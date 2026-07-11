Morya comemora 70 anos e celebra um legado de excelência

Celebração

A Morya celebra 70 anos de história consolidando-se como um dos maiores nomes da publicidade baiana e brasileira. Sob a liderança do CEO Cláudio Carvalho, a agência mantém seu legado de criatividade, inovação e resultados, reforçando seu protagonismo no mercado. A data marca sete décadas de contribuições relevantes para a comunicação e o fortalecimento de grandes marcas.

Fé e espiritualidade

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A comunidade cristã de Salvador ganha um novo espaço de fé e espiritualidade. Em agosto, a capela do Hospital Casa de Retiro São Francisco será reaberta ao público após um amplo processo de revitalização. À frente da iniciativa, o diretor-presidente Fábio Villas-Boas destaca a importância de preservar a história e a vocação espiritual do local. O projeto também restaurou a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a Via Sacra e os jardins da antiga Casa de Retiro.

Fábio Villas-Boas comemora a reabertura da capela da Casa de Retiro São Francisco - Foto: Divulgação

Parceria

A Fundação José Silveira (FJS) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) firmaram Termo de Colaboração para execução do Projeto Na Medida Certa, voltado à inclusão social, formação cidadã e qualificação profissional de adolescentes e jovens egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Para o superintendente da FJS, Carlos Dumet, a parceria fortalece ações de transformação social. “Quando instituições se unem por um propósito, os resultados são amplos e transformadores.”

Procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, e Carlos Dumet na assinatura da parceria pelo Projeto Na Medida Certa (Humberto Filho) - Foto: Reprodução

Inauguração

O médico Saulo Souza Silva recebe convidados, pacientes e parceiros, no dia 18, para a inauguração da Clínica Saulo Silva Medicina Integrada, em Salvador. O espaço foi concebido para oferecer uma abordagem personalizada em emagrecimento, saúde metabólica e medicina preventiva, aliando tecnologia, atendimento humanizado e acompanhamento multidisciplinar.

Saulo Souza Silva inaugura a Clínica Saulo Silva Medicina Integrada, espaço dedicado à saúde, qualidade de vida e longevidade - Foto: Divulgação

Lançamento

A biomédica esteta Poliana Momm reuniu convidados, parceiros e pacientes para apresentar o Onix, tecnologia de última geração voltada ao fortalecimento muscular, remodelação e contorno corporal. O lançamento aconteceu no Núcleo Ananda Lila, e marcou mais um investimento da profissional, que reforça seu compromisso em oferecer à Bahia tratamentos modernos, seguros e baseados em evidências.

Poliana Momm apresenta a nova tecnologia que chega a Salvador para transformar os cuidados com o corpo - Foto: Divulgação

Formanda

A escritora e poeta baiana Liz Matos viveu uma noite de especial emoção, em Vitória da Conquista, durante o culto ecumênico que integrou as solenidades de formatura em Medicina de sua sobrinha, Malu Landi Matos. A celebração aconteceu na bela Paróquia Nossa Senhora das Candeias e marcou um dos momentos mais simbólicos da conquista da nova médica.

Liz e Malu celebram, com alegria e afeto, uma noite para guardar na memória - Foto: Divulgação

Momento especial

O aniversário de Juliana Bacelar ganhou um significado ainda mais especial neste ano. À espera de Miguel, ela vive a emoção da maternidade ao lado de Felipe, enquanto Sofia aguarda ansiosa e cheia de carinho a chegada do irmãozinho. Entre os preparativos para a mudança para Salvador, Juliana celebra uma nova etapa repleta de amor, descobertas e momentos inesquecíveis.

Juliana Bacelar vive nova fase à espera de Miguel - Foto: Divulgação

Encontrão

Algumas amizades começam na escola e seguem por toda a vida. É para celebrar esses laços que o Encontrão Marista realiza sua 14ª edição no Colégio Marista Salvador, em Patamares. No dia 1º de agosto, das 15h às 21h, ex-alunos de diferentes gerações se reencontram em uma tarde de música, memórias e boas histórias. Inspirado pelo lema “Ex-Aluno Sim, Ex-Marista, Nunca”, o evento celebra vínculos construídos ao longo de décadas.

Grandiosa

No próximo dia 17, na Varanda do Sesi Rio Vermelho, o cantor e compositor Carlos Barros fará o show "Feitos na Bahia: as canções ancestrais de Maria Bethânia" em homenagem ao aniversário de 80 anos e aos mais de 60 anos de carreira da grandiosa artista santamarense.

Noite memorável

Hoje, às 19h, a Concha Acústica do TCA será palco de um marco na carreira de Sidney Magal, um dos grandes showmans da música brasileira. Escolhida pelo artista para abrir as celebrações pelos seus 60 anos de trajetória, Salvador recebe a gravação do audiovisual “Baile do Magal”, espetáculo que revisita sucessos que atravessaram gerações. A noite contará com participações de Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Gilmelândia.

Aniversários