“Na Pele de Carybé”: longa ficcional mergulha no universo do artista plástico argentino

Um mergulho no universo do artista plástico Héctor Julio Páride Bernabó, o Carybé. Esse é o resumo do novo longa ficcional da Têm Dendê Produções em coprodução com o diretor argentino Miguel Kohan, Na Pele de Carybé, em fase de desenvolvimento e pesquisa.

O projeto será ambientado entre Salvador — cidade escolhida pelo artista para viver — e Argentina, seu país de origem. O filme apresenta a história de Pierre, um ator que está passando por uma crise amorosa que o afeta profissionalmente.

O V Fórum de Oncologia, promovido pela Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, será realizado hoje e amanhã, no Hotel Deville, em Itapuã. Durante o evento, serão homenageados o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ex-ministra Nísia Trindade e o médico Aristides Maltez Filho. O médico Pascoal Marracini, que dirige a ABIFICC, vai presidir o encontro e destaca que o Fórum vai discutir temas importantes para a Oncologia e o SUS.

A médica baiana Vanessa Bião Andrade concluiu a sua especialização em Dermatologia com um estágio complementar no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Em Portugal, fez estudos e acompanhou tratamentos de alta complexidade e cirurgias dermatológicas realizadas por renomados especialistas. A especialização de Vanessa em Dermatologia foi realizada no Hospital Santa Izabel, da Santa Casa da Misericórdia, com uma equipe de professores de referência na área.

Mito Calabrich apagou as velinhas no último dia 3, com um jantar animado, em família, no Yacht Club. Ele estava junto a sua amada, Carla, seus filhos Ingo Calabrich e a noiva, Marcelinha, o seu filho do meio, Daniel, a filha princesa Beatriz. Marcaram presença também a amiga de longas datas Carmen Luiza e o comandante e escritor Fran Hersh, amigo croata que está em visita a Salvador.

O Festival Artes do Mundo está movimentando o Shopping Barra, reunindo artesanato, decoração, moda e gastronomia de diversos países, na Praça Central Euvaldo Luz. O evento, que segue até o dia 20, oferece aos visitantes uma imersão em tradições internacionais, com produtos autênticos e exclusivos.

Em sintonia com a preocupação global relacionada ao bullying, as escolas do Inspired Group em Salvador – Gurilândia e Land School – reforçam seu compromisso com um ambiente educacional seguro, inclusivo e livre de assédio, por meio de uma política ativa de prevenção ao bullying. Entre as medidas do grupo, está a realização da Semana de Prevenção ao Bullying, que acontece entre os dias 7 e 11. Durante o período, alunos participam de diversas dinâmicas.

Com a Páscoa se aproximando, a RedeMix preparou uma experiência especial para os apreciadores de vinho. Hoje, a partir das 17h, os clientes que estiverem na unidade do Chame-Chame poderão fazer uma degustação com rótulos renomados da Vinícola Montes, sob a orientação especial do sommelier Juan Pablo Velasco.

Entrevista com Magali Santana – franqueada da Casa Cor Bahia (Gabriela Dantro)

Quais as expectativas para esta edição, que contará com sua direção pela segunda vez?

As expectativas são muito positivas! O aprendizado da edição anterior foi valioso, e um dos pontos mais importantes foi expandir os horizontes da CASACOR, abrindo espaço para possibilidades inéditas. Introduzimos o palco de eventos e trouxemos marcas que nunca haviam participado, especialmente aquelas de segmentos além da arquitetura, que passaram a enxergar na CASACOR uma oportunidade estratégica de crescimento e visibilidade.

Quais foram os aprendizados na primeira edição sob sua direção, em 2024?

O principal aprendizado foi consolidar um evento alinhado às práticas ESG, garantindo que grande parte dos materiais utilizados seja destinada ao reuso. Além disso, abrir um espaço histórico que permaneceu inacessível ao público por quase 290 anos foi uma experiência transformadora. Descobrir e revelar novas camadas dessa história secular se tornou um dos grandes propósitos da mostra.

Quais os motivos para a escolha do Convento Nossa Senhora das Mercês como sede da CASACOR 2025?

A escolha do Convento Nossa Senhora das Mercês vai além de sua arquitetura imponente. Trata-se de um espaço de grande valor cultural, que carrega memórias afetivas de gerações. São mais de dez gerações de alunos que passaram por ali, criando uma conexão única com a cidade. Abrir esse local ao público e resgatar sua história, antes inacessível para muitos, é uma provocação que nos inspira profundamente.

Como se dará o tema da CASACOR este ano com a história desse edifício histórico?

O tema Semear Sonhos dialoga diretamente com a história do Convento Nossa Senhora das Mercês, um espaço que, ao longo dos séculos, abrigou conhecimento, cultura e espiritualidade. Assim como a mostra propõe repensar as cidades como ecossistemas vivos, o convento se torna um símbolo dessa integração entre passado e futuro. A CASACOR 2025 transforma esse edifício histórico em um laboratório de ideias, onde a memória arquitetônica se une a novas soluções para imaginar um morar mais sustentável e conectado com a natureza e a coletividade.