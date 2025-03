Médica Anna Paola Noya Gatto lança o livro 'Mulheres de Sucesso'

- Foto: Divulgação

Sucesso

Referência nacional em inovação na saúde feminina, Anna Paola Noya Gatto lança o livro Mulheres de Sucesso em Salvador, no dia 25. A obra, publicada pela editora Fortunato, reúne histórias inspiradoras de mulheres de diferentes partes do Brasil que se destacam pela transformação e contribuição em suas áreas de atuação. O lançamento acontece das 17h às 20h, no Lounge de Experiências do Grupo Empório, na Federação. Também estarão presentes as coautoras baianas Agnaluce Moreira, Cecília Avena e Elis Piñón. Entrada gratuita.

| Foto: Divulgação

Imortal

O presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde e médico especialista em ginecologia e mastologia, Henrique Salvador, receberá, no dia 14, o título de Membro Titular da Academia Nacional de Medicina (ANM), tornando-se, assim, Imortal da Instituição. Em sessão solene no Rio de Janeiro, o médico ocupará a Cadeira nº 61, da Secção de Cirurgia, que tem como Patrono Luís da Cunha Feijó, conhecido como o primeiro praticante da cesariana no Brasil.

| Foto: Divulgação

Primavera

No último sábado, Leila Pimentel brindou nova idade ao lado do marido Marcos, dos filhos Bruna e Pedro, familiares e amigos mais próximos, no Condomínio Enseada do Castelo em Praia do Forte. Foi uma tarde de muita alegria, animada pelas bandas Águas Frescas e pelo som eletrizante da Negra Cor. Entre os convidados estavam: Cristiane e Carlos Leal, Aline e Thiago Borges, Luciana Lacerda, Verônica e Guilherme Garcia, Thaís Cardoso, Luciana e Paulo Lima, entre outros.

| Foto: Divulgação

Novo comando

O tradicional SP20 Restolounge, na Pituba, está sob novo comando. O chef Everaldo Pimenta, com mais de 25 anos de experiência, assumiu a casa, e promete muitas novidades. A primeira foi a implantação do buffet completo. O funcionamento é de segunda a domingos e feriados. Com muita variedade, o fim de semana ainda será da tradicional feijoada. "Estou muito animado em ter o meu próprio restaurante, depois de tantas oportunidades e conhecimentos adquiridos", afirma o chef Pimenta.

| Foto: Divulgação

Destaque

Uma das chefs e empresária de maior destaque na cena baiana, Dani Façanha apresentará aula show na quarta edição do Bahia Origem Week em Salvador. O evento será realizado entre os dias 3 e 5 de abril, no Centro de Convenções, na capital baiana. “Eu farei um prato inspirado na cozinha que já desenvolvo na Pousada Morro dos Navegantes, em Ilhéus, utilizando os elementos regionais. Lembrando que a pousada foi cenário da novela Renascer da Rede Globo. Aguardem!”, contou Dani.

| Foto: Divulgação

Expansão

Os sócios diretores da RedeMix, Lucas Andrade, Paulo Jorge, Marcelo Lima, Gerusa Alcântara e João Claudio Andrade, abriram as portas da 18ª unidade da rede, no Chame-Chame, juntamente com a gerência comercial, marketing, RH e toda a equipe que apoiou o desenvolvimento do projeto. Ampliando o conceito de mercado de bairro, a nova loja da rede de supermercados 100% baiana alia conforto e variedade em produtos nacionais e importados com uma estrutura premium, padaria espaçosa e itens exclusivos de fabricação própria.

| Foto: Divulgação

Natalícia

Fernanda Brinço, aniversariante do último dia 8, embarcou para Espanha, em companhia de seu marido, Fábio Brinço, para comemorar seu dia ao lado de sua filhota Helena, que está estudando em Segovia. Mas a talentosa decoradora vai fazer uma festa linda, para celebrar sua vida, no próximo dia 28, no badalado Palecete Tira Chapéu, ao lado de centenas de amigos. A festa promete!

| Foto: Divulgação

Ponto de encontro

Salvador ganhará um novo ponto de encontro para os amantes da alta coquetelaria. No dia 19, com um evento exclusivo para convidados, o Fera Palace inaugura seu novo bar no lobby do hotel, marcando as comemorações pelos dez anos de atuação do Grupo Fera na Bahia. A proposta do Bar do Fera é valorizar drinks clássicos, mas também trazer criações autorais inspiradas na filosofia dos grupos Fera e Origem, que buscam fortalecer a cultura local por meio da valorização de toda a cadeia produtiva.

Filantrópica

A Associação Cristã Feminina, entidade filantrópica que promove atividades comunitárias para mulheres idosas, vai reunir suas associadas de todo o Brasil, de 21 a 23 deste, aqui em Salvador.

Circo

O Internacional Circo Kroner, uma verdadeira referência no mundo circense, está com estreia marcada em Salvador, após 27 anos da sua última apresentação na cidade. Trazendo toda a magia e encanto do mundo circense, e destacando-se pela sua qualidade e constante reinvenção, Circo Kroner é o único circo brasileiro na atualidade a percorrer cinco países na América do Sul, levando suas incríveis atrações e espetáculos.

Aniversários

Hoje (13): Tuvinha Papaleo, Lúcia Gordilho, Marcia Camargos, José Augusto Burity

Amanhã (14): Ana Maria Padilha, Fredinho Carvalho Luz, Bebel Gordilho, Virginia Moraes, Mag Rangel, Moacyr Maciel, Fabiana Durand Gordilho, Marlene Custódio Silveira, Ana Cecília Paula de Souza Pimenta