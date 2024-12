Mercado imobiliário baiano se reúne em Praia do Forte para a 34ª Convenção Anual da ADEMI-BA

Cláudio Cunha receberá associados e autoridades na 34ª Convenção Ademi-BA - Foto: Divulgação

Entre os dias 5 e 9 de dezembro, empresários e profissionais do mercado imobiliário baiano e autoridades estarão reunidos no Iberostar Selection, em Praia do Forte, para a 34ª edição da Convenção Anual da ADEMI-BA. O evento promete ser um momento valioso para networking, confraternização e discussões relevantes sobre as expectativas e perspectivas para a Bahia, o Brasil e o mundo em 2025. Para Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, este encontro representa o fechamento de um ano que termina e a preparação para um novo ano. "A Convenção é o momento em que avaliamos o que foi feito, analisamos os passos dados, os desafios, conquistas e aprendizados. Também é o momento que nos preparamos para olhar para a frente, analisar as expectativas do que está por vir", explica Cunha.

Cláudio Cunha receberá associados e autoridades na 34ª Convenção Ademi-BA | Foto: Divulgação

Celebração

O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, ao lado de suas filhas, também empreendedoras, Ana Alonso e Camila Fernandes, participaram do Mulher + Comércio, uma verdadeira celebração ao empreendedorismo feminino, ao promover uma série de palestras e capacitações gratuitas, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ocorreu, ainda, o lançamento do livro Mulheres Empreendedoras da Bahia, uma realização da Fecomércio BA, por meio da sua Câmara da Mulher Empresária. A publicação apresenta o contexto histórico em torno das primeiras iniciativas de empreendedorismo feminino na Bahia, ao lado de histórias contando a trajetória de empreendedoras radicadas no estado.

Kelsor ladeado pelas filhas, Ana e Camila, em evento sobre empreendedorismo feminino | Foto: Divulgação

Amizade

Margareth Menezes e Suzana Varjão trilham caminhos que há anos se cruzam, com admiração e respeito mútuos, desde o início da carreira dessa maga da música brasileira. Simplicidade e profissionalismo marcam a trajetória das duas baianas, que pausaram suas atividades (uma, artística; outra, literária) para servir ao ideal democrático.

Suzana Varjão e Margareth Menezes em registro no Parque Quilombo dos Palmares (AL) | Foto: Reprodução

Inspira

Franklin Mira, CEO da Téssera Hospitality, recebeu Wilson Spagnol, presidente da ABIH-BA, na primeira edição do Inspira Turismo, no Wyndham Salvador Hangar Aeroporto, na última semana. O evento foi realizado pelo Sebrae Bahia em parceria com a Téssera Hospitality. Marketing turístico, gestão de pessoas, perfil do viajante, sustentabilidade e tecnologia foram alguns dos temas tratado por especialistas de diversas áreas.

Franklin Mira, CEO da Téssera Hospitality, e Wilson Spagnol, presidente da ABIH-BA, na primeira edição do Inspira Turismo | Foto: Divulgação

Luso-baiana

De Portimão, no Algarve, chegaram para dias de sol e calor, revendo familiares e amigos, Carla Almeida e Tiago Guerreiro. Ele é português e ela é de Cachoeira e tem uma das melhores clínicas de estética daquela região do sul de Portugal. Atualmente, curtem esta semana em Morro de São Paulo, e depois de Salvador e Recôncavo retornam para a Europa em meados do próximo mês.

Carla e Tiago em temporada baiana | Foto: Duda Tawil

Vaivém

O dermatologista Diego Corrêa aproveitou uma pausa em sua intensa agenda para curtir dias especiais em Gramado com sua esposa, Manu, e a filha Alice. Entre os destaques da viagem, a família visitou o restaurante Alice e o Chapeleiro, conhecido por seu ambiente temático inspirado nas aventuras de "Alice no País das Maravilhas". A decoração lúdica e os pratos inovadores do local proporcionaram uma experiência única, deixando a pequena Alice encantada com o universo mágico do restaurante.

Diego Corrêa e a filhinha Alice curtindo o restaurante Chapeleiro, em Gramado ( | Foto: Divulgação

Lançamento

Na última quinta-feira, o Fasano Salvador deu início a sua temporada de verão com uma festa no rooftop. Com show de Bailinho de Quinta e set da DJ paulistana Nat Valverde, a festa celebrou a chegada da temporada mais amada da Bahia com a presença de muita gente bacana. Na ocasião, Rafa Meccia, PR do Hotel, também celebrou seu aniversário.

João Marcelo Passos, Rafaela Meccia e Licia Fabio | Foto: Tati Freitas

Literária

No Espaço Literatus da Faculdade de Educação da Ufba, foi lançado o livro "Navio", do escritor português António Quintas Mendes, que veio especialmente de Lisboa.

Curtinhas

Aninha Araújo e Chico Peixoto curtem temporada movimentada em Lisboa, com esticada à Fátima, onde aproveitaram para assistir à missa em homenagem à Nossa Senhora das Graças, no Santuário de Fátima. No início do mês, Chico foi empossado na Academia de Engenharia da Bahia, em noite concorridíssima.

Nina e Brenno, com a benção dos seus pais, Nino Ricardo de Menezes Meirelles e Patrica Pugas de Azevedo Lima e Carlos do Rego Brandão e Heda Miriam Cavalcanti Araújo, convidam para cerimônia do seu casamento, a realizar-se no dia 7 de dezembro, às 16h, na Casa Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo. Após a cerimônia os noivos recepcionarão os convidados no mesmo local.

Aniversários

Hoje (30): José Eduardo Catharino, Evan Salvador, Waldir Castro, Vera Pamponet Sampaio, Maurício Gueudeville Vita, Ana Cristina Lago, Virginie Peynichou Bono, Pedro Pondé, Bartô Feitosa

Amanhã (1º): João Sá, Márcia Meccia, Celice Delebosse, Murilo Brocchini

Segunda (02): ): Dôra Gonçalves, Ari Coelho, Heliana Cavalcanti, Claudia Maia