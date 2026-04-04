Nanda Lebram recebe degustação de Páscoa na Maison do Horto

Nanda Lebram e Carol Contelli, da Biscoitê, durante degustação de Páscoa - Foto: Divulgação

A Maison do Horto, comandada pela empresária Nanda Lebram realizou o evento “Degustação de Ovos de Páscoa e Presentes Especiais”, reunindo experiências sensoriais e lançamentos em um ambiente sofisticado. O encontro aconteceu no Horto Office e contou também com degustação dos ovos da Biscoitê, que apresentou sua coleção 2026 com o tema “La Dolce Páscoa”, apostando em sabores autorais, estética italiana e opções que vão de mimos delicados a presentes premium.

Formanda

Christiane da Matta Bruni e Mario Bruni comemoram, com alegria e orgulho, a graduação da filha caçula, Marcella da Matta Bruni, em Relações Internacionais pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. A conquista também é celebrada com carinho pela irmã, Raffaela da Matta Bruni, que acompanha de perto essa importante etapa da trajetória da caçula. Após concluir o curso, Marcella já planeja seguir com os estudos e realizar um MBA.

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Família reunida para celebrar a conquista de Marcella | Foto: Divulgação

Amigos NOLT

Durante um fim de semana na Chapada Diamantina, um grupo de amigos reunidos pela Happy Tour decidiu transformar a boa convivência em iniciativa permanente. A ideia partiu de Helaine Schindler, Helaine Meyer e Jane Silva, que propuseram a criação do Amigos NOLT, iniciativa voltada a reunir homens e mulheres 60+ para momentos de convivência, integração e troca de experiências, além de promover encontros, passeios e atividades sociais. A proposta celebra uma fase da vida marcada por autonomia, novas experiências e muita convivência.

Helaine Meyer e Jane Silva criam grupo voltado à integração +60 | Foto: Divulgação

Medalha

O enólogo Ricardo Morari tem bons motivos para brindar em 2026. À frente dos processos de produção na Cooperativa Vinícola Garibaldi, no Rio Grande do Sul, comemora a medalha de ouro conquistada pelo espumante Garibaldi Chardonnay no tradicional Chardonnay du Monde, realizado em Borgonha, na França— berço da uva que dá nome à premiação. Reconhecido pelo rigor técnico, o concurso reuniu centenas de rótulos de diversos países. Para Morari, o resultado reforça a consistência do trabalho da cooperativa, que já havia subido ao topo do pódio na edição anterior.

Ricardo Morari celebra medalha de ouro no Chardonnay du Monde | Foto: Divulgação| Exata Comunicação

Alegre

Pilotada por Vanderce Ferreira, a 37a Caravana da Alegria da Bahia segue na próxima semana para o 43⁰ Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, em Fortaleza. Logo depois, eles rumam para desbravar a região do Cariri onde, na cidade do Crato, serão recebidos pelo prefeito André Barreto Esmeraldo, o secretário de Turismo, Antônio Morais Brito e a secretária de Cultura, Fabiana Vieira.

Páscoa

O Grupo Soho preparou, para a Semana Santa deste ano, os Especiais de Páscoa — opções que levam a assinatura de requinte e contemporaneidade características dos restaurantes da marca. De 3 a 5 de abril, seis casas do grupo oferecem ao público variedades em seus cardápios pensadas para a celebração. Ao todo, serão sete pratos com o toque do mar em suas composições, além de duas opções doces especiais.

Aniversários

Hoje (4): Eliane Carvalho, Fabyano Teixeira, Flávio Freitas Roth, Gracinha Lebram, Fátima Gaudenzi, Sâmia D'Angelo Alcuri Gobbo

Amanhã (5): Izabel Portela, Karina Muniz, Tina Lima, Mauricio Nunes, Carmem Dolores Bittecourt

Segunda (6): Maria Anita Sá, Paulo Cesár Ribeiro, André Maron, Lívia Patsalides Jasmin Tawil

Entrevista Alma Baiana com Claudia Lacerda | Núcleo GAB – Medicina Integrada

Claudia Lacerda | Núcleo GAB | Foto: Divulgação

O que é o lipedema e como se manifesta no corpo da mulher?

O lipedema é uma condição crônica, predominantemente feminina, marcada por um acúmulo desproporcional de gordura — geralmente em pernas e, em alguns casos, braços. Mas o ponto central é que não se trata de “gordura comum”. É um quadro que envolve inflamação, dor, sensibilidade ao toque e uma tendência aumentada a hematomas. Quando a mulher entende isso, muda completamente a forma de se cuidar — e, principalmente, ela para de se culpar.

Quais sinais ajudam a diferenciar lipedema de retenção de líquido ou ganho de peso?

Existem sinais bastante característicos. Um deles é o aumento simétrico das pernas — e frequentemente os pés ficam poupados, o que cria um “degrau” na região do tornozelo. Outro ponto é a dor ao toque, a sensação de peso nas pernas e os hematomas que aparecem com facilidade. E há um padrão muito comum: a paciente emagrece no tronco, mas as pernas mudam pouco, mesmo com dieta e exercício bem feitos.

Quais impactos o lipedema pode trazer para a saúde física e emocional?

No corpo, pode haver dor crônica, cansaço, piora da tolerância ao exercício e limitação funcional — e isso tende a reduzir a qualidade de vida. No emocional, o impacto é enorme: sensação de inadequação, baixa autoestima e a ideia de que “nada funciona”. Quando a mulher é acolhida com diagnóstico correto, ela volta a ter direção e perspectiva.

Por que o acompanhamento multidisciplinar é tão importante?

Porque lipedema não é um problema de uma única especialidade. Ele envolve metabolismo, inflamação, dor, função muscular, comportamento, sono e, muitas vezes, saúde emocional. Quando cada profissional atua isoladamente, a paciente recebe orientações fragmentadas. O cuidado integrado aumenta adesão, melhora sintomas e dá previsibilidade ao processo.

Como o Núcleo GAB trabalha com essas pacientes?

Tratamos como um projeto de saúde. Fazemos uma avaliação completa — clínica e metabólica — e construímos um plano que integra nutrição, treino, composição corporal, sono, controle inflamatório e encaminhamentos estratégicos quando necessário, como fisioterapia especializada. O diferencial é que a paciente não recebe “um conselho”. Ela recebe direção, acompanhamento e ajustes ao longo do caminho.

Que orientação daria para mulheres que suspeitam ter lipedema, mas ainda não buscaram avaliação?

A primeira é: não normalize dor e frustração. Se há desproporção persistente, sensibilidade, hematomas fáceis e pouca resposta nas pernas apesar de esforço, vale investigar. A segunda é procurar um profissional atualizado. E a terceira é entender que existe tratamento — e que ele começa com diagnóstico correto. A partir daí, as escolhas passam a fazer sentido e o corpo volta a responder de forma satisfatória.