Paulo Borges inaugura Lounge do SDB na Casacor Bahia

Wilton Oliveira, Ricardo Visco (aniversariante de amanhã), Magali Santana, Paulo Borges e Everton Visco - Foto: Pedro Accioly

Em encontro exclusivo e concorrido, o diretor da SPFW Paulo Borges abriu o Lounge Corporativo do Shopping da Bahia na Casacor Bahia com um talk para convidados sobre Moda e Arquitetura. Ao lado da diretora da mostra na Bahia, Magali Santana, ele passeou sobre a relação histórica da moda e da arquitetura, além de tratar de temas como sustentabilidade e Inteligência Artificial. O encontro marca o início das comemorações dos 50 anos do SDB, que fará outras ativações até o final da Casacor, no dia 7 de setembro.

Homenagem

O professor Edvaldo Brito será homenageado no VIII Congresso Internacional de Direito Financeiro, de 26 a 28 de agosto, no Rio de Janeiro. Reconhecido pela trajetória no Direito Tributário, Brito atua com excelência nas áreas jurídica e acadêmica. Ele foi prefeito de Salvador, secretário do Estado e membro da comissão que atualizou o Código Civil. A homenagem destaca sua contribuição à gestão pública e ao desenvolvimento do Direito no país. O evento reúne especialistas de todo o Brasil.

O homenageado, Edvaldo Brito | Foto: Divulgação

França com Bahia

O Chez Bernard vai celebrar seus 62 anos em duas noites especiais nos dias 23 e 24, às 19h, quando o público desfrutará de um menu criado exclusivamente para a comemoração. Os jantares, harmonizados com vinhos escolhidos especialmente para cada uma das nove etapas do menu, unem a tradição francesa com as cores e o espírito da cultura baiana representada por ingredientes locais. As reservas já estão sendo feitas pelo telefone (71) 99911-1130.

Verônica e Ademar Lemos celebram 62 anos do Chez Bernard com jantar especial | Foto: Divulgação

Versatilidade

Inaugurado em localização estratégica na Avenida Tancredo Neves, o Boulevard Hall é fruto da parceria entre André Garin, Alan Rocha e Paulo Gabriel Carvalho. O espaço foi apresentado durante o coquetel para cerca de 100 convidados, incluindo cerimonialistas, produtores, imprensa e empresários. Localizado no Hotel Mercure, com acesso independente, conta com dois salões moduláveis para até 350 pessoas, pé-direito de cinco

metros, climatização, camarim, cozinha equipada e estacionamento. Oferece serviços adicionais como som, iluminação, mobiliário e buffet, mas permite fornecedores externos.

Trio assina o novo Boulevard Hall: André Garin, Alan Rocha e Paulo Gabriel Carvalho | Foto: Divulgação

Inauguração

No próximo dia 18 de julho, Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA e Ana Rita Andrade, diretora regional do Senac BA, inauguram uma nova unidade do Senac em Seabra, cidade considerada um polo comercial da Chapada Diamantina. A iniciativa faz parte da estratégia do Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc, Senac - de interiorizar seus serviços, ampliar o acesso à educação profissional e às oportunidades para todos os baianos.

Ana Rita Andrade e Kelsor Fernandes inauguram novo Senac em Seabra | Foto: Divulgação

Patrimonial

A Casa Pia de São Joaquim recebeu a visita institucional do superintendente do IPHAN, Hermano Fabrício Queiroz, para mostrar como une preservação histórica e transformação social em seu casarão colonial, no que o dirigente classificou como “um dos monumentos mais bem preservados da Bahia”. A reunião contou com a participação dos conselheiros Jayme Garcia Rosa Filho, provedor da entidade, Rodolfo Tourinho e Ricardo Teixeira.

Foto 6: Ricardo Teixeira, Hermano Fabrício Queiroz, Rodolfo Tourinho e

Jayme Garcia Rosa Filho (Camila Salles)

Natalícia

O jornalista Matheus Pastori de Araujo fez uma breve passagem por Salvador nesta semana para reuniões com executivos de comunicação e comemorações pelo aniversário, celebrado nesta sexta-feira (18). Radicado em São Paulo há seis anos, Pastori já atuou em grandes veículos, trabalhou em empresas renomadas do setor e atualmente é diretor de uma agência de notícias e licenciamento de vídeos na capital paulista. Parabéns!!

Matheus Pastori é o querido aniversariante de amanhã | Foto: Divulgação

Histórica

A Associação Comercial da Bahia completou no dia 15 de julho, 214 anos de existência, consolidando-se como a instituição empresarial mais antiga do Brasil e das Américas. Fundada em 1811, ainda no período colonial, a ACB nasceu em um contexto de grandes transformações econômicas e políticas, poucos anos após a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 — evento que marcou a abertura dos portos às nações amigas e o início do processo de modernização econômica do país. Instalada no icônico prédio do Palácio do Comércio, a ACB permanece como um símbolo de resistência e vanguarda, sendo desde sua origem a Casa Mãe do Empresariado Baiano. Ao longo de mais de dois séculos, a entidade vem atuando de forma incisiva em prol do ambiente de negócios, da liberdade econômica e da competitividade empresarial na Bahia e no Brasil. Avante!

Jantar temático

A Cidade da Luz promove neste sábado, 19, um jantar dançante especial com temática inspirada nos Anos 1950. A programação começa às 18 horas e a noite promete música, diversão e uma experiência única de espiritualidade e arte: a tradicional pintura mediúnica realizada por José Medrado, marcada para às 19 horas. Os convites podem ser adquiridos na Cidade da Luz. Informações: (71) 3363-5538.

Orquestra

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta o concerto “Vozes do Sagrado”, no dia 20 de julho (domingo), no Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira, no Garcia). A apresentação contará com a regência do maestro Carlos Prazeres, com participação da soprano Marília Vargas e solo do trompetista da OSBA, Heinz Schwebel. O evento começa às 11h, com entrada gratuita - sujeita à lotação do espaço. No programa apresentado pela OSBA neste concerto, teremos obras de grandes nomes da música sinfônica, como Johann Sebatian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert. “Neste concerto, a Orquestra Sinfônica da Bahia percorre diferentes dimensões do sagrado: o arrependimento, o louvor, a contemplação, a súplica e, por fim, a celebração”, afirma o maestro Carlos Prazeres.

Aniversários

Hoje (17): Roberto Pires, Liege Falcão, Geza Urmenyi

Amanhã (18): Ricardo Visco, Tânia Cardoso, Antônio Rodrigues