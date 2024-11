Ozana Barreto curte outono em Paris

Ozana a bordo na primeira classe no primeiro voo Air France Salvador-Paris - Foto: Arquivo pessoal

Sempre antenada com o que de melhor acontece na atualidade, a simpática Ozana Barreto está curtindo dias de outono parisiense, pois embarcou segunda-feira no voo inaugural, e já histórico, ligando a nossa Salvador à Cidade Luz, a capital do mundo! Foi também uma representativa comitiva baiana do setor turístico, e entre seus membros, evidentemente, Maurício Bacelar, secretário de Turismo do Estado da Bahia. Uma grande conquista. Longa vida a este voo que aproxima dois povos e duas culturas que se admiram mutuamente, há séculos!

Seminário

O seminário Transação e Mediação no Direito Tributário, realizado na Associação Comercial da Bahia, tratou de temas atuais e recorrentes aos especialistas na área. Jovens advogados tributaristas, procuradores, membros do CNJ, a diretoria da Associação Comercial, a secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer, as desembargadoras Lourdes Medauar, Marielza Brandão e Rosita Falcão, incluindo a presidente do Tribunal de Justiça, Cynthia Pina Resende, estiveram presentes ao evento. Marcelo Nogueira Reis e Roberta Maia Broder também anunciaram que a edição 2025 já está confirmada.

Marcelo Nogueira Reis, Izaak Broder e Lucas Moreno | Foto: Tarso Marketing

Férias

A empresária e fisioterapeuta Adriana Kill e seu esposo, o administrador de clínicas Elcio Ribeiro Kill, tiraram dias de férias e estão encantados pelas deslumbrantes paisagens de Paris. Em uma viagem repleta de descobertas e momentos únicos, Adriana e Elcio têm compartilhado em suas redes sociais os encantos e belezas desse país europeu tão surpreendente e especial. O casal tem explorado a riqueza cultural, gastronômica e histórica do país.

Elcio Ribeiro Kill e Adriana Kill fazem viagem inesquecível | Foto: Divulgação

Fraternidade

Padre Luís Simões e a comunidade paroquial da Vitória estão nos últimos preparativos para a 43º Feira da Fraternidade, que acontece entre os dias 7 a 10 de novembro, na Praça do Campo Grande. A comissão organizadora acaba de anunciar a programação musical diversificada do evento, que beneficia as obras sociais da paróquia, mobiliza cerca de mil voluntários e, neste ano, vive um novo momento com a mudança de local. Entre as atrações confirmadas, estão os cantores Alexandre Peixe, Lutte, Adelmo Casé e a banda Negra Cor. Ingressos vendidos na secretaria paroquial.

Padre Simões nos detalhes finais para a Feira da Fraternidade | Foto: Arley Prates

Reconhecimento

Ivana Carozzo, uma das líderes da incorporadora Carozzo Desenvolvimento Imobiliário, recebeu o troféu Coração de Alegria durante o evento Parceiros do Coração, promovido pelo Hospital Martagão Gesteira. A honraria tem como objetivo agraciar as empresas que ajudaram o hospital no período de outubro de 2023 a setembro de 2024.

Ivana Carozzo recebe honraria por apoio ao Martagão Gesteira | Foto: Divulgação

Lançamento

Graça Valadares celebrou seus 30 anos com o lançamento da coleção HERAS em um evento exclusivo, marcado pela sofisticação e tradição da marca. O espaço, assinado por Raiza Santana e Rodrigo Dantas, reuniu convidados seletos, como Cris Peleteiro e influenciadoras Dani Piton, Yasmin Magalhães e Juliana Coelho, que prestigiaram a nova coleção autoral da joalheria. O chef Vini Figueira assinou o buffet, que encantou os presentes em uma noite especial dedicada ao luxo e à celebração de uma trajetória de sucesso.

Raiza, Rodrigo e Graça Valadares em noite de luxo e tradição | Foto: Renata Marques

Mãeana

Devido ao sucesso, a cantora Mãeana traz de volta, nas segundas-feiras de novembro, ao palco da Casa da Mãe, no Rio Vermelho, o aplaudido show Mãeana canta JG. É uma homenagem a dois compositores, de estilos diferentes, com as mesmas iniciais: João Gilberto e João Gomes. Acompanhada pelo músico Bem Gil, seu marido, ela diz sobre o trabalho: "Imaginar João Gilberto no piseiro e João Gomes na bossa nova foi a semente desse show". Imperdível!

Mãeana e Bem na Casa da Mãe, em novembro | Foto: Duda Tawil

Homenagem

Desde 2018 vem sendo elaborado, com muito carinho, um livro em homenagem à nossa saudosa July, que criou e assinava, esta coluna por quase 60 anos. Nós estamos, através de minucioso trabalho, pesquisando um vasto material de mais de 25570, entre fotos e demais documentos, que marcou época e retratou, em seis décadas, fatos da história da Bahia e do mundo, desde 1⁰ de março de 1963, quando a jornalista a iniciou, aqui nas páginas do jornal A TARDE. Atualmente em fase final, se você, leitor, tiver uma foto com July, de diferentes épocas, em alguma ocasião, algum evento, pessoal ou profissional, agradeço por enviar para o meu email [email protected]

Amigo da Marinha

O comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Antonio Carlos Cambra, tem a honra de comunicar a inclusão de Taurino Araújo Neto entre as personalidades distinguidas com o título de Amigo da Marinha, em reconhecimento a sua contribuição na disseminação da mentalidade marítima e o convida para a cerimônia de entrega da Medalha, que ocorrerá no dia 8 de novembro, às 16h, na sede do comando.

Barralloween

O Shopping Barra funciona normalmente no feriado do Dia de Finados. O Shopping e a Bruxa Petrônia convidam a turminha para aproveitar show exclusivo do BARRALLOWEEN, com participação de convidados ilustres e “assustadores”: o famoso Conde Drack, o Vampiradão, Freddy Krueger, o Lobisomem, a mística Freia e sua enérgica sobrinha da Coreia, e a Bruxinha K-Pop. Os espetáculos “aterrorizantes” acontecem neste final de semana, às 17h, no espaço Embarque e Desembarque Barra Gourmet.

Guetto Square

O Candeal Ghetho Square acaba de anunciar a abertura oficial da temporada 24/25, que promete sacudir soteropolitanos e turistas, em Salvador. E o primeiro evento será no dia 24 de novembro (domingo) e terá o comando do Cacique Carlinhos Brown. O rufar dos tambores vai sacudir o novo espaço, que está todo reformado e pronto para preparar a alma e o espírito do público para o verão de 2025! Convidados para lá de especiais, que em breve serão anunciados, também farão parte da festa. Quem quiser se adiantar e garantir logo o ingresso para o evento, basta acessar https://ingresse.com/soul-candyall-guetho-square/.

Panorama

Apresentado pelo empresário Murilo Rocha, CEO da Lopes Imobiliária e pela jornalista Thaic Carvalho, o podcast Panorama 360 acaba de completar um mês de sucesso, com episódios semanais, todos os domingos, às 18h, no Youtube. Criado com a proposta de abordar assuntos ligados ao mercado imobiliário e suas vertentes, como arquitetura, decoração, economia e negócios, o programa já recebeu convidados ilustres, como Eduardo Villa, Christiano Polillo, Lucas Pithon e a Ynis Carboni e o próximo programa que vai ao ar no dia 3 de novembro terá como convidado o empresário Rafael Rios.

Aniversários

Hoje (31): Antônio Fernando Freitas Antico, Luiz Carlos Calmon Teixeira

Amanhã (1º): João Sá, Márcia Meccia, Celice Delebosse, Murilo Brocchini, Indayá Silva, Neide Libault de Souza, Graziela Trócoli de Azevedo