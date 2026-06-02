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JULY

Missão diplomática discute parcerias entre Brasil e África em Salvador

Coluna July desta terça-feira, 2

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Antoine de Freitas, Elmar Varjão, o embaixador Leulseged Abebe, Paulo Pan, Ellen Santana e Samuel
Antoine de Freitas, Elmar Varjão, o embaixador Leulseged Abebe, Paulo Pan, Ellen Santana e Samuel - Foto: Divulgação

Diplomática

Salvador recebe, nesta semana, uma agenda oficial voltada ao fortalecimento das relações entre Brasil e África nas áreas de construção, infraestrutura e desenvolvimento econômico. A programação conta com a presença do embaixador da Etiópia no Brasil, Leulseged Abebe. A iniciativa é liderada pelo Grupo André Guimarães e pela Beyond Africa Group, com foco na ampliação de parcerias, investimentos e oportunidades de cooperação entre os mercados brasileiro e africano.

Incentivo

A Rocca Pizzaria e Forneria recebeu os atletas do time de paranatação da Fundação José Silveira durante a última semana de treinamento realizada em Salvador. O grupo foi acolhido pelas anfitriãs Eliana e Isabella Pavetto em um momento de confraternização e incentivo ao esporte inclusivo. A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Fundação, referência na promoção da reabilitação e inclusão social na Bahia.

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Atletas da paranatação da Fundação José Silveira foram recebidos na Rocca
Atletas da paranatação da Fundação José Silveira foram recebidos na Rocca - Foto: Divulgação

Conexões

Christiane da Matta Bruni, gerente de Eventos; Misael Beirão, gerente da Unidade Pelourinho; e Crystiane Matos, gerente do Restaurante-Escola Casa do Comércio, representaram o Senac Bahia na Feira Fispal 2026, realizada em São Paulo. Durante o evento, participaram de encontros com expositores e profissionais de todo o país, fortalecendo parcerias, ampliando conhecimentos e identificando oportunidades para o desenvolvimento regional da Bahia.

Christiane Bruni, Misael Beirão e Crystiane Matos representantes do Senac Bahia na Fispal
Christiane Bruni, Misael Beirão e Crystiane Matos representantes do Senac Bahia na Fispal - Foto: Divulgação

Natalícia

O relações-públicas Marcos Palmeiras comemora aniversário nesta segunda-feira em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Aproveitando a data de forma especial, ele escolheu a cidade histórica para descansar e renovar as energias. Admirador da região e de suas tradições, o aniversariante passa o dia cercado pelo charme, cultura e tranquilidade de um dos destinos de que mais gosta na Bahia.

Marcos Palmeiras passa seu níver em Cachoeira, no Recôncavo Baiano
Marcos Palmeiras passa seu níver em Cachoeira, no Recôncavo Baiano - Foto: Divulgação

Presença

Os engenheiros baianos Cleber Campos e Dan Marambaia, da Intrix Engenharia, participaram da Oil & Gas Energy Bahia, um dos maiores eventos do setor na América Latina, realizado em Salvador. Com clientes como a Acelen em seu portfólio, a empresa se destaca pelas soluções integradas em gestão da integridade mecânica. A participação reforça o compromisso com a inovação, a segurança de processos e a eficiência industrial.

João Marcelo, Cléber Campos e Dan Marambaia
João Marcelo, Cléber Campos e Dan Marambaia - Foto: Divulgação

Internacional

O cirurgião plástico Victor Pochat acaba de ampliar sua trajetória internacional ao integrar o corpo clínico da World Class Plastic Surgeons, clínica vinculada ao The Solitaire, renomado centro médico de Bali, na Indonésia. Referência na Bahia em cirurgia da face, rejuvenescimento facial e rinoplastia, o especialista participou de uma imersão no empreendimento e já retomou sua agenda de atendimentos em Salvador.

Victor Pochat (à esquerda) é recebido por parte da equipe médica do World Class Plastic Surgeons
Victor Pochat (à esquerda) é recebido por parte da equipe médica do World Class Plastic Surgeons - Foto: Divulgação

Lançamento

A trajetória centenária da Casa Pia de São Joaquim, instituição fundada em 1799 e considerada a mais antiga de acolhimento de órfãos do Brasil, será celebrada com o lançamento do livro “Casa Pia de São Joaquim: História, Patrimônio e Missão Social”, no dia 10 de junho, em Salvador. Assinada por Daniel Rebouças, Rafael Dantas e Simone Marya de Moura, a obra terá sua renda revertida para a manutenção da escola da instituição.

Casa Pia de São Joaquim lança livro que celebra sua história e fortalece sua missão social (Tânia Rêgo, Wilson Sabadin, Divulgação)
Casa Pia de São Joaquim lança livro que celebra sua história e fortalece sua missão social (Tânia Rêgo, Wilson Sabadin, Divulgação) - Foto: Divulgação

Antoninas

Desde ontem, e até o dia 13 vindouro, com colaboração cooperativa da professora Nanci Novais, assistida por Yusha Pessôa, acontece a exposição de ex-votos e outras artes visuais Antônio! Tempo, amor e tradição . Uma mostra comemorativa dos 29 anos da trezena de Santo António de Lisboa e de Pádua, na Escola de Belas Artes da Ufba, em Canela.

E no próximo sábado, dia 6, às 16h, o Museu Margarida e Carlos Costa Pinto, em Vitória, faz o Oratório de Santo Antônio sob a batuta do maestro Keiler Rêgo.

Parisiense

Em Paris, aconteceu a vernissagem da exposição do fotógrafo baiano de Jequié, Alex Oliveira, intitulada Corps introuvable , na galeria de arte da Universidade da Sorbonne, no Quartier Latin, com curadoria de Héloïse Conesa e Paul Ardenne. A mostra segue até 19 deste. Na mesma ocasião, a galerista e marchande carioca Denise Zanet recebeu do Ministério da Cultura da França a distinção de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pela sua contribuição à difusão da cultura naquele país e no Brasil. Parabéns!

Aniversários

Hoje (02): Marcos Palmeiras, Marisa Nabuco, Amanda Lourenço, Luciene Belfort, Naira D´Angelo Alcuri Gobbo, Marcia Damasceno

Amanhã (03): Ilka Monteiro, Paula Magalhães Gusmão, Aline Lobo, Mariana Mendonça, Nelson Rocha

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