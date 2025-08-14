Paris eterniza Jorge Amado: escritor será homenageado no Quartier Latin

Marie Pereiras entre Dôra e Juca Amado, em Paris - Foto: Divulgação | Duda Tawil

Em primeira mão para o Brasil: o saudoso escritor Jorge Amado, em 2026, será homenageado pelo Grand Hôtel Saint Michel, em Paris, onde residiu com Zélia no final dos anos 40, vai colocar uma placa na fachada com seu nome. A iniciativa é da diretora do hotel, Marie Pereiras, que recebeu Dôra e João Jorge Amado para anunciar. A intenção é inaugurar a placa em 23 de março do próximo ano, pois nesse dia, em 1998, ele recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Sorbonne. July Isensee foi cobrir esse importante momento do seu amigo. Portanto, a coluna parabeniza os Amado e já se associa à bela homenagem. Salve Jorge!

Inovação

Assinado pelo arquiteto Giuseppe Mazzoni, o projeto da Arena A TARDE inaugura uma nova fase cultural em Salvador. Erguida na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, a estrutura alia tradição e inovação. A cobertura curva de alumínio e lonas vinílicas brancas cria um “túnel de experiências” de luz e som. O espaço é totalmente acessível, com piso nivelado, banheiros climatizados e praça de alimentação integrada. A logística foi pensada para facilitar grandes eventos. O desenho ousado dialoga com a fachada modernista do prédio. A área externa foi requalificada com paisagismo e infraestrutura completa. Um novo marco para a cena cultural da cidade.

Arquiteto Giuseppe Mazzoni assina o projeto da Arena A TARDE | Foto: Divulgação

Lançamento

Os sócios Yêda Nunes, Leandro Maia e Luzia Novis celebraram o primeiro ano da Revista Viver Vitória com o lançamento da terceira edição em um evento exclusivo no elegante Restaurante Genaro por Vini Figueira, localizado no Wish Hotel da Bahia. “A volta das revistas no Brasil vai além da nostalgia. Elas apostam em edições premium e limitadas, exclusivas para colecionadores e leitores fiéis. E nós, aqui na Due Content, não voltamos, porque nunca paramos. Hoje comemoramos 15 anos de mercado editorial e mais de 10 mil páginas publicadas”, destacou Yêda Nunes, diretora da Due Content.

Leandro Maia, Yêda Nunes e Luzia Novis celebram o primeiro ano da Revista Viver Vitória | Foto: Divulgação | Alex Barbosa

Enapro

A convite do Sinapro-Bahia, a gerente de Marketing de Dove Masterbrand no Brasil, Marianna Ferraz, vai participar do Enapro 2025, que será realizado de 23 a 25 de outubro, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador. A publicitária vai apresentar o painel: "Dove - há mais de 20 anos repovoando o imaginário da Beleza". O evento do mercado publicitário trará outros destaques nacionais como Hugo Rodrigues, Nina Campos, Preto Zezé, Eco Moliterno e Alexis Pagliarini.

Marianna Ferraz participa do Enapro 2025 | Foto: Divulgação

Encontro

O cirurgião-dentista e especialista em Implantodontia, Leonardo Carvalho, esteve na capital paulista onde participou do Odondo Conference - maior evento de formação odontológica do mundo. O encontro, que reuniu palestras diversas e profissionais nacionais e internacionais da categoria, abordou cases curiosos, novidades e as principais tendências para a Odontologia, a exemplo do uso da Inteligência Artificial como uma aliada em cirurgias. Em Salvador, o especialista é o responsável técnico pelas clínicas odontológicas Tavares e Carvalho.

Jornada

A capital baiana se prepara para a VII Jornada Norte-Nordeste de Acupuntura e Dor, nos dias 15 e 16, no auditório do Edifício Salvador Trade Center. A jornada reunirá 23 renomados palestrantes de diversas áreas da saúde, que abordarão as mais recentes inovações e abordagens no manejo da dor. Sob a presidência de Walter Viterbo e direção científica de Gilvan Landin, o congresso tem como tema central “A dor é multidisciplinar”. "A dor é uma experiência complexa e multifacetada que exige uma abordagem integrada e colaborativa entre diferentes especialidades para oferecer ao paciente o melhor e mais completo cuidado", comenta Walter.

Walter Viterbo preside a VII Jornada Norte-Nordeste de Acupuntura e Dor | Foto: Divulgação

Connect

Salvador sedia a terceira edição do Connect 4 You , no Gran Hotel Stella Maris, prometendo uma imersão no setor de turismo com capacitações, networking e sorteios. Realizado pela Itaparica Operadora, o evento oferece mais de 50 capacitações, com foco em destinos nacionais e internacionais. Este ano, o Connect 4 You adota a Sustentabilidade como tema central, alinhando-se à realização da COP 30. “Nesta edição, queremos destacar ainda mais a importância do agente de viagens dentro da rede turística”, afirma Tércia Vasconcelos, diretora da Itaparica Operadora.

Tércia Vasconcelos e Marcos Almeida, diretores da Itaparica Operadora | Foto: Divulgação

Conexões

Salvador dá um passo estratégico com o lançamento do Programa Salvador Criativa e do Calendário de Turismo Esportivo 2025–2026. A proposta, liderada pela prefeitura, integra cultura, entretenimento e economia criativa como motores do desenvolvimento urbano. A ação será executada pela Secult, em parceria com a FGM e a Saltur. Três projetos ganham destaque: Salvador Cidade da Música, Viver Salvador e o Distrito Criativo do Centro Antigo. A ideia é fortalecer identidades locais e requalificar espaços públicos. Já o calendário esportivo promove saúde, lazer e turismo com provas em mar aberto, corridas e festivais náuticos.

Pré-estreia

Hoje, às 18h30, acontece a pré-estreia do longa-metragem Luiz Gonzaga – Légua Tirana, no Shopping da Bahia, em um evento que reunirá grandes nomes do cinema e da música nordestina. O encontro contará com a presença dos atores Kayro Oliveira, Cláudia Ohana, Chambinho do Acordeon e dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho. Após a exibição, os espectadores serão presenteados com um pocket-show especial, celebrando a vida e a obra do Rei do Baião.

Palestra

A Academia de Letras da Bahia recebe hoje Ruy Espinheira Filho para uma palestra aberta ao público. O evento é parte da Sessão das Quintas. Aos 82 anos, Ruy vai falar sobre Memória de vida e literatura. Um dos mais expressivos poetas em atividade no Brasil, ele foi considerado por Carlos Drummond de Andrade um autor de uma “poesia concentrada e de sutil expressão”. Seu mais recente livro, A invenção da poesia & outros poemas, lançado em 2023, concorreu ao Prêmio Jabuti na categoria poesia, no ano passado. A obra reúne suas criações líricas produzidas entre 2019 e 2022.

Aniversários

Hoje (14): Marc Jasmin Tawil, Marilu Franca, Jenner Kruschewsky, Tony Pacheco, Marinaldo Mira

Amanhã (15): Tânia Isensee Costa, Juracy Magalhães Neto, Nicolau Martins Jr., Nadja Andrade Valente, Habib Salem