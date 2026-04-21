Nova diretoria da Câmara Portuguesa de Comércio da Bahia é empossada

A Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria da Bahia inicia novo ciclo sob o comando de José Castelo Branco - Foto: Divulgação

Nova diretoria

A Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria da Bahia realizou a assembleia de instalação de sua nova diretoria, marcando o início de um novo ciclo voltado ao fortalecimento das relações econômicas, institucionais e culturais entre a Bahia e Portugal. O empresário José Castelo Branco assume a presidência da entidade. A nova gestão assume com o compromisso de intensificar a atuação da Câmara com conexão entre empresas, investidores e instituições dos dois países.

Safari

No sábado, 18, Joaquim celebrou seus 2 anos com uma encantadora festa de tema “Suricato no Safari” que encantou os convidados com uma decoração lúdica e cheia de elementos da vida selvagem. A celebração reuniu familiares em um ambiente marcado pelo carinho e pela alegria, contando com a presença dos pais, Emile e João, e dos avós Carlos Leal, Cristiane, Aloísio e Meire. O bolo, assinado por Sheilla Bolos, e os biscoitos de Rita Landeiro foram destaques entre os convidados.

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Joaquim celebra 2 aninhos ao lado de quem mais te ama | Foto: Divulgação

Reconhecimento

Vilsana Piccoli e Marcos Galvão, sócios do restaurante Racletto, referência em alta gastronomia internacional, são capa da 5ª edição da revista Próximo Nível, lançada esta semana em Portugal. A publicação destaca a trajetória do casal em matéria assinada por Gádia Santos, que, em novembro de 2025, entregou a Vilsana o Prêmio Internacional Europa-Brasil de Gastronomia e Superação.

Vilsana e Marcos celebram destaque na imprensa europeia | Foto: Divulgação

Destaque

Reconhecimento que ultrapassa fronteiras e reafirma a força da arquitetura autoral. O arquiteto Márcio José foi premiado como destaque na especificação de produtos da Roca, uma das marcas mais respeitadas do setor. Como parte da conquista, participou de uma imersão em Lisboa, explorando a reconstrução da cidade após o terremoto de 1755, referência em planejamento urbano. A experiência reforça seu compromisso com excelência, técnica e sensibilidade.

Márcio José, entre excelência técnica e inspiração global na arquitetura contemporânea | Foto: Divulgação

Bastidores

O Catering Mari Carvalho, liderado pela empresária baiana Mariana Carvalho, vive uma fase de destaque nos grandes espetáculos em Salvador. Com agenda robusta para 2026, a marca assina o catering de shows como Guns N’ Roses, Djavan e Roupa Nova, consolidando-se como referência em camarins personalizados. Com mais de 450 produções no portfólio, Mariana alia experiência e excelência em operações de alto padrão, atendendo artistas nacionais e internacionais.

Mariana Carvalho: a mente por trás dos bastidores | Foto: Divulgação

Merecida

Teila Bendicchi e Ramon Barreto estiveram turistando pelo Caribe, com paradas no Panamá, Cartagena e San Andrés. Em clima de descanso merecido, o casal aproveitou dias de leveza, paisagens paradisíacas e experiências inesquecíveis. O roteiro, cuidadosamente planejado por Teila, seguiu o fluxo do amor — conduzindo cada destino com charme, sintonia e liberdade.

Teila Bendicchi e Ramon Barreto, explorando novos destinos e colecionando momentos inesquecíveis | Foto: Divulgação

Matrix

Mila e Frank Caramelo, à frente da MC8 Interiores, assinam a Academia Matrix na CASACOR Bahia 2026, um dos ambientes mais aguardados da mostra. O projeto traz uma releitura contemporânea dos espaços de treino, unindo alta performance, tecnologia e design sensorial, com equipamentos da Matrix Fitness. Inspirado no tema “Mente e Coração”, propõe uma academia como refúgio de autocuidado e conexão.

Mila e Frank Caramelo imprimem identidade e inovação à Academia Matrix na Casa Cor | Foto: Divulgação

Lançamento

Waldeck Ornélas vem escrevendo sobre os mesmos problemas há dez anos: ferrovias que não saem do papel, rodovias deterioradas, hidrovia abandonada e portos sem intermodalidade. Agora, mais de uma centena desses artigos foi reunida no livro Bahia: Urgências do Presente, publicado pelo Instituto Desenvolve Bahia. A obra será lançada em 23, às 17h30, na Livraria Leitura do Salvador Shopping, e também estará disponível na Amazon.

Coletânea

Com a assinatura do psicólogo, poeta, escritor e editor Paulo de Tarso Barreto de Sousa será lançada em maio, pela Editora Alacazim, a coletânea Doze Contos de Reis e Rainhas. São elas e eles os autores: Lis Jasmin, Benilda Amorim, Cristina Menezes Sá, Fátima Gomes, Cláudia Lago, Heloia Lima, Marys Machado, Monaliza Matta, Dirceu Bueno Guedes e o próprio Paulinho.

Experiência

O Restaurante Carvão apresenta seu novo Menu Experiência, um percurso gastronômico em sete etapas que traduz a essência da casa e reforça sua identidade centrada na cozinha de fogo. Idealizado pelo chef Guto Lago, o menu foi concebido para valorizar o que há de mais marcante no restaurante: a técnica de extrair o melhor da carne, respeitando sabores, texturas e processos que ressaltam a brasa como protagonista. O novo menu, servido apenas no jantar, chega como uma imersão sensorial guiada por diferentes cortes, preparos e combinações.

Aniversários

Hoje (21): Lívia Calmon, Norma Martins, César Phileto, Aldaci (Dadá) dos Santos, Mavi Faria de Souza, Eleanor Mendes de Oliveira