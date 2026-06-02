Missão diplomática discute parcerias entre Brasil e África em Salvador

Diplomática

Salvador recebe, nesta semana, uma agenda oficial voltada ao fortalecimento das relações entre Brasil e África nas áreas de construção, infraestrutura e desenvolvimento econômico. A programação conta com a presença do embaixador da Etiópia no Brasil, Leulseged Abebe. A iniciativa é liderada pelo Grupo André Guimarães e pela Beyond Africa Group, com foco na ampliação de parcerias, investimentos e oportunidades de cooperação entre os mercados brasileiro e africano.

Incentivo

A Rocca Pizzaria e Forneria recebeu os atletas do time de paranatação da Fundação José Silveira durante a última semana de treinamento realizada em Salvador. O grupo foi acolhido pelas anfitriãs Eliana e Isabella Pavetto em um momento de confraternização e incentivo ao esporte inclusivo. A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Fundação, referência na promoção da reabilitação e inclusão social na Bahia.

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Atletas da paranatação da Fundação José Silveira foram recebidos na Rocca - Foto: Divulgação

Conexões

Christiane da Matta Bruni, gerente de Eventos; Misael Beirão, gerente da Unidade Pelourinho; e Crystiane Matos, gerente do Restaurante-Escola Casa do Comércio, representaram o Senac Bahia na Feira Fispal 2026, realizada em São Paulo. Durante o evento, participaram de encontros com expositores e profissionais de todo o país, fortalecendo parcerias, ampliando conhecimentos e identificando oportunidades para o desenvolvimento regional da Bahia.

Christiane Bruni, Misael Beirão e Crystiane Matos representantes do Senac Bahia na Fispal - Foto: Divulgação

Natalícia

O relações-públicas Marcos Palmeiras comemora aniversário nesta segunda-feira em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Aproveitando a data de forma especial, ele escolheu a cidade histórica para descansar e renovar as energias. Admirador da região e de suas tradições, o aniversariante passa o dia cercado pelo charme, cultura e tranquilidade de um dos destinos de que mais gosta na Bahia.

Marcos Palmeiras passa seu níver em Cachoeira, no Recôncavo Baiano - Foto: Divulgação

Presença

Os engenheiros baianos Cleber Campos e Dan Marambaia, da Intrix Engenharia, participaram da Oil & Gas Energy Bahia, um dos maiores eventos do setor na América Latina, realizado em Salvador. Com clientes como a Acelen em seu portfólio, a empresa se destaca pelas soluções integradas em gestão da integridade mecânica. A participação reforça o compromisso com a inovação, a segurança de processos e a eficiência industrial.

João Marcelo, Cléber Campos e Dan Marambaia - Foto: Divulgação

Internacional

O cirurgião plástico Victor Pochat acaba de ampliar sua trajetória internacional ao integrar o corpo clínico da World Class Plastic Surgeons, clínica vinculada ao The Solitaire, renomado centro médico de Bali, na Indonésia. Referência na Bahia em cirurgia da face, rejuvenescimento facial e rinoplastia, o especialista participou de uma imersão no empreendimento e já retomou sua agenda de atendimentos em Salvador.

Victor Pochat (à esquerda) é recebido por parte da equipe médica do World Class Plastic Surgeons - Foto: Divulgação

Lançamento

A trajetória centenária da Casa Pia de São Joaquim, instituição fundada em 1799 e considerada a mais antiga de acolhimento de órfãos do Brasil, será celebrada com o lançamento do livro “Casa Pia de São Joaquim: História, Patrimônio e Missão Social”, no dia 10 de junho, em Salvador. Assinada por Daniel Rebouças, Rafael Dantas e Simone Marya de Moura, a obra terá sua renda revertida para a manutenção da escola da instituição.

Casa Pia de São Joaquim lança livro que celebra sua história e fortalece sua missão social (Tânia Rêgo, Wilson Sabadin, Divulgação) - Foto: Divulgação

Antoninas

Desde ontem, e até o dia 13 vindouro, com colaboração cooperativa da professora Nanci Novais, assistida por Yusha Pessôa, acontece a exposição de ex-votos e outras artes visuais Antônio! Tempo, amor e tradição . Uma mostra comemorativa dos 29 anos da trezena de Santo António de Lisboa e de Pádua, na Escola de Belas Artes da Ufba, em Canela.

E no próximo sábado, dia 6, às 16h, o Museu Margarida e Carlos Costa Pinto, em Vitória, faz o Oratório de Santo Antônio sob a batuta do maestro Keiler Rêgo.

Parisiense

Em Paris, aconteceu a vernissagem da exposição do fotógrafo baiano de Jequié, Alex Oliveira, intitulada Corps introuvable , na galeria de arte da Universidade da Sorbonne, no Quartier Latin, com curadoria de Héloïse Conesa e Paul Ardenne. A mostra segue até 19 deste. Na mesma ocasião, a galerista e marchande carioca Denise Zanet recebeu do Ministério da Cultura da França a distinção de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras pela sua contribuição à difusão da cultura naquele país e no Brasil. Parabéns!

Aniversários

Hoje (02): Marcos Palmeiras, Marisa Nabuco, Amanda Lourenço, Luciene Belfort, Naira D´Angelo Alcuri Gobbo, Marcia Damasceno

Amanhã (03): Ilka Monteiro, Paula Magalhães Gusmão, Aline Lobo, Mariana Mendonça, Nelson Rocha