Mercado de Preta e Betty movimenta cena criativa em Salvador

Preta e Paula à frente de encontro que celebra criatividade, afeto e consumo consciente - Foto: Divulgação

Contemporânea

No dia 25, das 10h às 19h, acontece o Mercado de Preta e Betty, no Chile 27, com entrada gratuita. O evento reúne brechó, moda, arte, decoração, gastronomia e música, conectando diferentes expressões da cena criativa local. A iniciativa une sustentabilidade e consumo consciente, com menu exclusivo da chef Preta e curadoria de peças garimpadas por Paula Magalhães, com preços acessíveis.

Homenagem

O prestigiado Dr. Walter Viterbo, referência no tratamento da dor, celebrou mais um ciclo de vida cercado de carinho. Reconhecido pela excelência e humanismo, o médico recebeu emocionantes homenagens de amigos, pacientes e de sua dedicada equipe. O clima de celebração destacou não apenas sua competência técnica, mas o legado de bem-estar que constrói. Saúde e sucesso!

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Walter Viterbo celebra novo ciclo cercado de carinho e reconhecimento | Foto: Divulgação

Sensorial

Com o objetivo de fortalecer o showroom da Maison do Horto como referência em curadoria sensorial, design contemporâneo e experiências olfativas sofisticadas, a empresária Nanda Lebram anuncia a chegada da perfumaria autoral LENVIE ao espaço. A iniciativa amplia o papel do aroma no ambiente, conectando estética e bem-estar. “Queremos tornar o perfume uma presença constante nos espaços”, afirma.

Nanda apresenta novidade na Maison do Horto | Foto: Divulgação

Idade nova

A empresária baiana Larissa Ribeiro comemora ontem mais um ano de vida e celebrou a data em grande estilo. Para marcar a ocasião, ela reuniu um grupo seleto de amigos para um fim de semana especial em Fortaleza, com uma programação que combinou boa gastronomia, momentos de celebração e experiências à beira-mar. Em clima intimista e descontraído, o encontro promete brindou a nova fase com leveza, afeto e muitas boas histórias.

Larissa brinda seu dia com amigos em Fortaleza | Foto: Divulgação

Grandiosa

A chamada "Grande Dama da Bossa Nova", Alaíde Costa, do alto das suas 90 primaveras, fez um show histórico na quarta, na primavera parisiense, no Teatro da Aliança Francesa, 6° distrito da Cidade Luz. Estava acompanhada pelo maravilhoso pianista Philippe Powell, filho do saudoso Baden. Foi aplaudida de pé!

Parceria

A Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia firmou parceria com a Cheque Saúde para ampliar o acesso dos servidores públicos estaduais a serviços de assistência médica. Pelo convênio, os filiados passam a contar com 10% de desconto nos combos oferecidos pela empresa, que oferece modelo alternativo à saúde suplementar tradicional, com consultas, telemedicina e reembolsos sem burocracia. “Buscar soluções concretas que garantam mais dignidade e acesso à saúde para os servidores e suas famílias”, afirma o coordenador-geral, Reonei Menezes.

Festival

A arte, o ritmo e o passo serão destaque na 5ª edição do Festival de Dança sediado pelo Shopping Paseo, em parceria com a Ebateca Escola de Ballet. O evento é aberto ao público e será realizado na terça (28) e quarta-feira (29), a partir das 15h, na praça central, em homenagem ao Dia Internacional da Dança - manifestação artística que atravessa culturas e gerações e celebra a diversidade dos movimentos corporais, de forma lúdica.

Aniversários

Hoje (18): Maraivan Rocha, Gustavo Moreno, Flávia Tourinho, Índia Tiso, Nádia Tawil Alcuri Campos

Amanhã (19): Gabriel Magalhães, Kátia Rebouças Santos, Vespasiano Santos, Tessa Tironi, Roberto Santana, José Maria Brion Sanches, Bebel Vita, José Rodrigues, José Maria Brion Sanches

Segunda (20): Luiz Ranulfo Bocayuva Cunha, Tamyr Mota, Verônica Lins e Albuqueque, Marjorie Wicks e Wilma Estella Wicks Jasmin Cabús, Luiza Andrade Tawil

Entrevista Alma Baiana com o endocrinologista Victor Almeida sobre o uso consciente de canetas emagrecedoras após períodos de excessos alimentares

Endocrinologista Victor Almeida | Foto: Divulgação

Após períodos de excessos alimentares, é comum haver impacto na saúde e no peso?

Sim. Situações com maior consumo calórico podem gerar alterações no peso, oscilações glicêmicas e até aumento do apetite nos dias seguintes. O organismo leva um tempo para se reequilibrar.

Por que cresce a busca por soluções rápidas nesses momentos?

Após exageros na alimentação, muitas pessoas procuram formas imediatas de “compensar” o que consumiram. Isso inclui dietas restritivas ou até automedicação, o que não é recomendado e pode trazer riscos à saúde.

As chamadas canetas emagrecedoras podem ser usadas como solução pontual?

Não. Medicamentos como os agonistas de GLP-1, a exemplo da semaglutida, não devem ser usados como correção imediata. Eles fazem parte de um tratamento estruturado, indicado para casos específicos, como obesidade e diabetes, sempre com acompanhamento médico.

Quais são as principais diferenças entre as canetas emagrecedoras disponíveis?

Existem diferenças importantes entre os medicamentos. Alguns atuam apenas como agonistas de GLP-1, enquanto outros são agonistas duplos, atuando também no GIP. Isso impacta diretamente na forma como agem no organismo, na eficácia, nos efeitos colaterais e nas indicações clínicas. Por isso, a escolha deve ser individualizada e feita por um médico.

Como essas medicações atuam no organismo?

Elas ajudam a reduzir o apetite, aumentam a saciedade, retardam o esvaziamento gástrico e contribuem para o controle da glicose no sangue. Ainda assim, seu uso deve ser criterioso e orientado por um profissional.

Qual a principal recomendação após períodos de excessos alimentares?

O mais importante é retomar a rotina com equilíbrio. É fundamental observar a quantidade e qualidade da alimentação e evitar medidas imediatistas. O acompanhamento médico é essencial, especialmente para quem tem obesidade ou diabetes.