“Nunca desista dos seus sonhos”, diz Janete Vaz

Janete Vaz - Foto: Divulgação

A empreendedora, cofundadora e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, Janete Vaz, é uma das palestrantes no 1º do Summit de Negócios Made In Bahia, nesta quarta-feira, 30.

Qual é a expectativa para participar do Summit de Negócios Made In Bahia?

É muito boa, porque é importante estar na Bahia e poder compartilhar a relevância do protagonista e da liderança feminina nos negócios. E poder falar sobre “Saúde e Bem-estar nas organizações”, trazendo a expertise do Sabin, é importante, uma vez que o Summit reunirá homens e mulheres do mundo corporativo e autoridades em busca de uma sinergia para o fortalecimento das relações empresariais na Bahia, estado onde estamos desde 2009.

O Sabin se destaca pelo protagonismo feminino. Como foi construída esse processo?

O Sabin é uma empresa criada por mim e pela minha sócia, Sandra Costa, há 40 anos. Temos, atualmente, 354 unidades nas cinco regiões do país e mais de 7 mil funcionários. Deste total, 77% são mulheres. Além disso, 74% das nossas lideranças são do sexo feminino. Alcançamos esse resultado porque criamos uma empresa que entende as necessidades e desejos das mulheres.

De que forma busca promover a igualdade de gênero?

Tanto mulheres quanto homens têm potencial para se desenvolver e crescer profissionalmente. Mas as mulheres precisam de uma rede de apoio que as permita investir no seu desenvolvimento, nos seus sonhos de ser mãe e de evoluir na carreira. Na nossa empresa, criamos políticas e práticas para que essa profissional consiga cuidar da família sem abrir mão da vida profissional.

Que conselho dá às mulheres que desejam consolidar sua liderança?

Nunca desista de seus sonhos. Lute e busque conhecimento para realizá-los. Sua garra deve ser superior ao seu talento. Se valorize. Se tropeçar, sempre levante a cabeça e siga em frente.