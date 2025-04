OR vence o Top of Mind pela segunda vez consecutiva

Daniel Sampaio celebra a conquista da OR - Foto: Divulgação

O diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio, e sua equipe comemoram, pelo segundo ano consecutivo, a conquista do Top of Mind como a marca mais lembrada pelos baianos na categoria Construtora de Imóveis de Alto Padrão, na 30ª edição do evento. Segundo o executivo, o prêmio reafirma a forte conexão da OR com a capital e seu compromisso com qualidade, inovação e sustentabilidade no setor imobiliário.

Celebrada

Lila Moraes recebe o carinho do marido, Daniel, e do filho, Danielzinho | Foto: Divulgação

Lila Morais comemora seu níver no mais novo destino paradisíaco de Baixio, no Hotel Ponta de Inhambupe. A festa nominada "Lila Experience" teve duração de três dias repletos de pura alegria. Começou na sexta-feira, com um luau para recepcionar os convidados, e seguiu no sábado, com um passeio e com piquenique na belíssima Lagoa de Panela, com direito a um delicioso banho de lagoa. À noite, ofereceu um jantar à beira da piscina ao som de Viny Brasil e Pierre Onassis. A decoração ficou por conta de Fabiana Duran da Tables The Flowers, bolo de Simone Barbosa, doces da Dolce Villa e o buffet do próprio hotel. Inesquecível!

Comemoração

Lulie feliz com o sucesso da programação de aniversário do Parque Shopping da Bahia | Foto: Divulgação

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, comemorou o sucesso da sua programação de aniversário de cinco anos, que teve o inédito Festival BurguerLand, show da banda Filhos de Jorge e ativações especiais com clientes e lojistas. "Olhar para trás e ver quantas experiências marcantes proporcionamos ao nosso público nos enche de orgulho, e nos motiva a seguir construindo uma trajetória repleta de respeito, inovação, inclusão e muita dedicação”, destaca Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

Gastronomia nacional

Manoel ganha prêmio e consolida seu talento na confeitaria brasileira | Foto: Divulgação

O jovem chef Manoel Franklin, de Ilhéus, conquistou uma premiação nacional em um renomado programa de culinária ao apresentar uma sobremesa autoral de cacau. Com o tema “Doces em risco de extinção: Cacau”, Manoel encantou os jurados do programa "Que Seja Doce", do GNT, ao valorizar a riqueza do cacau sul-baiano.

Cantos

A cantora Irma Ferreira apresenta o show Em Cantos de Òríṣá, um tributo à ancestralidade e às tradições afro-religiosas, no dia 28, às 20h, no Sesc Casa do Comércio. Acompanhada por Luan Badaró (percussão), Ruan de Souza (violão) e Beto Lemos (violoncelo), Irma revisita oríkìs, àdùrás e itans do panteão Nagô Vodun, além de canções brasileiras que exaltam a cultura negra. O espetáculo também marca o aniversário da artista e inaugura uma turnê nacional.

Negócios

O Empresarial Premier Tower, localizado na Av. Magalhães Neto, Pituba, será palco, no dia 5 de abril, da 2ª edição do "Mulheres Estratégicas”, evento voltado para mulheres empreendedoras que desejam alavancar seus negócios no ambiente digital. A proposta do evento é ensinar como criar conteúdos relevantes nas redes sociais, capazes de atrair a atenção do público e gerar resultados concretos.

Chame Gente

O espetáculo Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina, encerra sua temporada neste domingo, às 18h, no Teatro Módulo. A montagem, que conquistou os corações dos espectadores com sua homenagem vibrante ao Carnaval de Salvador, agora também comemora sua indicação em duas categorias na 30ª edição do Prêmio Bahia Aplaude.