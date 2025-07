Oquei Entretenimento celebra 19 anos com festa exclusiva na Conceição da Praia

Rafael e Ricardo Cal preparam noite especial para celebrar 19 anos da Oquei - Foto: Divulgação

A Oquei Entretenimento celebra 19 anos com festa all inclusive no Cerimonial Conceição da Praia, reunindo convidados, bandas Cheiro de Amor e Negra Cor. Batizado de “Tudo Oquei na Bahia”, o evento homenageará os 40 anos do Axé e reforça a história da empresa, fundada pelos gêmeos Rafael e Ricardo Cal, como referência no entretenimento baiano. Dress code da noite: esporte fino.

Estreia

O escritório ArchBasi, dos jovens arquitetos Lucas Bacelar e Taís Silva, estreia na CASACOR Bahia 2025 com o projeto da flagship store da Graça Valadares Jóias. O espaço sensorial, em tons de verde profundo, une sofisticação, design autoral e poesia arquitetônica, transformando a loja em uma verdadeira joia que valoriza o essencial.

Graça Valadares com os arquitetos Taís Silva e Lucas Bacelar | Foto: Ivis Padilha

Inauguração

Foi inaugurada a nova unidade da LIVE! em Salvador, desta vez na Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal. Os sócios Joaquim Nery, Cláudia Martins e Perla Lemos receberam clientes, amigos e convidados para um brinde intimista que marcou a abertura do espaço. A LIVE! chega ao Horto com sua proposta de moda ativa e versátil, reforçando o compromisso com o bem-estar, a autoestima e a vida em movimento. Com um mix de produtos que vai do fitness à linha casual, a marca busca dialogar com um público exigente, que valoriza estilo e praticidade no dia a dia.

Joaquim, Cláudia e Perla na nova unidade da LIVE! no Horto | Foto: Divulgação

Congresso

A advogada Simone Neri - com escritório em Salvador - participou do maior congresso de Planejamento Patrimonial e Sucessório (PPS) do Brasil, em Vitória, no Espírito Santo, juntamente com outras referências nacionais do setor. O evento, que aconteceu em 26 e 27 de junho, foi um marco no país, com mais de 15 horas de conteúdo relevante, networking e oportunidades de aprendizado.

Simone Neri, advogada especializada em Planejamento Patrimonial e Sucessório | Foto: Divulgação

Parisiense

No contexto da Temporada França-Brésil, a II Expo Favela aconteceu até sábado no Teatro da Concorde, em Paris. Um dos pontos altos foi a mesa-redonda "Políticas Públicas para as Comunidades Vulneráveis". Tomaram parte o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; Éléonore Caroit, deputada dos franceses radicados na América Latina e no Caribe; e Éric Fajole, diretor da AmLat de Business France. Todos foram convidados da diretora da CUFA-França, a Central Única das Favelas, Karina Tavares, que em novembro estará em Salvador para o mesmo evento na capital baiana.

Karina Tavares e Eduardo Leite em Paris | Foto: Duda Tawil

Integração

Três médicos baianos lançam o Fibro360, programa da Clínica Ceder que propõe tratamento multidisciplinar para fibromialgia, com reumatologista, médico da dor e psiquiatra. A condição afeta cerca de 8,4 milhões de brasileiros e ainda desafia o diagnóstico e o cuidado. Caracterizada por dores difusas, fadiga e distúrbios do sono, a fibromialgia impacta a qualidade de vida. O programa aposta em abordagem integrada e centrada no paciente, indo além da medicação e considerando os múltiplos fatores que influenciam a dor crônica.

Emanuela Pimenta, Luiz Maurício e Luana Cordeiro lançam o programa Fibro360 | Foto: Divulgação

Posse

Ricardo de Almeida Dantas é reeleito comodoro do Yacht Clube da Bahia. A posse aconteceu durante um almoço no Restaurante Veleiro e contou com a presença de familiares do comodoro, conselheiros e diretores do clube. Dantas comemora essa nova etapa com o entusiasmo e a experiência de quem já conduziu o YCB nos últimos dois anos. “Reafirmo o compromisso com uma gestão dedicada, humana, ágil e, acima de tudo, profundamente atenta às suas vozes e às novas demandas que o Clube, em constante evolução, nos apresenta.

Ricardo de Almeida Dantas permanece à frente do Yacht Clube no biênio 2025-2027 | Foto: Divulgação

Capacitação

No dia 10 a advogada Carolina Heim, sócia do escritório Ruy Andrade Advocacia, vai ministrar a capacitação sobre as novas regras da NR-1 e a saúde mental no ambiente de trabalho. O evento é uma iniciativa da ABAT (Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas), e será ministrado também pela psicóloga Renata Castello Branco e pela administradora hospitalar Márcia Maria de Sousa e Silva.

Festival

O Festival A Feira desembarca agora no norte do estado, às margens do Velho Chico, na Nova Orla de Juazeiro. Entre os dias 12 e 15, o festival itinerante celebra os dez anos de trajetória da A Feira, além de marcar o aniversário de Juazeiro, que completa 147 anos no dia 15. Consolidado em Salvador e reconhecido como a primeira feira de economia criativa de rua da Bahia, o Festival A Feira vem circulando por diversas cidades do estado, potencializando e revelando o empreendedorismo, a cultura e a gastronomia de cada região.

Conchas Preciosas

A artista baiana Ana Laura Lacerda faz um convite à contemplação da beleza marítima. A mostra Conchas Preciosas traz um olhar poético para sua arte do mar, feita com conchas e materiais que têm como origem o mar, além de reflexões sobre a preservação marinha. A exposição acontece entre os dias 10 e 23, no Centro de Cultura Manuel Querino da Câmara Municipal de Salvador, na Praça Thomé de Souza. A visitação é gratuita.

