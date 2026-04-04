Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > JULY
COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
ACERVO DA COLUNA
Publicado sábado, 04 de abril de 2026 às 2:01 h | Autor: Alexandra Isensee

Nanda Lebram recebe degustação de Páscoa na Maison do Horto

Coluna July deste sábado, 4

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Nanda Lebram e Carol Contelli, da Biscoitê, durante degustação de Páscoa
Nanda Lebram e Carol Contelli, da Biscoitê, durante degustação de Páscoa -

A Maison do Horto, comandada pela empresária Nanda Lebram realizou o evento “Degustação de Ovos de Páscoa e Presentes Especiais”, reunindo experiências sensoriais e lançamentos em um ambiente sofisticado. O encontro aconteceu no Horto Office e contou também com degustação dos ovos da Biscoitê, que apresentou sua coleção 2026 com o tema “La Dolce Páscoa”, apostando em sabores autorais, estética italiana e opções que vão de mimos delicados a presentes premium.

Formanda

Christiane da Matta Bruni e Mario Bruni comemoram, com alegria e orgulho, a graduação da filha caçula, Marcella da Matta Bruni, em Relações Internacionais pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. A conquista também é celebrada com carinho pela irmã, Raffaela da Matta Bruni, que acompanha de perto essa importante etapa da trajetória da caçula. Após concluir o curso, Marcella já planeja seguir com os estudos e realizar um MBA.

Tudo sobre July em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Família reunida para celebrar a conquista de Marcella
Família reunida para celebrar a conquista de Marcella | Foto: Divulgação

Amigos NOLT

Durante um fim de semana na Chapada Diamantina, um grupo de amigos reunidos pela Happy Tour decidiu transformar a boa convivência em iniciativa permanente. A ideia partiu de Helaine Schindler, Helaine Meyer e Jane Silva, que propuseram a criação do Amigos NOLT, iniciativa voltada a reunir homens e mulheres 60+ para momentos de convivência, integração e troca de experiências, além de promover encontros, passeios e atividades sociais. A proposta celebra uma fase da vida marcada por autonomia, novas experiências e muita convivência.

Helaine Meyer e Jane Silva criam grupo voltado à integração +60
Helaine Meyer e Jane Silva criam grupo voltado à integração +60 | Foto: Divulgação

Medalha

O enólogo Ricardo Morari tem bons motivos para brindar em 2026. À frente dos processos de produção na Cooperativa Vinícola Garibaldi, no Rio Grande do Sul, comemora a medalha de ouro conquistada pelo espumante Garibaldi Chardonnay no tradicional Chardonnay du Monde, realizado em Borgonha, na França— berço da uva que dá nome à premiação. Reconhecido pelo rigor técnico, o concurso reuniu centenas de rótulos de diversos países. Para Morari, o resultado reforça a consistência do trabalho da cooperativa, que já havia subido ao topo do pódio na edição anterior.

Ricardo Morari celebra medalha de ouro no Chardonnay du Monde
Ricardo Morari celebra medalha de ouro no Chardonnay du Monde | Foto: Divulgação| Exata Comunicação

Alegre

Pilotada por Vanderce Ferreira, a 37a Caravana da Alegria da Bahia segue na próxima semana para o 43⁰ Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, em Fortaleza. Logo depois, eles rumam para desbravar a região do Cariri onde, na cidade do Crato, serão recebidos pelo prefeito André Barreto Esmeraldo, o secretário de Turismo, Antônio Morais Brito e a secretária de Cultura, Fabiana Vieira.

Páscoa

O Grupo Soho preparou, para a Semana Santa deste ano, os Especiais de Páscoa — opções que levam a assinatura de requinte e contemporaneidade características dos restaurantes da marca. De 3 a 5 de abril, seis casas do grupo oferecem ao público variedades em seus cardápios pensadas para a celebração. Ao todo, serão sete pratos com o toque do mar em suas composições, além de duas opções doces especiais.

Aniversários

Hoje (4): Eliane Carvalho, Fabyano Teixeira, Flávio Freitas Roth, Gracinha Lebram, Fátima Gaudenzi, Sâmia D'Angelo Alcuri Gobbo

Amanhã (5): Izabel Portela, Karina Muniz, Tina Lima, Mauricio Nunes, Carmem Dolores Bittecourt

Segunda (6): Maria Anita Sá, Paulo Cesár Ribeiro, André Maron, Lívia Patsalides Jasmin Tawil

Entrevista Alma Baiana com Claudia Lacerda | Núcleo GAB – Medicina Integrada

Claudia Lacerda | Núcleo GAB
Claudia Lacerda | Núcleo GAB | Foto: Divulgação

O que é o lipedema e como se manifesta no corpo da mulher?

O lipedema é uma condição crônica, predominantemente feminina, marcada por um acúmulo desproporcional de gordura — geralmente em pernas e, em alguns casos, braços. Mas o ponto central é que não se trata de “gordura comum”. É um quadro que envolve inflamação, dor, sensibilidade ao toque e uma tendência aumentada a hematomas. Quando a mulher entende isso, muda completamente a forma de se cuidar — e, principalmente, ela para de se culpar.

Quais sinais ajudam a diferenciar lipedema de retenção de líquido ou ganho de peso?

Existem sinais bastante característicos. Um deles é o aumento simétrico das pernas — e frequentemente os pés ficam poupados, o que cria um “degrau” na região do tornozelo. Outro ponto é a dor ao toque, a sensação de peso nas pernas e os hematomas que aparecem com facilidade. E há um padrão muito comum: a paciente emagrece no tronco, mas as pernas mudam pouco, mesmo com dieta e exercício bem feitos.

Quais impactos o lipedema pode trazer para a saúde física e emocional?

No corpo, pode haver dor crônica, cansaço, piora da tolerância ao exercício e limitação funcional — e isso tende a reduzir a qualidade de vida. No emocional, o impacto é enorme: sensação de inadequação, baixa autoestima e a ideia de que “nada funciona”. Quando a mulher é acolhida com diagnóstico correto, ela volta a ter direção e perspectiva.

Por que o acompanhamento multidisciplinar é tão importante?

Porque lipedema não é um problema de uma única especialidade. Ele envolve metabolismo, inflamação, dor, função muscular, comportamento, sono e, muitas vezes, saúde emocional. Quando cada profissional atua isoladamente, a paciente recebe orientações fragmentadas. O cuidado integrado aumenta adesão, melhora sintomas e dá previsibilidade ao processo.

Como o Núcleo GAB trabalha com essas pacientes?

Tratamos como um projeto de saúde. Fazemos uma avaliação completa — clínica e metabólica — e construímos um plano que integra nutrição, treino, composição corporal, sono, controle inflamatório e encaminhamentos estratégicos quando necessário, como fisioterapia especializada. O diferencial é que a paciente não recebe “um conselho”. Ela recebe direção, acompanhamento e ajustes ao longo do caminho.

Que orientação daria para mulheres que suspeitam ter lipedema, mas ainda não buscaram avaliação?

A primeira é: não normalize dor e frustração. Se há desproporção persistente, sensibilidade, hematomas fáceis e pouca resposta nas pernas apesar de esforço, vale investigar. A segunda é procurar um profissional atualizado. E a terceira é entender que existe tratamento — e que ele começa com diagnóstico correto. A partir daí, as escolhas passam a fazer sentido e o corpo volta a responder de forma satisfatória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags

coluna da july coluna july july

Relacionadas:

Ver todas

Assine a newsletter e receba conteúdos da coluna O Carrasco