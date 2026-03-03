O advogado Vivaldo Amaral recebe título em celebração aos 201 anos da PMBA

Vivaldo Amaral recebeu o título das mãos do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior - Foto: Divulgação

Título

Na cerimônia comemorativa pelos 201 anos da Polícia Militar da Bahia, realizada na Vila da PM, no Bonfim, o advogado Vivaldo Amaral foi agraciado com o Título de Amigo da corporação. A honraria reconhece sua atuação pautada no respeito institucional, no diálogo e na defesa da Justiça, valores que fortalecem a parceria entre sociedade civil e forças de segurança. A celebração marcou mais um capítulo da história da instituição bicentenária.

Mobilização

A médica Analuzia Moscoso, membro da Irmandade do Senhor do Bonfim, participa do ato “Mulheres pela Paz”, que acontece 13, às 11h, na Colina Sagrada do Bonfim. A mobilização reúne mulheres de diferentes áreas para um gesto público de fé, união e conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Ao lado dela, também participam a sanitarista Paula Pitanga, a vereadora Roberta Caires e a presidente da Associação Comercial da Bahia Isabela Suarez reforçando o caráter plural e coletivo da iniciativa.

Paula Pitanga e Analuzia Moscoso une-se a mobilização contra o feminicídio | Foto: Divulgação

Felicitações

Hoje é dia de celebrar os gêmeos mais badalados da cidade, Rick e Rafa Cal. Sempre queridos e rodeados de amigos, eles devem receber uma verdadeira enxurrada de felicitações ao longo do dia. A nova idade chega acompanhada de muitos planos e projetos promissores para 2026, ano que promete ser de grandes conquistas e novidades na trajetória da dupla.

Rafa e Rick Cal iniciam novo ciclo repleto de novidades e grandes expectativas | Foto: Divulgação

Dose dupla

O empresário Marcelo Rangel comemorou seu aniversário no último dia 27 de fevereiro em dose dupla e cercado de muito carinho. A primeira comemoração foi um animado almoço ao lado de amigos-irmãos de longas datas, marcado por boas risadas e memórias compartilhadas. À noite, a celebração seguiu em clima mais intimista, em um jantar especial ao lado da família, brindando a nova idade com amor e gratidão.

Marcelo Rangel comemora níver em família | Foto: Divulgação

Refúgio

Em meio à rotina acelerada, a Calmi Spa nasce como refúgio de bem-estar no Shopping Paseo Itaigara. O espaço une rigor técnico e sensibilidade humana em terapias conduzidas por especialistas, com Protocolo Exclusivo e linha própria. Idealizada por Ju Albuquerque e Perla Lemos, oferece ainda experiências para gestantes e a Desportiva Calmi, focada em recuperação muscular e performance.

Ju Albuquerque e Perla Lemos, sócias da Calmi Spa, à frente do novo espaço de bem-estar no Shopping Paseo Itaigara | Foto: Divulgação

Lançamento

A Happy Tour lançou o Disney 2026/2027 no Shopping da Bahia, reunindo cerca de 700 pais e adolescentes. À frente do projeto, as sócias Suzana e Kika Mamede conduziram o evento e apresentaram o tema Copa do Mundo, proposta que une a torcida pela seleção às experiências internacionais. Os roteiros incluem Orlando e Nova Iorque, reforçando o compromisso da marca com vivências inesquecíveis para o público jovem.

Suzana e Kika Mamede lançam a Disney 2026/2027 da Happy Tour, que terá como tema a Copa do Mundo | Foto: Divulgação

Mesa Posta

Claudia Belfort prestigiou a amiga Tatiana Fraga na abertura de sua loja autoral que leva seu nome, no Shopping Paseo Itaigara. Com atmosfera europeia, o espaço reúne louçarias, objetos de decoração e prataria escolhidos a dedo pela empresária. O acervo impressiona os apaixonados por mesa posta. A charmosa loja já é parada obrigatória para quem aprecia elegância e bom gosto. Vale a pena conferir!

Claudia Belfort foi abraçar a amiga Tatiana Fraga na inauguração da sua loja no Shopping Paseo | Foto: Divulgação

Láurea

A baiana Licia Soares de Souza, professora emérita da Uneb, seguiu no sábado para o Canadá, onde no dia 17 vindouro receberá a medalha da Ordre des Francophones des Amériques. Trata-se de uma condecoração do Conselho Superior da Língua Francesa, concedida aos que se destacam no ensino da língua de Molière no continente americano, e na divulgação da cultura quebequense/québécoise mundo afora. Parabéns!

Cidadania

Com proposição do deputado Bobô, o gaúcho Emerson Ferretti, atual presidente do Esporte Clube Bahia, vai receber o título de Cidadão Baiano na próxima sexta, em sessão especial de outorga na Assembleia Legislativa da Bahia. Parabéns e bem-vindo ao clube!

TalK Show

Salvador receberá, no dia 19, o evento “Somos Muitas: Histórias Reais de Ser Mulher”, encontro gratuito em formato de talk show que marca as celebrações do Dia Internacional da Mulher na capital baiana. A participação é aberta ao público, mediante inscrição prévia pelo Sympla, com vagas limitadas. A iniciativa é do Batista Silva Freire (BSF) Advogados e acontece das 8h às 12h, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, no Stiep.

Aniversários

Hoje (03): Ricardo e Rafael Cal, Oydema Ferreira, José Augusto Andrade Mendonça, Mônica Pedreira, Silvia Gama Lobo, Marcelo Gama Lobo

Amanhã (04): Antônio Carlos Mateonni Athayde, Fátima Fontenelle, Marcelo Oliveira, Maria das Graças d'Araújo Senna