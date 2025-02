Marta Góes confirma camarote no Carnaval 2025

Marta estará com sua alegria e alto astral ao circuito Barra-Ondina - Foto: Divulgação

A promoter Marta Góes confirmou que estará com seu badalado camarote no Carnaval 2025. A baiana revelou que o espaço será no circuito Barra-Ondina, exclusivo para convidados, e promete muita alegria e animação. Com cenografia assinada por Pedrinho Caldas e projeto arquitetônico e designer de Augusto Sena e Paulo Victor, o espaço terá forte inspiração na natureza, mas Marta mantém em segredo o tema deste ano. "Por mais experiência que a gente tenha, cada nova experiência é única. Estou com frio na barriga, coração na mão e com a alegria que sempre me acompanha para fazer do nosso camarote o mais animado da avenida,” disse Marta.

Marta estará com sua alegria e alto astral ao circuito Barra-Ondina | Foto: Divulgação

Enlace

A terapeuta quântica Ana Cláudia Queiroz (Luciano Orrico de Araújo in memorian), Sérgio Forte e Patrícia Bahia casaram seus filhos Leonardo e Rafaela em uma cerimônia reservada no Santuário Nossa Senhora Educadora, na igreja do ISBA, em Ondina, no dia 6. Os noivos receberam convidados, no dia 8, data em que se conheceram, para a cerimônia no civil. Além dos familiares, os amigos do casal e da família estiveram presentes para celebrar mais uma vez o amor de outras vidas no Carlota Eventos Praia, na Praia do Flamengo.

Leonardo e Rafaela selam o amor em cerimônia reservada | Foto: Divulgação

Determinada

Com muita dedicação e determinação, Maria Luiza Magalhães de Rezende conquistou o 1º lugar no SUS/BA e o 7º lugar no SUS/SP. Além do excelente desempenho, destacou-se por compartilhar dicas, incentivar colegas e até criar um aplicativo para ajudar outros estudantes. Sua trajetória, marcada por esforço e paixão, é motivo de grande orgulho para a família, que celebra não apenas os resultados, mas toda a caminhada até aqui.

Maria Luiza Magalhães de Rezende tem trajetória marcada por esforço e paixão | Foto: Divulgação

Destaque

Joice Nascimento, escritora, palestrante e neuropsicopedagoga, especialista em autismo, é a mais nova baiana bacharela em Direito, cuja solenidade ocorreu na última sexta-feira, na Universidade Salgado Filho. A trajetória de Joice tem sido marcada com muito êxito, sendo convidada para inúmeras entrevistas e palestras. As homenagens que tem recebido são merecedoras. Ela tem mais de oitenta mil seguidores (@autismo_em foco), fruto de muita dedicação, competência e profissionalismo.

Joice Nascimento agora também é bacharela em Direito | Foto: Divulgação

Primavera

Celinha Falcão reuniu um grupo de amigas para gostoso almoço no Pala 7, do premiado chef Claude Troigros, no rooftop do Palacete Tira Chapéu, em comemoração ao seu aniversário, na última terça. Uma tarde animada, com as presenças da filha e nora, Maria e Verônica Falcão, a irmã Lena Falcão, além de Sandra Borges Fernandez, Ana Vitória Silveira, Tita Souza, Beatriz Cerqueira Lima, Vânia Laranjeiras, Eliana Pedroso, Vera Rego, Lena Humbert, Lavinia Medrado, Ana Luisa Buratto, Daniela Vieira, Viviana e Isabela Brito, e Kátia Leite.

Celinha com Maria e Verônica Falcão e Daniela Vieira | Foto: Divulgação

Lançamentos

Ihanmary Damasceno acaba de lançar a autobiografia A vida por outro ângulo: atreva-se a desnudar a alma. Com uma narrativa honesta e envolvente, a autora compartilha experiências marcantes, desde sua infância em meio a padrões rígidos até a coragem de se libertar de amarras emocionais. A obra - da editora Life - possui 150 páginas e a pré-venda iniciará a partir do dia 20, pela Amazon, Submarino e pelo site da Editora Life.

Ihanmary Damasceno lança autobiografia | Foto: Isadora Pires

Natalícia

“Nada a pedir, só agradecer”. Com esse lema, o advogado criminalista Vivaldo Amaral comemorou nova idade, no último domingo, ao lado da esposa, Tati, dos filhos, Bia e Tom, e alguns amigos que foram chegando e se juntaram para homenageá-lo. Estiveram presentes seus irmãos, Vilma, Rita e Robert, sobrinhos, Smith Neto, secretário de Administração da Prefeitura de Valença, e os amigos, Cristiano Costa, do Baiano Churrasqueiro.

O aniversariante Vivaldo recebe o carinho da esposa, Tati | Foto: Divulgação

Patrimônio

Hoje, às 11h, o Sindicato dos Guias de Turismo do Estado da Bahia convoca para um ato público em defesa e pelo respeito ao nosso patrimônio histórico, artístico e cultural, no Cruzeiro de São Francisco.

Exposição

O artista plástico baiano Roney George está preparando sua nova exposição, que entrará em cartaz em 20 de março, na Casa do Benin, no Centro Histórico. Serão 20 obras inéditas, nas quais o artista firma as bases de sua trajetória profissional de 40 anos. A exposição faz parte do projeto Assentamento, que foi contemplado pelo edital Gregórios – Ano IV.

Novidade

O Ara ketu está de cara nova e pronto para celebrar 40 anos de história no axé music com um ensaio especial no Pelourinho, dia 13 de fevereiro, a partir das 19h, na Praça das Artes, com entrada gratuita. Além de apresentar seu novo vocalista, Guga Camafeu, o grupo receberá convidados especiais para uma noite histórica. No palco, nomes icônicos da música baiana como Olodum, Daniela Mercury e Filhos de Jorge se juntam ao Araketu para um espetáculo inesquecível.

Aniversários

Hoje (11): ): Marcos Medrado, Ricardo Barretto de Araújo, André Sá, Livaldo Percílio, Poliana Aguiar

Amanhã (12): Augusto Nasser Borges Neto, André Curvelo, Josana Belfort, Giacomo Mancini, Cinthya Medeiros, Julio César Habib, Luiz Catharino Gordilho Filho