia 26, acontece o tradicional Baile do Luiz e reunirá uma legião de fãs fiéis do artista baiano, precursor do Axé Music, na Chácara Baluarte, a partir das 17h. O convidado da festa traz como convidado, este ano, outra voz marcante do axé e amigo de longa data: o cantor e compositor do grupo Afrodisíaco, Pierre Onassis.

Bloco Eva

Para comemorar os 45 anos do Bloco Eva, os sócios comemoraram a data ganhando empresários, parceiros, artistas, ex-vocalistas e personalidades que marcaram a história do bloco, para uma festa à beira mar, regada a muita emoção; com direito a música e alegria dos reencontros, no Lafayete, na Bahia Marina, onde falaram aos convidados sobre a emoção de completar essa marca.

Mascarados

A festa pré-carnavalesca do bloco Os Mascarados ganha um novo conceito com o Baile da Realeza, que vai reunir os shows da cantora Mãeana, em versão especial, e de Thathi e Lan Lanh, que juntas irão receber os convidados Lazzo Matumbi, Armandinho e Mário Soares, entre outros, no dia 21, a partir das 18h, no Museu de Arte Moderna – MAM.

Aniversários

Hoje (13): Simone Najar Gusmão, Alex Salles, Wilson Andrade, Ticiano Cortizo, Dolores Landeiro