Noite de premiação do Barra Mulher 2025 revela elenco brilhante e inspirador

André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra, e a atriz Edvana Carvalho, uma das homenageadas do Barra Mulher 2025 - Foto: Roberto Abreu

A atriz Edvana Carvalho foi uma das homenageadas no Barra Mulher 2025, idealizado e realizado pelo Shopping Barra e Enashopp. Edvana parou o país com a icônica “Inácia”, na telenovela Renascer, da Rede Globo. Na próxima segunda-feira, a baiana estreia mais um trabalho que promete ser sucesso, em Vale Tudo, com a personagem Eunice. Para conhecer as trajetórias das vencedoras, o Shopping promove exposição aberta ao público desde ontem, no Barra Gourmet, além de estampar peças publicitárias por toda capital.

André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra, e a atriz Edvana Carvalho, uma das homenageadas do Barra Mulher 2025 | Foto: Roberto Abreu

Internacional

Na segunda, Carol Nunes, filha dos advogados Carla Batista Neves e Manoel Nunes, viaja para Europa como pesquisadora do Willem C. Vis Moot, competição de arbitragem internacional que promove o estudo do Direito Internacional Privado. O evento reúne estudantes que se enfrentam em Viena, na Áustria, simulando um procedimento arbitral baseado na Convenção de Viena em Compra e Venda Internacional de Mercadorias. A participação da equipe brasileira representa um importante marco de excelência acadêmica e internacionalização para a Faculdade Baiana de Direito, onde Carolina é acadêmica.

A pesquisadora Carol Nunes e os pais, Manoel Nunes e Carla Batista Neves | Foto: Divulgação

Novo comando

Durante coquetel no Clube Naval da Cabana da Barra, na última quarta, o almirante Gustavo Garriga foi apresentado à sociedade como novo comandante do 2° DN, sucedendo o almirante Cambra. Amanhã, Garriga vai participar da Missa Solene Devocional na Basílica do Bonfim junto a sua esposa, Andréa, quando o religioso casal será recebido pelos membros da secular Irmandade da Colina Sagrada. A cerimônia religiosa ocorrerá às 7h30.

Almirante Garriga com Andréa, Nelson José de Carvalho e Marcelo Sacramento, no Clube Naval | Foto: Divulgação

Bate-papo

A empresária Moema Pitanga foi uma das convidadas a prestigiar a inauguração da nova unidade da Sleep Design Simmons, na Barra, da empresária Flávia Paes Mendonça, na última terça. O encontro reuniu empresárias, arquitetas e decoradoras num bate-papo sobre sono e qualidade de vida, conduzido pela médica especialista no tema, Mônica Medrado, e Olga Fonseca, diretora de marketing da Simmons Brasil.

Moema Pitanga prestigia evento com Mônica Medrado sobre saúde e sono | Foto: Victoria Rabello

Planejamento

No Mês Internacional das Mulheres, a advogada Simone Neri reforça a importância do planejamento sucessório, patrimonial e matrimonial como aliados das empreendedoras. Medidas como pacto antenupcial, testamento e alteração do regime de bens evitam disputas familiares, reduzem tributos e protegem a trajetória construída, inclusive em casos de divórcio ou falecimento.

Simone Neri, advogada especializada em Planejamento Patrimonial e Sucessório | Foto: Divulgação

Comemoração

Empresários do setor supermercadista prestigiaram o evento de lançamento da indústria de alimentos São Braz na Bahia, na última quarta, durante jantar no Restaurante Amado, em Salvador. O presidente, Leonel Freire, comemorou este importante marco na trajetória de mais de 70 anos da empresa. O evento deu o start nas comemorações da inauguração, que ocorreu ontem, em Conceição do Jacuípe.

Leonel Freire recebeu os convidados para inauguração da São Braz na Bahia | Foto: Enzo Ângelo

Solenidade

Na manhã de quinta-feira, na sede do Segundo Distrito Natal, aconteceu a transmissão do cargo de comandante. O vice-almirante Antônio Carlos Cambra transferiu a missão para o vice-almirante Gustavo Calero Garriga Pires, que na foto está ladeado por Joaci Góes e Walter Pinheiro. Na oportunidade, o novo comandante dirigiu-se à seleta platéia, destacando as ações do seu antecessor e a honra que sentia em comandar o importante Distrito da Marinha do Brasil.

O presidente do IGHB, Joaci Góes, e o presidente da Tribuna, Walter Pinheiro, ladeando o novo comandante do Gustavo Calero Garriga Pires | Foto: Divulgação

Errante

O filme baiano "Marcos, O Errante", de Thiago Brandão, com Marcos Pereira, terá três sessões de lançamento em abril vindouro: no dia 4, no Cine Theatro Cachoeirano, em Cachoeira; nos dias 6, no Cine Glauber Rocha, e no dia 8, na Sala Walter da Silveira, ambos em Salvador.

Junina

No ritmo do forró, a Capital do São João, Santo Antônio de Jesus, lançou a maior festa junina do interior da Bahia durante o concorrido almoço, na churrascaria Boi Preto, em Salvador. Durante o evento, Genival Deolino, prefeito de SAJ, Cristina Santana, vice-prefeita, e Silvia Brito, secretária de Cultura, Turismo e Juventude, apresentaram o calendário junino, destacando o período do São João, de 19 a 24 de junho, no principal destino turístico junino da Bahia. O evento reuniu artistas, empresários, políticos, imprensa e convidados em geral.

Temporada

A Orquestra Neojiba deu início à temporada 2025 com o concerto de abertura da Série Salvador Sinfônica, reunindo expressões do nacionalismo musical de Brasil, Estados Unidos, Argentina e Finlândia. A apresentação acontece hoje, às 19h, no Teatro Salesiano, com entrada gratuita, sob a regência do maestro Ricardo Castro.

Aniversários

Hoje (29): Erasmo Viana, Islaim Xavier, Paulo Furtado, Tiago Cunha

Amanhã (30): Madalena Lopes Pontes, Beatriz Kruschewsky, Isabela Loureiro Cabral

Segunda (31): Janete Freitas, Carlos Andrade Jr., Marcus Metting, Emília Uanús, Pedro Machado Lima, Liana Allegro, Patrícia Príncipe de Oliveira, Aninha Franco, Sérgio Pessoa, Aurora D'Angelo Alcuri, Jacqueline Pozzana