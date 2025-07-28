Oquei Entretenimento e o Esporte Clube Bahia firmam parceria

Emerson Ferreti, Rafael Cal, Ricardo Cal e Paulo Tavares durante anúncio da parceria para a Corrida do Bahêa - Foto: Divulgação

O Esporte Clube Bahia — Associação e a Oquei Entretenimento firmaram parceria para as próximas edições da Corrida do Bahêa. As duas primeiras provas, em dezembro de 2024 e junho deste ano, reuniram 3 mil e 6 mil participantes, respectivamente. A terceira edição, prevista para novembro na orla de Salvador, deve atrair entre 8 mil e 9 mil corredores, com mais de 70% das vagas já preenchidas. A corrida, filiada à FBA, caminha para se tornar a maior do tipo no Nordeste, alinhada ao novo papel do Bahia Associação no fomento a outras modalidades.

Trajetória

A desembargadora Ivone Bessa comemorou mais um ano de vida no último domingo, cercada pelo carinho da família, filhos e netos. Ela foi cotada à presidência do TJBA, em sua última oportunidade de liderar o Judiciário baiano, aos 71 anos. Com 36 anos de Magistratura, tomou posse como desembargadora em 2013. Presidiu a Primeira Câmara Criminal por dez anos e, depois, a Primeira Turma da mesma câmara por dois anos consecutivos. Antes da Magistratura, atuou por dez anos como advogada no extinto Banco do Estado da Bahia. Ao todo, somou 46 anos de dedicação à área jurídica, marcando uma história de compromisso e excelência.

Celebração

O Bistrô Trapiche Adega ganhou decoração especial para o aniversário de Ethel Baratz, celebrado no último dia 25. Em uma tarde chuvosa, mas repleta de carinho, amigos e familiares marcaram presença com entusiasmo. A aniversariante, radiante, comemorou a adesão total dos convidados, que aproveitaram o cardápio caprichado e o som do DJ Italo Bocone. Também recepcionavam os presentes Suca e os filhos Jacques, Victor com Milene, Mikaela com Ricardo Castro e a netinha Maya. O encontro seguiu animado até o fim da tarde, em clima de alegria e afeto.

Ethel Baratz com a família durante a celebração de aniversário no Bistrô Trapiche Adega | Foto: Divulgação

Comemoração

Os empresários Ademar e Verônica Lemos receberam convidados para festejar os 62 anos do restaurante francês Chez Bernard. Com um menu servido em nove momentos, preparado exclusivamente para a celebração, os donos da casa aproveitaram também para apresentar o novo chef da cozinha da casa, Igor Almeida, e o novo gerente-geral, Edilson Bomfim. Com sua vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos, o restaurante segue fiel à proposta de oferecer uma experiência única, onde tradição e criatividade caminham lado a lado.

Ademar e Verônica festejam 62 anos do Chez com menu especial que celebra a França e a Bahia | Foto: Divulgação

Formanda

Letícia de Matos Cota realizou um importante sonho ao colar grau no curso de Odontologia, pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, conquistando oficialmente o título de cirurgiã-dentista. A cerimônia de formatura foi marcada por emoção e orgulho, reunindo familiares, amigos e colegas que acompanharam de perto sua trajetória acadêmica. Filha de Fábio Cota e Daniela Basilio, Letícia agora se prepara para os desafios da profissão com entusiasmo e responsabilidade, pronta para transformar sorrisos e contribuir com a saúde e o bem-estar de seus pacientes. “Ver nossa Let formada é uma emoção indescritível. Ela sempre foi determinada e merece todo sucesso do mundo”, disse a mãe, Daniela.

Letícia celebra formatura em Odontologia e se torna cirurgiã-dentista | Foto: Divulgação

Dia dos Pais

Com o tema “O Melhor Presente do Mundo é a Experiência de Ser Pai”, o Shopping Itaigara lançou sua campanha de Dia dos Pais, estrelada por André Faro, empresário da Rede Almacen Pepe, e seu filho Matheus. A ação celebra os laços entre pai e filho e reforça o shopping como espaço de encontros, vivências afetivas e memórias. A ação segue até o dia 11 de agosto.

André Faro estrela campanha de Dia dos Pais do Shopping Itaigara, ao lado do filho Matheus | Foto: Divulgação

Seminário

O vice-presidente da Federação Internacional de Engenharia da Saúde, Fábio Bitencourt, confirmou presença no Seminário Internacional Resiliência das Edificações para a Saúde em Cenários de Mudanças Climáticas, que acontece na capital baiana entre os dias 7 e 8 de agosto. Autor de livros sobre o tema e doutor em ciências da arquitetura para a saúde, o especialista comanda workshop no Museu da Misericórdia no primeiro dia de atividades.

Fábio Bitencourt desembarca em Salvador em agosto | Foto: Divulgação

Convocação

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Bahiana de Imprensa, no uso de suas atribuições e conforme os artigos 8º e 9º do Estatuto, convoca Assembleia Geral Extraordinária para o dia 10 de setembro. A reunião ocorrerá presencialmente na sede da entidade e também por videoconferência, mediante link pessoal e intransferível fornecido pela secretaria, com exigência de câmera ligada. As convocações ocorrerão às 9h (1ª), 9h30 (2ª) e 10h (3ª e última). A pauta única será a eleição dos órgãos administrativos para o triênio 2025-2028. A votação se encerrará às 17h, seguida da proclamação do resultado e aprovação da ata.

Courchevel

Pela primeira vez, o destino de neve mais prestigiado da Europa traz seu tradicional Snow Tour para Salvador. A programação começa hoje à noite com um coquetel para passageiros finais no Bistrot Trapiche Adega. Organizado pela Boarding Gate, representante oficial de Courchevel no Brasil, em parceria com a Happy Tour, de Suzana Mamede, o evento celebra o destino francês, apresenta as novidades da temporada 2025/2026 e reforça o potencial do mercado baiano para o turismo de luxo. “Ter Courchevel em Salvador é uma honra. É um passo importante para aproximar ainda mais nossos clientes desse destino icônico e cheio de experiências exclusivas, bem do jeito que o povo baiano gosta”, afirma Suzana Mamede.

Artística

A arquiteta, artista visual e ceramista Irene Omuro promove no seu ateliê do Loteamento Villas do Bosque, em Lauro de Freitas, o workshop de Raku e Obvara. Será no dia 9 de agosto, das 9h às 17h. Mais informações: (71) 99147-2556.

Aniversários

Hoje (29): Aldalice Gedeon, Érica De Almeida, Leidiane Brandão, Tiago Batista, Maria Célia Gueudeville Vita Baptista, Rebeca Pires

Amanhã (30): Roberto Almeida, Jacinta Abud