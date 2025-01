Museu da Misericódia reabre ao público após três anos e com exposição inédita em homenagem a Floriano Teixeira

Provedor da Santa Casa, José Antônio Rodrigues Alves, Ana Elisa Novis e Antonio Risério - Foto: Tardo Marketing

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia voltou a mostrar os seus tesouros.

Além das melhorias estruturais, o local inaugura uma exposição inédita dedicada ao artista plástico Floriano Teixeira, intitulada “O cotidiano lírico de Floriano Teixeira”, com boa parte das obras cedidas por colecionadores e galeristas. A iniciativa tem como objetivo a preservação do patrimônio histórico e de valorização do turismo cultural na capital baiana. Para comemorar a grande data, também foi lançado o livro Santa Casa de Misericórdia: quando palavra é ação, 475 anos de memórias.

Arraso

A querida médica Analuzia Moscoso de Carvalho vivenciou momentos de alegria e emoção, na prestigiada comemoração do seu aniversário, no Wish Hotel da Bahia, no Dia de Santa Luzia, 13 deste. A linda decoração iluminada com tema natalino provocou inúmeros elogios. Teve Papai Noel, Mamães Noel, bandas, cover, centenas de mulheres bonitas e elegantes. Mais de 550 amigas passaram para abraçar a anfitriã, numa noite inesquecível. Analuzia arrasou ao lado dos seus filhos, André e Artur.

A aniversariante Analuzia Moscoso de Carvalho ao lado dos filhos, André e Artur | Foto: Enzo

Festejada

Nino Nogueira recebeu no seu rooftop, com produção inspirado no Marrocos, para festejar o niver com buffet do Silva cozinha, os famosos perus da Sônia Steele e música por conta do DJ Chamusca. Convidados: Zoila Andrade, Elide e Ricardo Gaban, Ester e Fabio Cheberle, Sônia Steele, Priscila Nogueira, Claudia Garcia, Ana Claudia e Ricardo Silveira, Monica e Marcelo Sacramento, Nanda Lebram, Antonio e Rodrigo Gatto, Aninha Franco, Patrícia e Alexandre Visneski, Leninha Pedreira, Milton Martinelli, Laura e Rafaela Tanuri, entre outros.

Nino Nogueira reúne amigos para celebrar data natalícia | Foto: Divulgação

Emérita

Depois de ser tema de Signos em transe: uma fortuna crítica sobre a semiótica de Lícia Soares de Souza, apresentada e organizada por Taurino Araújo, Lícia Soares de Souza, doutora em Semiótica pela Universidade do Quebec, está feliz da vida com a sagração de professora emérita da Universidade da Bahia, na última sexta-feira, e pelo Prêmio Literatura Clarice Lispector 2024, na categoria Romance ficcional. A cerimônia acontecerá em fevereiro, no Copacabana Palace.

Lícia, nova professora emérita da Universidade da Bahia, ao lado de Taurino Araújo e Soraya | Foto: Divulgação

Especial

O dia 8 foi o aniversário de uma pessoa muito especial e querida, Else Coutinho, que este ano resolveu festejar a data no aconchego da família, na paradisíaca Itacimirim, ao lado de suas filhas, Melina e Andrea, da irmã Eliane, do neto Diego e do bisneto Gustavo. Mas as amigas Florzinha Tavares, Alicinha Neves, Ceres Marinho e Tânia Mara da Silveira não deixaram de ir abraçar a aniversariante, que ficou muito feliz pelo carinho recebido.

A aniversariante Else Coutinho recebe amigas em dia de níver | Foto: Divulgação

Excelência

O Grupo Cita recebeu o Prêmio Benchmarking Saúde 2024. Os médicos diretores da Novaclin, Alexandre Ibrahim Uehbe e Cláudia Costa, e da IBIS, Rafael Carvalho e Viviane Machicado, compareceram à premiação junto ao CEO, Carlos Cunha, e celebraram o título de liderança em Serviço de Infusão de Imunobiológicos. Na ocasião, o presidente da holding se destacou, levando também o troféu “Destaque M&A”.

Carlos Cunha e Fernando Torelli em dia de premiação (Roberto Abreu) | Foto: Divulgação

Diálogo

O advogado baiano Danilo Oliveira Costa, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, foi o anfitrião de um exclusivo jantar no restaurante Trapiche, no dia 10. O evento reuniu diretores de Detrans de todo o Brasil, representantes da Secretaria Nacional de Trânsito e demais autoridades da área de trânsito, integrando a programação oficial do Encontro Nacional dos Detrans. O jantar foi um momento de diálogo e fortalecimento de laços em prol da governança no Sistema Nacional de Trânsito.

Encontro de Líderes no Trânsito acontece em Salvador | Foto: Divulgação

Cultural

A Academia de Cultura da Bahia, que tem como presidente Benjamin Batista, promove a solenidade de posse dos novos acadêmicos, amanhã, no Portobello Ondina, e todos serão brindados com a apresentação do espetacular Coral dos Odontólogos da Bahia, que tem na regência o seu excelente confrade, maestro Alcides Lisboa.

Lua de Mel

Depois de uma semana movimentada, com almoços e jantares com a família e amigos paulistas, e o tradicional jantar de ensaio, que culminou com o animado casamento na Casa Baluarte, Nina Meirelles e Brenno Brandão embarcaram para lua de mel que iniciou na região da Alsácia e terminará na bela Paris, antes do retorno a Salvador, onde passarão a residir.

Curtinha

Os queridos Denise Peixoto e Antônio Coutinho, junto com familiares e amigos do peito, estão no Vale do Loire, na França, curtindo os eventos pré-casamento, cuja celebração acontecerá amanhã, num dos castelos da região.

Deliciosa

Amanhã, na Lê Docit, Barra, às 17h30, Janette Tawil Hage estará autografando o livro Minha Família & Pratos, com páginas recheadas de histórias afetivas e receitas deliciosas.

Aniversários

Hoje (19): Berna Farias,

Amanhã (20): Edinélia Maria Rodrigues de Almeida